HTHayat Kadın Festivali: Beden Bilgeliği atölyesi

HTHayat Kadın Festivali HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve Uzman Psikolojik Danışman Fatma Tosuntaş'ın düzenlediği "Beden Bilgeliği" atölyesi ile başladı.

HTHayat Kadın Festivali: Beden Bilgeliği atölyesi
Yaşam
08 Mart 2021 Pazartesi

8 Mart haftası boyunca ulaşabileceğimiz tüm kadınlara bir el uzatabilmek, "biz buradayız, biz de yaşıyoruz, paylaşıyoruz" diyebilmek amacıyla çeşitli konularda hazırladığımız çember, atölye ve sohbetleri kapsayan "Kadın Festivali"nin açılışı 7 Mart Pazar günü saat 21.00'da, HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve Uzman Psikolojik Danışman Fatma Tosuntaş'ın düzenlediği "Beden Bilgeliği" atölyesi ile yapıldı.


"Bedeni dinlemek ne demek? Bedenin rehberliğini duymak ne demek? Zihin hikayelerde kaybolurken bedeni izlemek bize ne katacak?" soruları ile yola çıktığımız ve Zoom üzerinden gerçekleşen atölye çalışmasına 200'ü aşkın kişi katıldı.


Atölye çalışması Damla Çeliktaban'ın kolaylaştırcılığında gerçekleşen bir meditasyon ile başladı. Çeliktaban, meditasyonun ardından yaptığı konuşmada Gabor Mate'nin Vücudunuz Hayır Diyorsa, Clz Christiane Northrup'un Kadının Bedeni, Kadının Bilgeliği ve Marion Woodman'ın Mükemmellik Tutkusu kitabına atıflarda bulundu.


Uzman Psikolojik Danışman Fatma Tosuntaş ise "an" ve "beden farkındalığı" oluşturmada yardımcı olacak birkaç pratik anlattı ve uygulattı. Ara ara "an"a gelebilmek için günün tarihini ve yaşımızı kendimize hatırlatmanın büyük önem taşıdığını ifade eden Tosuntaş, "Artık çocukluk evimizde değiliz şu an 38 yaşımızdaysak 38 yaşımızdayız ve 38 yıllık gözlerimizle hayata bakıyoruz" dedi.



HTHayat Kadın Festivali 12 Mart cuma gününe kadar devam edecek.


Gelecek etkinlikler ise:

9 Mart Salı

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Doula Nilüfer Ayhan ile 'Doğumda ve lohusalıkta desteğin kadın hayatına etkisi'


Saat: 21.00

Yer: Zoom

Şahane konuklar, masallar müzikler ve kalpten paylaşımlarla sanal buluşma, sohbet, paylaşım alanı: “Hayata Masal Penceresinden Bakmak”

3 masal yolcusu; Damla Çeliktaban, Nazlı Çevik Azazi ve Arbil Çelen Yuca “Hayata Masal Penceresinden Bakmak” temalı atölyede bir araya geliyor. Sizleri, Damla Çeliktaban kolaylaştırıcılığı ile açılacak olan bu eşsiz buluşma alanına bekliyoruz.

Kayıt: cember@hthayat.com


10 Mart Çarşamba

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Bahçeşehir Üniversitesi Kadın Hakları Kulübü ile üniversiteli gençlerin kadına şiddete karşı duruşu


Saat: 17.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Dr. Öğretim Üyesi Esra Özkaya ile Akademide Kadın Olmak


11 Mart Perşembe

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Eğitmen Özgen Saatçılar ile Şiddetsiz İletişim


Saat: 17.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Psikolog Hilal Çerçel ile Pandemide Ebeveyn Olmak


Saat: 21.00

Yer: Zoom

Yaratıcı Algılama Atölyesi

Damla Çeliktaban ve performans sanatçısı ve öğretim görevlisi Şebnem Yüksel ile interaktif bir atölye.

Yaklaşık 1.5 saat sürecek bu etkileşimli atölyeye gelirken bir kaç tane renkli boya kalemi getirmenizi rica ediyoruz. Hem sohbet, hem boyama hem de hareket ve dans olacak bu zaman zarfında.

Kayıt: cember@hthayat.com a mail atın (konu başlığına 11.mart.perşembe yazın lütfen)


12 Mart Cuma

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali ile Nefes Farkındalığı


Saat: 21.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile Beden Algımız ve Beslenme


Manşet görseli: Instagram/dianapedott



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