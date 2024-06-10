İstanbul usulü imam bayıldı 

Ana malzemesi patlıcan olan, bol kuru soğan, biber ve domates ile zenginleştirilen zeytinyağlı leziz yemeklerimizden biri...

İstanbul usulü imam bayıldı 
Yaşam
Giriş: 10 Haziran 2024 11:20 Güncelleme: 10 Haziran 2024 16:05
ABONE OL

Türk mutfağından;,

Bazı yörelerde patlıcan kızartılarak yapılsa da daha sağlıklı versiyonu olan patlıcanı çiğden pişirdiğim İstanbul Usulü İmam Bayıldı tarifini paylaşıyorum sizlerle...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 20 + 20 dakika


Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patlıcan + 1 tatlı kaşığı tuz + yeteri kadar su
  • 4 - 5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 4 orta boy kuru soğan, piyazlık doğranmış
  • 4 sivri biber, ince doğranmış
  • 8 - 9 diş sarımsak, ince doğranmış
  • 4 domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış
  • Yarım demet maydanoz, incecik doğranmış
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı




Yapılışı:

*Patlıcanların tepesini koparmadan alacalı soyun, 1 tatlı kaşığı tuz eklenmiş suda bekletin.


*Patlıcanları tuzlu suda bekletirken bu arada zeytinyağını geniş bir tencereye aktarın, doğranmış soğan ve biberi ekleyip kısık ateşte ara sıra karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişirin. Sarımsak, domates ve tuzu ilave edip domates suyunu bırakana kadar 3 - 4 dakika daha pişirin, maydanozun 1 yemek kaşığını üzeri için ayırıp kalanı domatesli karışıma ekleyin. Patlıcanları tuzlu sudan çıkartıp yıkayın ve tenceredeki karışımın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 10 dakika pişirdikten sonra patlıcanların diğer tarafını çevirerek 10 dakika daha pişirin (bu süre sonunda çatal patlıcanları kolay batıyorsa patlıcanlar pişmiş demektir, gerekirse 5 - 6 dakika daha pişirin).


*Pişen patlıcanları servis tabağına geçirin, tencedeki soğanlı & domatesli karışım suyunu tamamen çekene kadar açık ateşte pişirin.


*Pişen patlıcanlara uzunlamasına çizikler atın, küçük kaşık yardımıyla oyuklar açarak soğanlı & domatesli karışım ile bolca doldurun. Soğuyunca üzerlerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı akıtın ve maydanoz serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.