HTHayat Anneler Günü Sanal Çemberi "Omuz Omuza"

Anneler Günü buluşmamıza davetlisiniz! HTHayat sanal kadın çemberleri devam ediyor. Özel konuklar, HTHayat ekibi ve takipçileri “Omuz Omuza” olmak için bir araya geliyoruz. Bize katılın.

HTHayat Anneler Günü Sanal Çemberi "Omuz Omuza"
Yaşam
03 Mayıs 2021 Pazartesi

HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban'ın kolaylaştırıcılığı ile her ay düzenlenen HTHayat sanal kadın çemberleri devam ediyor!


Çok şey yaşadık, yaşıyoruz. Omuzlarımızda çok şey taşıyoruz. Biraz hafiflemek, baharı karşılamak, omuz omuza hissetmek bize iyi gelecek. Bunun için HTHayat’ın okuyucuları, ekibi ve özel konukları olarak hep birlikte 9 Mayıs Pazar günü saat 21:00’de Zoom’da buluşacağız. Anneler Günü’nü toprak ananın kucağında kardeşçe kutlamak, iç dökmek, paylaşmak ve güç bulmak için hepinizi bekliyoruz.


HTHayat Anneler Günü Sanal Çemberi / “Omuz Omuza”

Tarih: 9 Mayıs 2021, Pazar

Saat: 21:00

Yer: Zoom


Kayıt için: cember@hthayat.com


Katılım: Bu sanal çembere katılmak için anne olma şartı veya ücret yok, ancak bir ricamız var. Toprak ana için yapacağınız fidan bağışını bizimle @hthayat Instagram hesabı üzerinden veya cember@hthayat.com adresine mail ile paylaşın. Sizi etiketleyelim, iyiliği birlikte çoğaltalım.


Haydi gelin, bu ay da yine HTHayat çatısı altında omuz omuza olalım!


HTHayat buluşmaları: Her ay kadın kadına, kalpten kalbe…

HTHayat sanal kadın çemberlerinde bugüne dek “Anneliğin Gölge Yanları”, “Sınırlar, Sınırlarımız”, “7/24 Annelik”, “Yas”, “Aşk”, “Durma Hakkı” konularında binlerce kadın bir araya geldi, kalplerinden dökülenleri birbiriyle paylaştı. Mart ayında ise HTHayat Kadın Festivali’nde HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban kolaylaştırıcılığında “Beden Bilgeliği”, “Hayata Masal Penceresinden Bakmak”, “Yaratıcı Algılama” gibi ücretsiz atölyeler, Zoom buluşmaları ve canlı yayınlar ile kadın-kadına buluştuk. HTHayat, kadınlar için çember alanını her ay açmaya devam edecek. Takipte kalın!


Kadınca bir bir aradalık
Kadınca bir bir aradalık

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