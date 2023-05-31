Hamilelik ve sonrasında ihtiyacımız olan vitamin ve mineraller neler?

Bu içerik Dr. Deniz Şimşek tarafından kaleme alınmıştır.

Gebelik, bebeğin oluşumu ve gelişimi için annenin tüm rezervlerini sunduğu, anne bedeni için oldukça yük getiren farkındalığın çok önemli olduğu fizyolojik bir süreçtir. Hem gebelik sürecinde hem de doğum sonrası dönemde annenin psikolojik ve fizyolojik olarak sağlıklı olma halini sürdürebilmesi için size çok önemli 3 destekten bahsetmek istiyorum.

Bunlardan ilki ve en önemlisi D vitaminidir. D vitamini ile yapılan binlerce çalışma ve klinik deneyimler D vitaminin bağışıklık, kanserden korunma, depresyon, alzheimer, kalp damar yapılarının korunması, gebelikte bebeğin beyin ve iskelet gelişimi için oldukça önemli olduğunu göstermektedir. Aynı zamanda lohusalık depresyonunda D vitamini eksikliği ön plana çıkmaktadır.

Peki, bu kadar önemli bir vitaminin hatta hormonun gebelerde eksikliği ne sıklıkta gözlenir?

2021 yılında yayınlanan önemli bir çalışmada Türkiye’de gebelik döneminde %83 oranında D vitamini eksikliği saptanmıştır. Bu ürkütücü ve halk sağlığı açısından oldukça endişe verici bir sonuçtur. Toplumun d vitamini açığının kapatılması sağlıklı yaşama destek verecek en ucuz ve etkin yoldur.

Anne adaylarının muhakkak farkında olmaları gereken bir diğer destek de magnezyumdur. Magnezyum bir gevşeme mineralidir. Kaygının, tansiyonun, şeker dengesizliklerinin, kalbi, beyni korumanın anahtarlarından biridir. Gebelikteki migren ataklarından, ağrılı kontrolsüz kasılmalardan, hipertansiyondan korunmada magnezyum çok değerlidir. Yine D vitaminin depolanması, aktif hale geçmesi ve hücreyle ilişkisinde magnezyum büyük rol oynar.

Son olarak yine gözden kaçması muhtemelen olan bir mineral "iyot". İyot hem tiroid hem de bağışıklık fonksiyonlarının sağlıklı çalışması açısından oldukça önemli bir destektir. Yakın zamanda ülkemizde gebelerde yapılan bir çalışmada %74 oranında eksiklik saptanmıştır. İyot anne karnında bebeğin beyin gelişimi noktasında kritik bir öneme sahiptir. Annede iyotun ciddi yetersizliği durumunda bebek kretenizm denen ağır bir zihinsel gerilik tablosuyla karşı karşıya kalabilir. Anneyi depresyondan, tüm bağışıklık hastalıklarından, bebeği zeka geriliğinden korumak için iyot eksikliği farkındalığının hızla yayılması gerektiğine inanıyorum.

Bu üç destek hem gebelik hem de doğum sonrasında çok önemli. Kişiler çok sağlıklı beslendiklerine inansalar dahi ayrıntılı bir tetkikle vitamin mineral durumlarını gözden geçirilmesi çok önemlidir. Bunun yanında hem annenin hem de bebeğin bütünsel sağlığı açısından gebelikte ve sonrasında demir, omega 3, metilfolat, B12, çinko da aklımızda olması gereken önemli başlıklardır. Erken dönemde oluşturulacak bu farkındalıklar gelecekte sağlıklı bir toplumun oluşabilmesi için çok büyük önem taşımaktadır. Birlikte öğreniyoruz birlikte iyileşiyoruz.