Semizotu turşusu

Semizotunun kendine has aromasıyla sirke ve sarımsağın çok yakıştığı turşuyu kurduktan sonra 2 - 3 gün içinde yemeye hazır hale geliyor. Bu turşuda komşu bahçesinden gelen doğal semizotunu kullandım, bahçenizde varsa veya semt pazarlarında bulabileceğiniz doğal semizotu ile çok lezzetli olan turşuyu deneyin derim.

Servis: 2 litrelik kavanozda

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler:

1 kg semizotu

3 su bardağı sıcak içme suyu

1,5 yemek kaşığı turşuluk iri tuz

1 su bardağı üzüm sirkesi

6 - 7 diş sarımsak, doğranmış

3 - 4 adet dilimlenmiş limon

2 - 3 adet acı süs biberi

Yapılışı:

*Semizotunun kök bölümlerini kesip bol suda yıkayarak sularından arındırmak için süzgeçe alın.

*Tuzu sıcak suda eriyene kadar kadar karıştırıp sirkeyi ekleyin ve soğuması için kenara alın.

*Kavanoza semizotundan 5 - 6 dal yerleştirin, aralara acı süs biber, sarımsak ve limon dilimlerini ekleyin semizotu bitene kadar aynı işlemi yapın. Sirkeli suyu ekleyip üzerine kalın bir bardak koyarak iyice bastırın ve kavanozun kapağını sıkıca kapatın (sirkeli su semizotlarının üzerini geçmeli! Gerekirse kavanoz dolana kadar içme suyu ekleyin).

*2 - 3 gün güneş almayan oda ısısında beklettikten sonra yemeye hazır hale geliyor. Turşu kıvamına geldikten sonra tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...