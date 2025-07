Hamile iken burun büyür mü?

Yenidoğan uzmanı, pediatrist, emzirme danışmanı Dr. Jessica Madden,"'Hamilelik burnu' tıbbi bir terim olmasa da, birçok kadının burnu gebeliğin sonlarına doğru daha büyük görünür ve hamilelik öncesine kıyasla daha sık burun akıntısı yaşayabilirler" diyor. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu sorunlu değişikliklerin sebebi hormonlar. Dr. Madden şöyle açıklıyor: "Bu burun değişiklikleri, gebelik sırasında kişinin dolaşımındaki kan hacminin hormonal olarak artmasından kaynaklanıyor. Kan hacmindeki bu artışın çoğu büyüyen fetüsü ve rahmi desteklemek için olsa da, vücuttaki tüm bölgeler gebelikte artan kan akışından etkileniyor." Ama hepsi bu kadar değil: Hamile kişiler ayrıca burun boşluklarının iltihaplanması olan rinit sorunuyla da karşılaşabilir. Hapşırma, tıkanıklık ve burun akıntısına neden olan bu durum da oldukça yaygındır. Araştırmalar, hamile kişilerin %39’unun gebelik riniti yaşadığını gösteriyor. Ayrıca gebelikteki artan kan akışı bazen burun kanamalarına yol açabilir; ki bunlar genellikle zararsızdır. Doğum sırasında damar yoluyla sıvı alırsanız, burun şişebilir, bu da önemli bir detaydır.

Gebelikte burun değişiklikleri ne zaman endişe verici olabilir?

Gebelik sırasında burnun büyümesi genellikle endişe verici olmasa da bazen ciddi bir duruma işaret edebilir. Dr. Madden, "Ödem (şişlik) yapan gebelik durumu preeklampsi, bazı burunların daha büyük görünmesine katkıda bulunabilir" diyor. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’ne (CDC) göre, genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkan preeklampsi; yüksek tansiyon, baş ağrısı, görme sorunları ve eller ile yüzde şişliklere neden olabilir. Bu durum erken doğuma ve bebeğin düşük doğum ağırlığı ile dünyaya gelmesine yol açabilir. Şiddetli preeklampsi nöbetlere ve felce de neden olabilir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini yaşıyor veya endişeleniyorsanız, bunu mutlaka doktorunuzla paylaşın. Doğum öncesi kontrollerinize gitmek, preeklampsi gibi durumları işaret edebilecek kan basıncı ölçümleri gibi gerekli testlerin yapılmasını sağlar.

Hamilelik burnu geçer mi?

Bazı sosyal medya kullanıcıları burunlarının gebelik sonrası asla eskisi gibi olmadığını söylese de (doğum sonrası vücutta birçok şey için aynı şey söylenebilir), Dr. Madden bu değişimlerin genellikle geçici olduğunu belirtiyor. "Çoğu durumda, gebelik burnu doğumdan yaklaşık altı hafta sonra normale döner" diyor Dr. Madden. Ancak bu sürenin kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak gerek.

Bir de iyi haber: Bebeğiniz, yüzünüzde yaşanabilecek değişikliklerden bağımsız olarak sizi her zaman çok sevecek.

