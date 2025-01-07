Reddedilme terapisi nedir?

Reddedilme terapisi ile ilgili bunları biliyor musunuz?

Reddedilme terapisi nedir?
Sağlık
Giriş: 07 Ocak 2025 14:30
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Reddedilme kavramı, çoğu insan için korkutucu olabilir. Ancak son zamanlarda, içerik üreticileri bu korkuyu hafifletmeye yönelik sıra dışı bir yöntem deniyor: Bilinçli olarak “hayır” cevabı istemek ve bu süreçte rahatlamayı ummak.


“Reddedilme terapisi” olarak adlandırılan bu trend, esasen maruz kalma terapisine benziyor, korktuğumuz veya neredeyse kaçındığımız şeylere aşamalı olarak maruz kalmamız. Reddedilme terapisi, klinik veya medikal olarak incelenmemiş olsa da bazılarının reddedilmeyi atlatabilmesinde yardımcı olabilir. İşte konunun uzmanının bu konuda söyledikleri ve bazı ipuçları:


Reddedilme terapisi nedir ve nereden çıktı?

Reddedilme terapisi, 2009 yılında girişimci ve yazar Jason Comely tarafından ortaya atıldı. Eşi tarafından terk edildikten sonra içine kapanmaya başlayan Comely, bu durumun çözüm olmadığını fark etti. Comely, reddedilme korkusunun, başkalarından uzaklaşma isteğinin arkasındaki neden olduğunu düşünerek bu korkuyu aşmak istedi. Bu nedenle, reddedilme “teklifleri” içeren kartlar oluşturduğu, oyunlaştırılmış bir reddedilme terapisi yöntemi geliştirdi.


Reddedilme korkusu gerçek

Büyük bir istekte bulunmadan veya risk almadan önceki anksiyete, doğaldır ve oldukça yaygındır. 2003 yılında Medical Decision Making dergisinde yayımlanan bir çalışmaya göre, insanların yaklaşık %75’i belirli ya da ölçülü şekilde riskten kaçınma eğilimindedir. Aynı şekilde, son zamanlarda British Journal of Psychology’de yayımlanan bir çalışmaya göre, kadınların risk almaktan kaçınma olasılığı daha yüksek.


Bir terapistin reddedilme terapisine dair görüşleri

Reddedilme terapisi gerçekten de reddedilme korkularımızı hafifletebilir mi? Klinik sosyal hizmet uzmanı Marisha Mathis konuya ilişkin şu ifadeleri kullanıyor: “Bu, müşterilerin konfor alanlarının ötesine geçmelerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bazı kişiler reddedilmekten o kadar çok korkar ki, hayallerini veya arzularını gerçekleştirmezler. Reddedilmeye sürekli maruz kalmak, reddetme olgusuna karşı direnç geliştirmeye yardımcı olur.”


Reddedilmekten korkmayın
Reddedilmekten korkmayın

Klinik psikolog John Duffy ise reddedilme korkusunu aşmak için küçük, kolay adımlarla başlamayı öneriyor. Duffy, bu YouTube videosunda “Kademeli olarak daha zorlu adımlara ilerleyin” diyor. Ancak Mathis, reddedilme terapisine uygun olmayan durumlara da dikkat çekiyor ve bu durumların ters tepki verebileceğini belirtiyor. Mathis, reddedilme terapisine katılmamanız gereken durumları şunlar olarak sıralıyor:


  • Yüksek derecede travmatik geçmişiniz varsa, reddedilme terapisi bu çözülmemiş travmaları tetikleyebilir.

  • Özsaygınız zayıfsa, sürekli reddedilme daha da zarar verebilir.

  • Karşı taraf, etkileşimde bulunmak istemediğini açıkça ifade ediyorsa.

  • Çalışma ortamlarında, uygun olmayacak durumlar varsa.

  • Sosyal anksiyeteyi artırabilecek bir ortamdaysanız.

Ayrıca, reddedilme terapisine yaklaşırken zihinsel durumunuza dikkat etmeniz önemlidir. Mathis, “Reddedilme terapisine, reddedilmenin nedenlerini ve bu durumla olan duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeden başlamamalısınız. Reddedilme terapisi mekanik ve verimsiz hale gelebilir. Bu, duygusal büyüme veya öz farkındalık için belirlediğiniz niyeti nötralize edebilir” Diyor.


Sonuç olarak, Mathis, denemekten yana. “Bu trendin bir parçası olmanıza gerek yok, kaydedeceğiniz veya paylaşacağınız bir şey de değil ama eğer reddedilme konusunda mücadele ediyorsanız, reddedilmenin sizi daha az etkilemesini sağlamak için bu proaktif bir yöntem olabilir,” diye ekliyor.


Tekrar hatırlatmak gerekirse, reddedilme terapisi trendine gerçekçi bir bakış açısı geliştirmek önemli: Eğlenceli ve bazen yardımcı bir yöntem olarak görülebilir. Ancak daha ciddi anksiyete sorunlarınız için, bir terapistle konuşmak muhtemelen en iyi seçenektir.


Referanslar

Ashley Broadwater, “‘Rejection Therapy’ Is Trending on TikTok—and Therapists Have Notes”, https://www.wellandgood.com/rejection-therapy-tiktok-trend-explained/


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