İstanbul usulü imam bayıldı 

Türk mutfağından;,

Bazı yörelerde patlıcan kızartılarak yapılsa da daha sağlıklı versiyonu olan patlıcanı çiğden pişirdiğim İstanbul Usulü İmam Bayıldı tarifini paylaşıyorum sizlerle...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika

Malzemeler:

4 adet orta boy patlıcan + 1 tatlı kaşığı tuz + yeteri kadar su

4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 orta boy kuru soğan, piyazlık doğranmış

4 sivri biber, ince doğranmış

8 - 9 diş sarımsak, ince doğranmış

4 domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış

Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış

1 çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

*Patlıcanların tepesini koparmadan alacalı soyun, 1 tatlı kaşığı tuz eklenmiş suda bekletin.

*Patlıcanları tuzlu suda bekletirken bu arada zeytinyağını geniş bir tencereye aktarın, doğranmış soğan ve biberi ekleyip kısık ateşte ara sıra karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Sarımsak, domates ve tuzu ilave edip domates suyunu bırakana kadar 3 - 4 dakika daha pişirin, maydanozun 1 yemek kaşığını üzeri için ayırıp kalanı domatesli karışıma ekleyin. Patlıcanları tuzlu sudan çıkartıp yıkayın ve tenceredeki karışımın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 10 dakika pişirdikten sonra patlıcanların diğer tarafını çevirerek 10 dakika daha pişirin (bu süre sonunda çatal patlıcanları kolay batıyorsa patlıcanlar pişmiş demektir, gerekirse 5 - 6 dakika daha pişirin).

*Pişen patlıcanları servis tabağına geçirin, tencedeki soğanlı & domatesli karışım suyunu tamamen çekene kadar açık ateşte pişirin.

*Pişen patlıcanlara uzunlamasına çizikler atın, küçük kaşık yardımıyla oyuklar açarak soğanlı & domatesli karışım ile bolca doldurun. Soğuyunca üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı akıtın ve maydanoz serpiştirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...