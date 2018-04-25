Hilal Çerçel

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Klinik psikoloğum, psikoterapistim, anne-bebek bağlanması üzerine doktora tezini yazan profesyonel bir öğrenciyim. Okumayı, yazmayı, dinlemeyi, anlatmayı, hayata gülümseyerek bakmayı hiç bırakmıyorum. Çocuklara ve çocuk yanına sahip çıkan büyüklere; iyi olma ihtiyaçlarını karşılama ve kendilerini keşfetme yolculuklarında eşlik ediyorum. Sırrın ve formülün içimizde olduğuna, özgül ve özgür iradeye inanıyorum. Bir insanın rahme değil zihne düştüğü andan başlayan ve varoluşuyla dönüştürdüğü tüm bireyleri de içine alan kocaman döngüyü anlamak ve anlatmak yönünde mesleğimi sürdürüyorum. Bu süreçte Donald Winnicott ve Maria Montessori’den çokça ilham alıyorum.

Halen özel bir klinikte çocuk, ergen ve yetişkin terapisti olarak çalışıyor, ebeveyn danışmanlığı yapıyor ve özel bir üniversitede psikoloji dersleri veriyorum.