Kayısılı bademli fit muffin

Müjgan Yurtseven’in şeker yerine hurma ile tatlandırdığı kayısılı bademli nefis fit muffinler... Üstelik hamurunda yumurta ve süt olmadığından vegan beslenenler için de alternatif lezzet olabilir... İşte yapılışı...

Kayısılı bademli fit muffin
Yaşam
23 Haziran 2022 10:23 Güncelleme: 23 Haziran 2022 10:23
ABONE OL

Servis: 9 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Kayısılı bademli fit muffin için malzemeler:

  • 250 gr sarı un

  • 50 gr badem unu

  • 1 tutam tuz

  • 1 paket kabartma tozu

  • 140 gr hurma ezmesi

  • 100 ml fındık yağı

  • 100 ml su

  • 1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

  • 200 ml maden suyu

  • 5 adet taze kayısı, ikiye bölünmüş

  • 9 adet kabuksuz iç badem

Piştikten sonra üzerlerine sürmek için:

  • 1 tatlı kaşığı balı 1 tatlı kaşığı sıcak su ile karıştırın.




Kayısılı bademli fit muffin yapılışı:

*Un, badem unu, tuz ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyin.


*Hurma ezmesi, fındık yağı, su ve rendelenmiş portakal kabuğunu rondodan geçirin ve geniş bir karıştırma kabına aktarın. Üzerine unlu karışımı ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. En son maden suyunu ilave edip homojen kıvama gelene kadar spatula ile karıştırın.


*Muffin kalıbına kağıt pişirme kağıtları yerleştirip hamuru eşit oranda pay edin, ortalarına yarım kayısıları hafifçe bastırarak yerleştirin.


*10 dakika önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdikten sonra kabuksuz iç bademleri kayısıların ortalarına yerleştirip 10 - 15 dakika daha pişirin. Muffinleri fırından çıkardıktan sonra ılınınca üzerlerine fırça yardımıyla bal karışımını sürün.


Kısa bir not:

*Bu tarifte sarı un kullandım, yerine tam buğday, yulaf veya çavdar unu olabilir.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.