HTHayat Kadın Festivali: Hayata Masal Penceresinden Bakmak

HTHayat Kadın Festivali kapsamında 3 masal yolcusu; Damla Çeliktaban, Nazlı Çevik Azazi ve Arbil Çelen Yuca "Hayata Masal Penceresinden Bakmak" çemberinde bir araya geldi.

HTHayat Kadın Festivali: Hayata Masal Penceresinden Bakmak
Yaşam
10 Mart 2021 Çarşamba

8 Mart haftası boyunca düzenlediğimiz HTHayat Kadın Festivali 9 Mart akşamı saat 21.00'da Zoom üzerinden gerçekleşen "Hayata Masal Penceresinden Bakmak" çemberi ile devam ediyor.


HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban ve hikaye anlatıcıları Nazlı Çevik Azazi ve Arbil Çelen Yuca kolaylaştırıcılığında gerçekleşen çember, şarkılar ile başladı. 200 kişiye yakın katılımcının bulunduğu çemberde açılışı yapan Çeliktaban: "'Kalbinizi alın, gelin bir de bizim için ağaç dikin' demiştik kadının eliyle toprağa köklenelim istemiştik... Öyle de oldu iyi ki geldiniz" dedi.


Çemberde 3 masal yolcusu; Damla Çeliktaban, Nazlı Çevik Azazi ve Arbil Çelen Yuca masal yolculuklarını anlattı. Arbil Çelen Yuca, "Mana arayışına başladım. Kalbe giden yolun tatlı dilden geçtiğini biliyordum. Sonrasında yolun yolcusu, yol aşığı oldum" cümleleri ile masal yolculuğunu anlattı.


Nazlı Çevik Azazi, "Henüz 20'li yaşlarımda, veterinerlik fakültesinde okurken Kurtlarla Koşan Kadınlar'ı okudum. O zaman 'Ben masallarla ilgili bir şey yapmalıyım' demiş ve bir tohum atmıştım. Sonrasında zaman geçti... Ben Berlin'de yüksek lisans yaparken aldığım derslerden biri hikaye anlatıcılığıydı. Bir dönem boyunca masal/mit dinledik ve ben masalları dinlerken o dünyada kendimi kaybediyordum. Ne aradığımı o gün buldum ve giderek uzmanlaştım" diyerek kendi masal yolculuğunu aktardı.


Damla Çeliktaban ise "Ben masalın içinde buldum kendimi aslında işim yazı yazmaktı ancak yazı yazarken de hep bir şeylerin arayışındaydım. Bir gün Clarissa Pinkola Estes'in kitapları ile tanıştım ve onun sözleri bana tutunacak dal verdi. Sonrasında Estes'in bir eğitimine katıldım. Türkiye'ye döndükten sonra herkes bana onu sormaya başladı, anlattım. Önce arkadaşlarıma sonra onların arkadaşlarına derken böyle büyüdü" şeklinde konuşarak masal yolculuğunun nasıl başladığını katılımcılar ile paylaştı.


Çemberde sembol dili ile evrenin dilinin bağlantısı, sembol dilinin öneminden de bahsedildi. Nazlı Çevik Azazi "Hayal ettiğimiz zaman hayal ettiğimiz şey oluruz. Bu yalnızca insanlara bahşedilmiş bir yetenek" cümleleri ile hayal kurmanın önemini anlatırken Arbil Çelen Yuca ise "Masal karanlıkla aydınlık arasındaki ince bir çizgide yer alıyor. Ben masal yazıyorum ancak bana masal yazılmaz diyorlar oysaki masal yazılır yalnızca anlatılmazsa masal olmaz" dedi.


"Hayata Masal Penceresinden Bakmak" çemberinde masallar anlatıldı, duygular paylaşıldı, şarkılar dinlendi. Sonrasında gökten 3 elma düştü biri okuyana, biri dinleyene, biri de iyi insanlara...


HTHayat Kadın Festivali 12 Mart cuma gününe kadar devam edecek.


Etkinlik takvimi:


11 Mart Perşembe

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Eğitmen Özgen Saatçılar ile Şiddetsiz İletişim


Saat: 17.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Psikolog Dr. Hilal Çerçel ile Pandemide Ebeveyn Olmak


Saat: 21.00

Yer: Zoom

Yaratıcı Algılama Atölyesi

Damla Çeliktaban ve performans sanatçısı ve öğretim görevlisi Şebnem Yüksel ile interaktif bir atölye.

Yaklaşık 1.5 saat sürecek bu etkileşimli atölyeye gelirken birkaç tane renkli boya kalemi getirmenizi rica ediyoruz. Hem sohbet, hem boyama hem de hareket ve dans olacak bu zaman zarfında.

Kayıt: cember@hthayat.com a mail atın (konu başlığına 11.mart.perşembe yazın lütfen)


12 Mart Cuma

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali ile Nefes Farkındalığı


Saat: 21.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile Beden Algımız ve Beslenme



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