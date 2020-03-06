Nihan’ın Rüyası
Nihan Uycan Özen

Nihan Uycan Özen

Yazar hakkında:

Her yeni adımla kendine biraz daha yaklaşmış, yapmak istediklerini keşfetme yolunda ilerleyen bir ruhum. Kurumsal hayatımı sonlandırdıktan sonra hali hazırda seçmiş olduğum spritüel yolda ilerlemeye ve hayat amacı olarak kabul ettiğim yazarak birliğe hizmet etme işine devam ediyorum. Yakında yayınlanacağına inandığım bir romanım var. DENİZ’İN ORMANI... Senaryosu üzerinde de çalışılan, genç nesle aktarmak istediklerimle ilgili fantastik kurgu öğeleriyle süslü, ruhsal tekamül merakı uyandırabilecek bir eser.

 

Toplumla meselesi olan her yazar gibi, bilinci yükseltmek temel hedeflerimden. Görünenin ötesini görebilen gözlerin, görmeyenlere, bilenin, bilmeyene ve olanın olmayana borcu olduğuna inanıyor, AŞK’la çalışıyorum.

 

On bir yaşından beri yan yana birlikte büyüdüğüm ruh eşim, sevgilim, hayattaki en büyük destekçim Burç ile dokuz ve beş yaşlarında iki oğlumuz var. Onlardan her yeni günle birlikte yeni bir bilgelik ediniyor, onlar için daha iyi bir dünyanın temellerini atmak istiyorum. Kız kardeşim Didem ile birlikte zaman zaman düzenlediğimz kişisel gelişim atölyeleri ikimizin de içinden geçerek kendimizi bulduğumuz yolu başkaları için de aydınlatma arzusundan doğmuştur. Birlikte büyüyüp birlikte gelişmeye inanmış kız kardeşler olarak tüm iyi niyetimizle yaptığımız bu atölyeler paylaşım ekonomisine hizmet ve bilinçli nüfusun bilinçsiz kesim üzerindeki dönüştürücü etkisine yoğunlaşmaktadır. (#atolyepareto)

 

Özetle çok okuyan, çok düşünen ve bu dünyadan yapabileceğinin en iyisini yapmadan geçmek istemeyen, düşünen, yazan bir ruhum. Daha güzel günlerin hayalini kurmakta, insanlığın sınavının kendiyle olduğunu bilmekte ve her yeni gün bunu diğerlerine anlatabilmek için bitmek bilmeyen bir ateşle yanmaktayım.

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