D vitamini içeren besinler hangileridir?

"D vitamini nedir? D vitamini faydaları nelerdir? D vitamini hangi yiyeceklerde bulunur?" D vitamininin önemine dair bilmeniz gerekenler...

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D vitamini hakkında bunları biliyor musunuz?

Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılayan en iyi kaynak D vitaminidir. Cilt, güneş ışınlarını sentezleyerek D vitaminine dönüştürür. Uzmanlar bahar ve yaz aylarında yüz, kollar ve bacaklar güneş görecek biçimde günde 20 dakika güneşlenmeyi öneriyor. D vitamini kemik ve diş gelişimi, sağlığı için gereklidir. Kemikler, ihtiyacı olan kalsiyum ve fosforu  D vitamini sayesinde alabilir. Uzmanlar günlük D vitamini ihtiyacının 1000 ünite olduğunu belirtiyor. Bu miktar günde 20 dakika güneşlenmeye tekabul ediyor. Yeterince kalsiyum alsanız da gerekli miktarda D vitamini almıyorsanız kemikleriniz ve dişleriniz bu kalsiyumdan faydalanamaz. Vücudun günlük kalsiyum ihtiyacı 30-50 yas arasinda gunde 1000 mg, 50 yas üzerinde ise günde 1200 mg.

 

D vitamini eksikliği cocuklarda raşitizme, ileri yaşlarda osteoporoza yani kemik erimesine sebep olur. D vitamini fazla alındığında kanda kalsiyum birikmesi olur. Böbrek taşları, kalp ve böbrek yetmezliği fazla D vitamini alınması sonucu beliren hastalıklardandır. D vitamini içeren yiyeceklerin aşağı yukarı 100 gramı günlük D vitamini ihtiyacının yüzde 10'unu karşılar. D vitamini ihtiyacını sadece yiyeceklerden karşılamaya calışmak, bu yiyecekler yağ içerdiğinden kolesterolu yükseltebilir. 


D vitamini içeren besinler:

  • Süt, ayran, kefir, peynir ve yoğurt
  • Tereyağı
  • Ton balığı
  • Somon
  • Uskumru 
  • İstridye
  • Karaciğer
  • Yumurta sarısı
  • Tatlı patates 
  • Balık yağı
  • Mantar 
  • Maydanoz
  • Yonca 
  • Isırganotu 
  • Yulaf 

 

D VİTAMİNİ EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ NELERDİR ?

 

D vitamini hakkında her şey!

 

Gıda, beslenme ve sağlık alanındaki en güncel, bilimsel bilgiyi basit ve anlaşılır dilde topluma ulaştıran Sabri Ülker Vakfı, D vitaminiyle ilgili merak edilenleri ele alıyor.

 

D vitamini nedir?

D vitamini, fosforla birlikte kalsiyumun emiliminde ve kemiklerde depolanmasında görev alır. Aynı zamanda kandaki kalsiyum ve dolaylı olarak da fosfor düzeyini de kontrol eder. Kalsiyum yetersizliği ve/veya kalsiyum fosfor oranındaki dengesizlik, çocuklarda raşitizm, yetişkinlerde ise kemik erimesi gibi sorunlara yol açabilir. D vitamini kemik sağlığının yanı sıra kas işlevleri ve denge için de gereklidir. Kemikleri güçlendirmek ve kandaki D vitamini düzeyini normal aralıklarda tutmak, özellikle yaşlılarda görülen, düşme kaynaklı kemik kırıklarını yüzde 20-30 oranında azaltabilmektedir. D vitamini’nin yaşlılarda, bilişsel işlev kaybı, multiple skleroz, romatizmal eklem iltihabı, şeker hastalığı ve bazı kanser türlerine karşı da (göğüs, kolon, prostat kanserleri gibi) koruyucu olabileceği belirtilmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, çocuklar, gebeler ve emzikliler ile 50 yaş altı yetişkinler için günlük 5 µg (≥ 200 Uluslararası birim (IU), 51-65 yaş arası bireyler için 10 µg (≥ 200 Uluslararası birim (IU) ve 65 yaş üstü bireyler için 15 µg (600 IU) D vitamini alımını önermektedir.

 

D vitamini kaynakları nelerdir?

D vitamininin temel kaynağı güneştir ve ultraviyole B (UV-B, 280-315 nm) ışınlarının cilde temas etmesi ve bu sayede ciltte oluşan bazı metabolik süreçlerin sonunda üretilmektedir. Bu nedenle, Dünya Sağlık Örgütü, her gün, yüz ve kollar açık olarak, yanık oluşmayacak şekilde, güneşin geliş açısına da bağlı olarak yaklaşık 20-30 dakika güneşlenerek yeterli D vitamini üretilebileceğine dikkat çekmektedir. Örneğin vardiyalı çalışanlar gibi gün ışığından yararlanamayan kişiler ile evden pek fazla dışarıya çıkamayan yaşlılar D vitamini yetersizliği açısından risk taşıyabiliyor. Güneş ışınlarının arttığı bahar ve yaz aylarından itibaren kullanılan güneş koruyucu kremlerin D vitamini yapımını nasıl etkilediği ise tartışılıyor.

