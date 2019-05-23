Orman Kafası
Ayşe Dirikman

Ayşe Dirikman

Yazar hakkında:

24 Ekim 1965 tarihinde İstanbul'da dünyaya açtığı gözlerini yirmi yıldır Antalya'nın Çıralı-Beycik dolaylarında kırpıp duruyor. Çocukken baktığı gözlerin sakladığı dut ağaçlarını, civcivleri ve dalında domatesleri yeniden görmek, kulaklarına yerleşmiş horoz ve kuş seslerini yeniden duymak, hafızasına kazınmış kokuların kaynağına ulaşmak için çıkmış yola. Nişantaşı'ndan anılarla birlikte Şişli, Teşvikiye ve Maçka sokaklarında devam eden okul yıllarından sonra yıllarca bu semtleri gördü rüyalarında, hala ara sıra görüyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin ormanlarında ve çayır çimeninde yaşadığı anlar, topladığı kozalaklar, sayfa aralarında kuruttuğu mine çiçekleri, saatli binanın sarmaşıkları sökülürken sakladığı bir dal, belki de en çok Erguvanlar, yok yok, pembe manolya çiçekleri, aman atkestanelerini unutmayalım, ayyy daha boğaza inen merdivenli yollarda âşık olduğu yosunlu dal var, hangi biri yaptıysa bu büyüyü, teşekkür ediyor ona, belki de hepsi birden yapmıştır. İstanbul'a her gidişinde mutlu oluyor da, her ayrılışında da sevgilisinin koynundan en heyecanlı yerinde kalkıp gidiyor gibi hissediyor. Yine de bu üzüntü yerini bir başka sevgiliye kavuşmanın heyecanıyla karışık özleme bırakıyor biraz sonra. 

 

Topu topu 48 yaşında, hayatı daha yeni yaşamaya başlamış gibi hissediyor son iki yıldır. Kozadan çıkmış kelebeğin heyecanıyla -yeni şeyler öğrendiğinde bir çocuğun hayreti gibi- çocuk kafasıyla yaşıyor. Bütün öğretmenlerine teşekkür ediyor.  Hem şimdi hem de yıllar öncesinden yaşadıklarını anlatmayı, bildiklerini öğretmeyi, insanların hayatını kolaylaştırmayı ve onları birbiriyle tanıştırmayı seviyor, güzel şeylere vesile olmayı arzu ediyor. Hayata vereceği başka armağanlar var mı diye merak ediyor şu sıralar. Yaşadığı ormanda tanıştığı, buluştuğu ve yeniden karşılaştığı tüm canlarla kendini ve yaşamı yeniden tanımlıyor, Ayşece...

Bütün Yazıları

EDİTÖRÜN SEÇİMİ

Ofiste şıklığı yakalayın!
Ofiste şıklığı yakalayın!
Her yazın modası: Sandalet
Her yazın modası: Sandalet
Moda dünyasını değiştiren 10 fikir
Moda dünyasını değiştiren 10 fikir

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Koruyucu psikolojik yaklaşım
    Koruyucu psikolojik yaklaşım

    Süresi : 29:24 İzlenme : 0

  • Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten kolay: Çocukluk çağı travması
    Çocukken korumak, yetişkini tamir etmekten...

    Süresi : 41:21 İzlenme : 0

  • Travmaya duyarlı okul
    Travmaya duyarlı okul

    Süresi : 08:03 İzlenme : 0

  • Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine nasıl yaklaşmalı?
    Eğitim Uzmanı Koray Varol: Sınav sistemine...

    Süresi : 23:38 İzlenme : 0

  • Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli anlatıyor
    Sema'nın Sağlıklı Mutfağı - Sema Sumeli...

    Süresi : 08:40 İzlenme : 0

BURCUN BUGÜN NE SÖYLÜYOR?

Göster

Bugün sizi neler bekliyor? Aşk hayatınızda hangi sürprizler var? Sağlık, iş ve para konularında nelere dikkat etmelisiniz?

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X