Orta yaşlara gelmenin, ağırlık antrenmanlarına başlamak için çok geç olduğu düşüncesi oldukça yaygın. Ancak bilimsel araştırmalar ve uzmanlar, durumun tam tersi olduğunu söylüyor. Düzenli güç ve aerobik antrenmanı yapmak; Tip 2 diyabet, kalp-damar hastalıkları ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini önemli ölçüde azaltıyor. Üstelik bu işe geç başlayanlar bile kısa sürede hastalık risklerini dramatik şekilde düşürebiliyor.

Fiziksel faydalarının ötesinde güçlenmek, özgüveni desteklemek için de oldukça verimli. Peki, orta yaşta güç antrenmanı rutinine nasıl başlanmalı? 40 yaşın üzerindeki uzman kadın eğitmenlerin önerileri şöyle:

1. Süslü ekipmanlara ihtiyacınız yok

Yapılan güncel bir çalışma, günde sadece beş ekstra dakika egzersiz yapmanın ve 30 dakika daha az oturmanın ömrünüzü uzatmaya yardımcı olabileceğini gösteriyor. Başlamak için pahalı aletlere ihtiyacınız yok; evinizin bir köşesinde duracak birkaç dambıl seti işinizi fazlasıyla görecektir. Dambıllarla yapılan “walking lunge” (yürüyerek adım atma) gibi hareketlerin evde çok işe yaradığını belirtiyor. Dambılınız yoksa, kitaplarla doldurulmuş bir sırt çantası gibi ev eşyalarıyla da tamamen ücretsiz bir başlangıç yapabilirsiniz.

2. En küçümsenen aracı kullanın: Direnç bantları

54 yaşındaki popüler fitness eğitmeni Caroline Idiens'e göre direnç bantları en çok küçümsenen fitness araçlarının başında geliyor. Farklı sertlik seviyelerinde satılan bu bantlar hem ucuz hem de taşıması çok kolay olduğu için, yeriniz veya vaktiniz kısıtlıysa bile tam bir tüm vücut antrenmanı yapmanıza olanak tanıyor.

3. Bileşik egzersizlere odaklanın

Aşırı karmaşık ağırlık kaldırma hareketleri yerine squat (çömelme) veya deadlift gibi aynı anda birden fazla kas grubunu çalıştıran bileşik hareketlere bağlı kalın. 51 yaşındaki kişisel eğitmen Kate Whetsel, hareketi yaparken "aşağı inme" aşamasını 3 saniyeye yayarak yavaşlatmanın, kas dokuları üzerindeki talebi artırdığını ve bedensel farkındalığı geliştirdiğini belirtiyor. Hatta merkez bölgenizi daha fazla çalıştırmak için hareketin ortasında 3 saniye duraklayabilirsiniz.

4. Kendi vücut ağırlığınızı kullanın

Ağırlığınız yoksa dert etmeyin. Harekete daima önce vücut ağırlığıyla (veya boş bir barla) başlamak, bedeninizi hareketin mekaniğine alıştırır. Kendi ağırlığınızla çalışırken "iyi bir formda" yapabildiğiniz kadar tekrar yapın; ancak tamamen tükenmeden, yani "iki ya da üç tekrar daha yapabilirim" dediğiniz noktada bırakarak kaslarınızda "yedekte tekrar" (RIR) bırakmaya özen gösterin.

5. Hareketleri modifiye etmek zayıflık değildir

Whetsel, spora başlarken "Egomuzu bir kenara bırakmalı ve bazı şeylerde kötü olmayı kabul etmeliyiz" diyor. Yaşla birlikte gelen ufak tefek ağrılar için hareketleri vücudunuza göre uyarlamak zayıflık değil, bir zorunluluktur. Örneğin, standart squat (çömelme) yapmakta zorlanıyorsanız, bir banka veya sandalyeye doğru oturarak çömelebilirsiniz. Benzer şekilde, şınav çekerken bileklerinize binen yükü azaltmak için şınav barları kullanabilirsiniz.

6. Perimenopoz döneminde serin kalın

Orta yaşlarda antrenman yaparken perimenopoz döneminin ateş basması gibi semptomları hedeflerinizi engellemesin. Antrenmandan önce ve antrenman sırasında buzlu su yudumlamak, bol ve teri dışarı atan kıyafetler giymek ve iyi havalandırılan bir ortamda çalışmak bu dönemi rahat atlatmanızı sağlar. Eğitmenler, sıcak yaz aylarında vücut ısısını düşürmek için satılan "serinletici havluların" da harika birer kurtarıcı olduğunu belirtiyor.

7. Dinlenme, antrenmanın bir parçasıdır

Yaşla birlikte kadınlarda östrojen azaldığında, antrenman sonrasında stres hormonlarını düşürmek ekstra önem kazanır. Dört saniye nefes alıp, dört saniye tutup, dört saniye vererek yapılan "kutu nefesi" gibi sakinleştirici egzersizler veya kısa bir yoga rutini bu aşamada toparlanmaya çok yardımcı olur. Ayrıca 8 saatlik iyi bir gece uykusu ve kasları rahatlatıp kan akışını hızlandıran Epsom tuzu (magnezyum sülfat) banyoları da iyileşme sürecinin en önemli anahtarlarıdır.

Kaynak: Lauren Gould, Karen Yuan. "How to start strength training in midlife, according to female trainers 40 and over". Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/thefilter-us/2026/jun/22/workout-fitness-over-40.

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