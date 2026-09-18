Merkür, Satürn'e karşıt açı yapıyor ve bu sabah her iki gezegen de Seres ile kare açı oluşturuyor. Fikirlerimizi hayata geçirme ve onları sonuna kadar götürme arzumuz güçlü olsa da bazı engellerle karşılaşabiliriz. Fikirlerimizle veya zekâmızla daha fazla gurur duyuyoruz; ancak şu anda olduğu gibi eleştiriyle ya da eleştiri olarak algıladığımız bir tutumla karşılaştığımızda bu durum ters tepebilir. Doğru ve titiz olmak istiyoruz; planlar ters gittiğinde ise hayal kırıklığı yaşayabiliriz. Yanlış bir şey söylemekten veya hatalı olmaktan korkabiliriz; bu da can sıkıcı ve gerilimli konuşmalara yol açabilir. Bu ağır etki altında sert, kısa ve mesafeli ya da isteksiz bir şekilde iletişim kurabiliriz. Şüpheler kararlarımızı yavaşlatabilir; ancak ilerlemeden önce durup düşünmemizi sağladığı için bu aslında faydalı olabilir. Zihinsel süreçlerde, ulaşımda veya iletişimde bazı engeller yaşanabilir. Görüşlerimiz, fikirlerimiz veya zekâmızla ilgili eleştiriler, gecikmeler ya da çeşitli zorluklarla karşılaşabiliriz. Koşullar, planlarımız yeterince sağlam değilse coşkumuzu biraz azaltmamızı ve daha pratik, gerçekçi bir şekilde düşünmemizi gerektirebilir. Şu anda aile etkinliklerimizi, duygularımızı veya başkalarıyla ilgilenme biçimimizi düzenleme, yapılandırma ya da sınırlandırma ihtiyacı hissedebiliriz ve bu durum bize bir yük gibi gelebilir. Ya da sevdiklerimize veya hayatımızdaki insanlara karşı güçlü bir sorumluluk duygusu hissedebiliriz; ancak gösterdiğimiz çabanın yeterince takdir edilmediğini düşünebiliriz. Aile, sağlık veya beslenmeyle ilgili kararlar şu anda aciliyet taşıyor gibi hissedilebilir. İlk Dördün Ay'ı bugün gerçekleşiyor ve girişimci enerjimiz güçlü; ancak bu enerji çatışma veya gerilimden kaynaklanabilir. Bu dönem stres, çatışma ve anlaşmazlıklar getirebilir; ancak aynı zamanda güçlü bir enerji, motivasyon ve gelişim potansiyeli de taşıyor. Şu anda kendimizi oldukça hırslı ve rekabetçi hissedebiliriz.