HTHayat Kadın Festivali: Yaratıcı Algılama atölyesi

Dansın, sohbetin, hareketin, yazının ve yaratıcı ifadenin bir araya geldiği “Yaratıcı Algılama” atölyesi, HTHayat Kadın Festivali kapsamında 11 Mart Perşembe günü Zoom üzerinde gerçekleşti.

7 Mart Pazar günü Kadın Festivali’nin açılışını yapan “Beden Bilgeliği” atölyesi ve ardından 9 Mart Salı günü gerçekleşen “Hayata Masal Penceresinden Bakmak” buluşmasının devamında gelen atölye, HTHayat Yayın Direktörü Damla Çeliktaban’ın kolaylaştırıcılığı ile performans sanatçısı ve öğretim görevlisi Şebnem Yüksel tarafından gerçekleştirildi. Zoom üzerinde yapılan atölyeye 100’den fazla kişi katıldı. Etkileşimli olarak yapılan çalışma, farklı disiplinleri bir araya getirerek dansın, hareketin, sanatsal ifadenin ve sıcak sohbetin bir araya geldiği bir buluşmaya dönüştü.

Performans sanatçısı ve öğretim görevlisi Şebnem Yüksel, bedenin birçok şeyi taşıdığını dile getirerek atölyeyi başlattı. Yüksel’in HTHayat katılımcılarına özel olarak uyarladığı atölye çalışması, HTHayat Kadın Festivali süresince “hafta boyu ekilen tohumları besleme niyetiyle” tasarlandı. Hareketli bir çalışma halinde süren atölyede, hayal gücünü dahil ederek algıların uyanmasına dair bir akış gerçekleşti. Bedensel algının ve imgelerin bolca kullanıldığı atölye, katılımcıların kendi odaklarını keşfettiği bir deneyime dönüştü. Böylece her bir katılımcının deneyimi, kişiye özel bir içe bakış sağladı.

HTHayat’ın açtığı alanda Şebnem Yüksel’in rehberliğinde kendi hisleri ve algılarını keşfeden katılımcılar, çalışma bitiminde kendilerini mutlu, huzurlu, sakin, hafif, renkli, sıcak, canlanmış, ferahlamış hissettiklerini dile getirdi. Atölye sonrasında yapılan paylaşımlardan biri, “Pandemi boyunca içimde her gün ortaya çıkan farklı halleri başka bir bilinçle algıladım”, bir diğeri ise “Çok çeşitli farkındalıklar yaşadım” şeklinde olurken, kendi bedeniyle olan ilişkiye dair önemli keşifler yaşadığını belirten katılımcılar da oldu.

Atöyleye katılan HTHayat okuyucuları, 8 Mart haftası boyunca süren yolculuklarının eşsiz bir aşaması olarak gerçekleşen bu atölye için teşekkürlerini iletti. Festival kapsamındaki tüm Zoom buluşmaları ücretsiz olarak gerçekleşirken, katılımcılar doğaya katkı ve şükran ifadesi olarak fidan bağışı yaparak sertifikalarını cember@hthayat.com adresinden HTHayat ile paylaşıyor.

HTHayat Kadın Festivali 13 Mart cumartesi gününe kadar devam edecek.

Etkinlik takvimi:

12 Mart Cuma

Saat: 11.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Transformal Nefes Koçu ve Grup Lideri Pınar Karali ile Nefes Farkındalığı

Saat: 21.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Diyetisyen Aykut Büyükekmekçi Kıvanç ile Beden Algımız ve Beslenme

13 Mart Cumartesi

Saat: 15.00

Yer: HTHayat Instagram hesabı

Psikolog Dr. Hilal Çerçel ile Pandemide Ebeveyn Olmak