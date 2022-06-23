Servis: 9 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika

Kayısılı bademli fit muffin için malzemeler:

250 gr sarı un

50 gr badem unu

1 tutam tuz

1 paket kabartma tozu

140 gr hurma ezmesi

100 ml fındık yağı

100 ml su

1 adet rendelenmiş portakal kabuğu

200 ml maden suyu

5 adet taze kayısı, ikiye bölünmüş

9 adet kabuksuz iç badem

Piştikten sonra üzerlerine sürmek için:

1 tatlı kaşığı balı 1 tatlı kaşığı sıcak su ile karıştırın.

Kayısılı bademli fit muffin yapılışı:

*Un, badem unu, tuz ve kabartma tozunu harmanlayıp eleyin.

*Hurma ezmesi, fındık yağı, su ve rendelenmiş portakal kabuğunu rondodan geçirin ve geniş bir karıştırma kabına aktarın. Üzerine unlu karışımı ekleyip spatula yardımıyla karıştırın. En son maden suyunu ilave edip homojen kıvama gelene kadar spatula ile karıştırın.

*Muffin kalıbına kağıt pişirme kağıtları yerleştirip hamuru eşit oranda pay edin, ortalarına yarım kayısıları hafifçe bastırarak yerleştirin.

*10 dakika önceden 160 derecede ısıtılmış fırında 20 dakika pişirdikten sonra kabuksuz iç bademleri kayısıların ortalarına yerleştirip 10 - 15 dakika daha pişirin. Muffinleri fırından çıkardıktan sonra ılınınca üzerlerine fırça yardımıyla bal karışımını sürün.

Kısa bir not:

*Bu tarifte sarı un kullandım, yerine tam buğday, yulaf veya çavdar unu olabilir.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...