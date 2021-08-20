Kaygı ile anksiyete bozukluğu aynı şey midir?

Kendinize ‘anksiyete bozukluğu’ teşhisi koymadan önce, kaygının ne olduğunu gözden geçirmenizde yarar var!

Kaygı ile anksiyete bozukluğu aynı şey midir?
Sağlık
20 Ağustos 2021 Cuma

Kaygı, strese verilen normal bir tepkidir ve her zaman kötü bir şey değildir. Ancak kontrol edilemez veya yaşam kalitesini etkileyecek kadar aşırı hale geldiğinde, bu bir anksiyete bozukluğunun göstergesi olabilir. Anksiyete (kaygı) ve anksiyete bozukluğu (kaygı bozukluğu) arasındaki farkı bilmek, belirtileriniz hakkında doktorunuzla konuşmanıza yardımcı olabilir.


Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç farklı anksiyete bozukluğu türü vardır:

  • Yaygın anksiyete bozukluğu

  • Panik atak

  • Özel fobiler

  • Sosyal anksiyete bozukluğu

  • Ayrılık kaygısı bozukluğu

  • Agorafobi

Yaygın kaygı bozukluğu, ilk başta “sıradan” kaygıya çok benzeyebilir. Ancak, her şey hakkında gerçekçi olmayan veya aşırı endişe ile karakterizedir – kendinizi adını koyamayacağınız şeyler hakkında bile kaygılanırken bulabilirsiniz. Ayrıca en az 6 ay sürer ve günlük hayatın akışını oldukça zorlaştırabilir.


Anksiyete bozukluğu olan arkadaşınıza nasıl destek olabilirsiniz?
Anksiyete bozukluğu olan arkadaşınıza nasıl destek olabilirsiniz? Sevdiğiniz birinin anksiyete boz...
Anksiyete için doğal yöntemler Anksiyeteye çare olabilecek saki...

Yaygın anksiyete bozukluğunun aşağıdaki gibi semptomları vardır:

  • Odaklanmada zorluk

  • Uyku zorluğu

  • Sinirlilik

  • Tükenmişlik

  • Kas gerginliği

  • Tekrarlanan karın ağrısı veya ishal

  • Avuçların terlemesi

  • Hızlı kalp atımı

Tipik kaygı, strese verilen bir tepkidir ve bu normaldir. Strese neden olan faktör ortadan kalktığında, kaygı da genellikle ortadan kalkar. Ancak anksiyete bozukluğu durumunun varlığında, stres etkenini veya tetikleyiciyi ortadan kaldırmak bile her zaman kaygıyı azaltmayabilir.


Stresin neden olduğu kaygı, genellikle kişinin yaşamını önemli ölçüde bozmaz veya sıkıntıya neden olmaz. Kaygınız yaşam kalitenizi bozuyorsa, bunun bir anksiyete bozukluğu olup olmadığını yeniden değerlendirmenin zamanı gelmiş olabilir.


Kaygı ile kaygı bozukluğu arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Kaygı veya endişeli olmak her zaman kötü bir şey değildir. Bunu neredeyse bir spektrum veya bir çeşit süreklilik olarak düşünebilirsiniz. Bazen bir şeylere hazırlanmamıza veya tehlikeli durumlarda tetikte olmamıza yardımcı olabilir. Aynı zamanda strese karşı normal bir tepkidir. Ancak kaygı bozuklukları, strese verilen tipik bir tepki değildir.


Genel olarak, sadece endişeli olmak yerine, bir anksiyete bozukluğununun varlığını tanımlayan iki şeyin mevcut olması gerekir:

  • Kaygı, yaşanan durumlarla orantısızdır veya yaşa uygun değildir. Gündelik hayatı idame ettirmek için gerekli olan normal çalışma yeteneğini bozar.

  • Anksiyete bozuklukları arasında bir başka yaygın bulgu, belirsizlik karşısında olağan dışı ve aşırı beklentili tepki verilmesidir.

Hepimiz hayatımızda belirsizliklerle karşı karşıyayız. Ancak anksiyete bozukluğu olan biri, gerçek olayla orantılı olmayan bir şekilde belirsizliği ve olası sonuçları abartarak tahmin etme eğiliminde olur.


"Anormal" kaygı, stresli veya gergin olmanızı gerektirecek hiçbir şey olmadığında bile kaybolmayan, aşırı ve kalıcı endişeler olarak tanımlanır. Anksiyete bozukluğu olan insanlar genellikle semptomlarını kötüleştiren durumları veya şeyleri tetiklemekten kaçınmaya çalışırlar.


Gerçek hayattan örneklerle açıklayalım:

Bir sabah uyanırsınız, o gün bir sınavınız vardır. Bu sınavı geçip geçemeyeceğinizle ilgili gergin ya da endişeli hissetmeniz normaldir. Kalbiniz hızı çarpabilir, mideniz rahatsız hissedebilir ve sınavın olası sonuçları hakkında fazlaca düşündüğünüzü fark edebilirsiniz. Sınav bittiğinde ve sonuçları aldığınızda, muhtemelen rahatlar ve fiziksel olarak normale dönersiniz.


Ancak bir sabah uyandığınızda sebepsiz yere sevdiğiniz birinin başına kötü bir şey geleceğinden emin hissettiğinizi fark ederseniz, bütün gün bunu düşünürseniz ve ertesi gün de benzer rahatsız edici düşüncelere kapılmaya devam ederseniz, bu durum anksiyete bozukluğunun işareti olabilir.


Anksiyete bozukluğu bazı fiziksel belirtilerle de ortaya çıkabilir:

  • Baş ağrısı

  • Tükenmişlik hissi

  • Kas ağrıları

  • Uyku problemleri

  • Sindirim problemleri


Kaynak: www.healthline.com/health/anxiety/anxiety-vs-anxious


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.