Yaz aylarında hamile olan kadınların dikkat etmeleri gerekenler nelerdir?

Bu içerik Prof. Dr. Bülent Urman ve Dr. İrem Usta Korkut tarafından kaleme alınmıştır.

Gebelik anne vücudu için büyük bir dönüşüm sürecidir. Tüm organ ve sistemler fetüs ve plasentanın yarattığı değişimlerden etkilenir. Gebeliğin yarattığı bu fizyolojik değişimler vücut tarafından genellikle iyi tolere edilir. Bununla birlikte gebeliğinin bir bölümünü yaz aylarında geçiren kadınlar bazı konularda daha fazla dikkati hak eder. Bu değişiklikleri şöyle sıralayabiliriz:

1- Susuz kalmayın

Birçok gebede ağızdan alınan ilaçlar ve bol sıvı tüketilmesi ile düzelecektir. İnatçı kusmalarda vitamin ve mineral eksiklikleri, böbrek ve karaciğer fonksiyon bozuklukları ve başka komplikasyonlar görülebilir. Yaz aylarında susuz kalmayı (dehidratasyon) önlemek, kusmaların sayısı ve miktarı artıyorsa hekimle iletişime geçmek faydalı olacaktır.

2- Mevsim fark etmeksizin yan yatın

Rahim gebelik öncesinde yaklaşık 70 gr ağırlığında ve içinde 10 ml boşluk bulunduran bir organdır. Miadında bir gebede rahmin hacmi yaklaşık 5 litreye ulaşır. Bir gebe ayakta iken karın duvarı ve bağlar uterusu destekler, ancak gebe sırtüstü yatarsa uterus arkaya düşerek omurga ve büyük damarlara bası yapabilir. Yan yatış pozisyonları büyük damarlar üzerindeki basıyı azaltır, bebeğe ve annenin kalbine dönen kan miktarını arttırır.

HAMİLELİK Hamilelikte sağ tarafa yatmayın!

3- Pamuklu kıyafet tercih edin

Gebelikte vajinal salgılar artar ve kalın beyaz bir akıntı oluşturur. Bu normal bir bulgu olarak değerlendirilir. Bununla birlikte meydana gelen hormonal değişiklikler ve vajinal flora değişikliği nedeni ile vulvovajinal mantar enfeksiyonlarının sıklığını gebelerde 10-20 kat artırır. Vajinal PH değişimlerini engellemek için pamuklu çamaşır ve kıyafetlerin tercih edilmesi, dar ve hava akışına izin vermeyen kıyafetlerden uzaklaşılması çözüm olabilir.

4- Güneş lekelenmelerini önlemek için güneş kremi kullanın

Gebe kadınların %90’ında ciltte az veya çok koyu renkli lekelenmeler olabilir. Yüz, karın orta hat çizgisi, göğüs ucu ve genital bölgelerde cilt rengi koyulaşır. Ten rengi koyu olanlarda bu değişimler daha belirgindir. Doğum sonrası bu değişimler geriye döner. Güneşe maruz kalmak lekelenmeyi artırabilir, yüksek koruma faktörü içeren güneş kremleri önerilir.

ÇOCUKLU HAYAT Yaz sıcağında hamile olmak…

5- Ödeminizin artmaması için…

Su tutulumu gebelerde artar. Miadında bir gebede vücutta ilave su tutulumu 6,5 litreye ulaşır. Günün son saatlerine gelindiğinde ayak bileği ve bacaklarda ödem belirginleşir. Sıcak havanın bacak damarlarında oluşturduğu genişletici etki nedeniyle yaz aylarında ödem artabilir. Hafif tempolu egzersizler, uzun süre ayakta durmanın önlenmesi, kompresyon çorapları ödemi azaltmaya yardımcı olur.

Yaz hamilelerine özel küçük notlar:

Gebe kadınların temiz deniz veya havuzda yüzmesinin herhangi bir sakıncası yoktur. Aksini gerektirecek durumlarda doktorunuzun önerilerine uymanız gerekir.

Yaz tatiline çıkacak olan gebeler hava veya karayolu ile yolculuk yapabilirler. 26. gebelik haftasından sonra uçağa binmek için doktor raporu gereklidir. 3 saati aşan uçuşlar için diz altı orta basınçlı varis çorabı giyilmesi ve uçak içinde ayak egzersizleri yapılması ve bol sıvı tüketilmesi önerilir. Tatile karayolu ile çıkacak olan gebelerin ise 2 saatte bir mola vererek yürümeleri ve bacaklarındaki kan akımını hareketlendirmeleri önemlidir. Otobüs ile seyahat eden gebelerde öneriler uçak yolculuğunun aynısıdır.

HAMİLELİK Hamilelikte tatil hakkında bilmeniz gerekenler

HAMİLELİK Hamileler için sıcaklarla başa çıkma rehberi