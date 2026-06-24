Nilay Tahiroğlu, Bolşoy Sahnesi'nde Türkiye'yi temsil edecek

Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nun Tarihi Sahnesinde 25 Haziran - 5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek yarışmaya, 35 ülkeden farklı kategorilerde 362 dansçı katılacak. Daha önce uluslararası yarışmalarda elde ettiği dereceler sayesinde ön eleme sürecinden muaf tutulan Tahiroğlu, organizasyona doğrudan kabul edildi.

Provaları sırasında açıklamada bulunan Tahiroğlu, yarışmanın kariyerindeki en önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirterek, hazırlıklarını yaklaşık üç aydır sürdürdüğünü söyledi. Eğitmeni Volkan Ersoy'un desteği ile yarışmaya katıldığını belirten Tahiroğlu, "Ekstra heyecanlıyım. İlk kez Bolşoy'da bir yarışmaya katılıyorum. Çok önemli dansçıların yarıştığı bir bale yarışması. İnşallah ödülle dönerim" dedi.

Yarışma üç turdan oluşuyor. Tahiroğlu, klasik bale repertuvarının öne çıkan eserlerinden "La Bayader", "Kuğu Gölü", "Esmeralda", "Don Kişot" ve "Paquita"nın sol dansları ile ayrı ayrı turlarda sahneye çıkacağını, ayrıca Devlet Opera ve Balesi bale sanatçısı Elif Fırat tarafından hazırlanan modern dans koreografisini de sergileyeceğini dile getirdi.

"Dansa olan aşk, tutku ve istek bizi güçlü kılıyor"

Daha önce Moskova'da düzenlenen farklı bir yarışmada derece elde ettiğini aktaran Tahiroğlu, Bolşoy sahnesinde gerçekleştirilecek organizasyonun bale sanatçıları açısından ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getirdi. Dansçı olmanın zorlukları olduğunu, dinamik kalmak için mücadele ettiklerini belirten Tahiroğlu, "Dansa olan aşk, tutku ve istek bizi güçlü kılıyor. Bale yapmak kolay değil" dedi.

"Bolşoy'daki yarışma bale olimpiyatı olarak görülüyor"

1969'dan bugüne düzenlenen Uluslararası Moskova Bale Yarışması dünya bale çevrelerinde "bale olimpiyatı" olarak kabul edilmektedir. Tahiroğlu'nun eğitmeni, usta koreograf Volkan Ersoy da yarışmanın, dünya çapında tanınan çok sayıda sanatçının kariyerinde dönüm noktası olduğunu, Tahiroğlu'nun organizasyona daha önce kazandığı uluslararası başarılar sayesinde özel olarak katıldığını ifade etti.

Ersoy, "Nilay, Bolşoy sahnesinde, canlı orkestra eşliğinde ve dünyanın en iyi genç dansçılarıyla aynı platformda yarışacak. Bu nedenle teknik yeterliliğin yanında güçlü bir mental hazırlık da gerekiyor. İnanıyorum, Nilay bu yarışmadan başarıyla dönecek" açıklamasında bulundu.

Tahiroğlu'nun Türkiye'den yarışmaya katılacak tek Türk sanatçı olduğunu belirten Ersoy, genç balerinin önemli bir başarı elde edeceğine inandığını kaydetti.

Yarışmanın gala gecesi 5 Temmuz'da gerçekleştirilecek, dereceye giren sanatçılar ise 6 Temmuz'da açıklanacak.