Hamile karnınız nasıl görünüyor?

Birçok hamile, karınlarının büyüklüğünü ve şeklini kafaya takar. Örneğin; karınlarının gebelik haftasına göre çok mu büyük yoksa çok mu küçük olduğunu merak edebilirler. İşte hamile karınınız hakkında bilmeniz gereken her şey...

Küçük karın

İyi besleniyor, egzersiz yapıyor ve düzenli doğum öncesi kontrollerine gidiyorsunuz. Ama yine de insanlar sıklıkla gebelik haftanıza göre karnınızın küçük göründüğünü söylüyor. Sebebi nedir?

Tıpkı bebekler gibi, hamile karınları da her şekil ve boyutta olabilir. Doktorunuz veya ebe, doğum tarihinize göre çocuğunuzun büyüklüğünü düzenli taramalarla takip eder; bunların arasında 15. - 20. haftalara ulaştıktan sonra her kontrolde karın ölçümü yapmak da vardır. Bu ölçüm, karın bölgenizin ne kadar büyüdüğünü gösterir. Gebelik ilerledikçe karın büyüme hızı, genellikle haftada yaklaşık 1 santimetredir.

Eğer karın kaslarınız gerçekten güçlü ve sıkıysa, bu durum büyüyen rahminizin dışarı doğru çıkmasını, dışardan bakanlara, beklediğinden daha az gösterebilir. Ayrıca uzun boylu kişilerde karındaki çıkıntılar, kısa boylu kişilere göre daha küçük görünebilir.

Küçük bir hamilelik karnıyla ilgili tek olası sorun, amniyotik sıvının az olduğu bir durum olan oligohidramni olabilir. Bu durum, düzenli doğum öncesi kontrolleriniz sırasında hekiminiz tarafından fark edilir.

Büyük karın

Bazı kişiler, bebeğin rahimdeki pozisyonu veya vücut yapıları nedeniyle daha büyük bir karınla hamilelik geçirebilirler. Eğer ince yapılı biriyseniz, karnınız çok büyük görünebilir.

Eğer bu ilk hamileliğiniz değilse, daha önce olduğunuzdan daha erken bir zamanda karın bölgenizin belirginleştiğini fark etmiş olabilirsiniz. Bunun sebebi, bir hamilelikten sonra kaslarınızın biraz esnemesi ve büyüyen rahminizin baskısına daha kolay boyun eğmesidir.

Doktorunuz veya ebeniz her doğum öncesi ziyarette karın ölçümünüzü yapıyor ve büyüklüğünü takip ediyorsa; muhtemelen bir sorun yoktur. Nadir durumlarda, büyük karın fazla amniyotik sıvı (polihidramni) nedeniyle olabilir; bu durum da zamanında fark edilip tedavi edilebilir.

Bebeğin yukarıda olması

“Bir basketbol topu yutmuş gibisin!” Bu, bebeklerini önde ve yukarıda taşıyor gibi görünen kişilere sıkça yapılan tipik bir yorumdur.

Bebeklerin özellikle hamileliğin ilk üçte ikilik bölümünde rahimde böyle yerleşmesi yaygındır. Bazı kişiler hamileliklerinin tamamını böyle taşır; özellikle karın kasları çok güçlü olanlar. Ve eski inanışların aksine, bebeği nasıl taşıdığınız çocuğun cinsiyeti hakkında gerçek bir gösterge değildir.

Bebeğin aşağıda olması

Karnınızın alçakta olması biraz rahatsız edici olabilir, ancak bazı hamilelerin yapısı bebeği alçakta taşımaya uygundur. İkinci veya üçüncü hamilelikte, büyüyen rahmi destekleyen kaslar ve bağlar esner ve zayıflar, bu yüzden rahmi eskisi kadar iyi destekleyemezler.

Hamileliğinizin sonlarına doğru, neredeyse bir gecede karnınızın öncekiye göre daha alçakta olduğunu fark edebilirsiniz. Bu muhtemelen bebeğinizin doğuma hazırlık olarak aşağıya “düştüğü” veya hafiflediği anlamına gelir. Tüm bebekler bunu yapmaz; bazıları doğum başlayana kadar düşmez.

Eğer 37. haftadan önce karnınızda ani bir alçalma fark ederseniz, bunun doğuma hazırlık sürecini gösterme ihtimali için mutlaka sağlık uzmanınıza danışın.

Bebeğin daha aşağıda olması ile ilgili en büyük sorun, bu durumun alt sırtınıza baskı yapmasıdır. Pelvik tilt gibi egzersizler, alt sırtınızdaki rahatsızlığı veya ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir.

Geniş bir karna sahip olmak

Geniş bir karın, bebeğinizin baş yukarı ya da aşağı yerine yanda pozisyonlandığı anlamına gelen “transvers pozisyon”da olabileceğini gösterebilir. Hekiminiz bunu elle muayenede hissedebilir.

Genellikle bir sorun olmaz, ancak bebek doğum zamanına kadar baş aşağı pozisyona dönmezse, sezaryen gerekebilir. Hamile kaldığınızda fazla kiloluysanız, diğer hamilelere göre yan bölgelerde daha çok taşıyor gibi hissedebilirsiniz.

Referanslar: Robin Elise Weiss. “5 Common Concerns About Your Pregnant Belly”. Şuradan alındı: https://www.parents.com/pregnant-belly-concerns-8598044. (25.06.2025).