 

Balık karaciğeri, balık yağı, yağlı balıklar ve yumurta sarısı D vitamini kaynakları arasında gösterilse de, D vitamini açısından zenginleştirilmemiş besinlerin D vitamini içeriğinin oldukça düşük olduğu unutulmamalıdır. Türkiye’de ise D vitamini açısından bir iki besin haricinde bir zenginleştirme söz konusu değildir. Günlük D vitamini gereksinimini yalnızca besinler ile sağlamak mümkün değildir. Dolayısıyla güneş ışınlarından yeterli ölçüde yararlanamayan ve/veya kronik böbrek hastalığı gibi bazı özel sorunları olan birey ve hastalar D vitamini yetersizliği açısından önemli risk altında olabilirler. Bu durumda olduğunu düşünen birey ve yukarıda belirtilen hastaların mutlaka hekimlerine başvurmaları önerilmektedir.

 

D vitamini eksikliği nelere sebebiyet verir?

Dünya Sağlık Örgütü toplumsal düzeyde D vitamini yetersizliği sorunuyla karşı karşıya olan toplumların D vitamini desteklerini kullanma ve/veya toplumda yaygın olarak tüketilen uygun besinleri D vitaminiyle zorunlu zenginleştirme plan ve politikaları konusunda değerlendirme çağrısı yapmaktadır. Güneş ışınlarından yeterli ölçüde yararlanamayan Birleşik Krallık, İskandinav ülkeleri ve Kanada gibi ülkelerde, D vitamini ile zenginleştirilme uygulamaları yaygın biçimde başarıyla uygulanmaktadır. Örneğin; Kanada’da tüm içme sütleri D vitamini ile zenginleştirilmektedir. Günlük toplam D vitamini alımı için belirlenen üst düzey aşılmamalıdır. Aşırı D vitamini alımı, vücut ağırlığında istemsiz ve hızlı kayıplar, yorgunluk, yer ve zaman algısında bozukluk, kusma veya kabızlık gibi sorunlara yol açabilir.

 

VÜCUDUN EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞU 5 VİTAMİN

 

D vitaminini depolamanın yolları nelerdir?

 

Acıbadem International Hastanesi Endokrinoloji Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek, D vitaminini yeterli ve faydalı bir biçimde depolamanın 6 etkili yolunu anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

 

Güneşten doğru faydalanın

D vitamini içeren gıdaları ne kadar tüketseniz de, ne yazık ki günlük ihtiyacınızın en fazla yüzde 20’sini karşılayabiliyorsunuz. Geri kalanı için cildinizin güneş ışığı ile buluşması şart! Endokrinoloji Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek “Ülkemizde güneş ışınlarından en çok fayda görülecek zamanlar Mayıs ayından Kasım ayına kadar saat 11.00 ile 15.00 arasındaki zaman dilimidir. Bu saatler arasında her 2 diz altının ve her 2 kolun çıplak olacak şekilde ve koruma faktörü olmadan güneşlendirilmesi önemli. Açık tenliler günde 15-20 dakika, koyu tenliler günde 30-45 dakika faydalanabilir. Ancak daha uzun süre güneşte kalacaksanız mutlaka koruyucu kreminizi sürün!” diyor. Koruyucu kremin yanı sıra kıyafet ya da pencerenin ardından güneşlenmek de, güneş ışığının ciltte D vitamini üretmesini engelliyor.

 

Bu besinleri ihmal etmeyin

Somon, sardalya, ton, uskumru gibi yağlı balıklar D vitamini açısından iyi bir kaynak. Toprakta kendiliğinden çıkmış ve güneş görmüş mantarlar (kültür mantarı D vitamini içermiyor) günlük D vitamini ihtiyacınızın küçük bir kısmını karşılamanıza yardımcı olabilir. Ancak besinler tek başına D vitamini için yeterli olmuyor.

 

Düzenli uyuyun

Düzenli uyku D vitamininden daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Yapılan çalışmalar, günde beş saatten az uyuyanlarda D vitamini düzeyinin daha düşük olduğunu ortaya koyuyor. Narkolepsi ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozuklukları, D vitamini düzeyi düşük olanlarda daha sık görülüyor.

 

Fazla kilodan kaçının

Aşırı kilolu kişiler D vitamini eksikliği açısından risk altında. Obezlerde vücut yeterli güneş ışığı alsa bile, ciltte D vitamini üretimi azalabiliyor ve oluşan D vitamini de genişlemiş yağ hücrelerinde uzun süre hapsedilerek etkisiz hale gelebiliyor. Bu nedenle ideal kilonuzu korumaya çalışın. Sağlıklı beslenmeye dikkat edin. Basit şeker içeren gıdalardan ve işlenmiş gıdalardan uzak durun. Düzenli olarak haftanın en az üç-dört günü en az yarım saat tempolu yürüyün; bisiklete binin, yüzün.

 

İlaçlarınıza dikkat edin

Kullanmakta olduğunuz bazı ilaçlar D vitamini düzeyinizi düşürebilir. Özellikle bazı epilepsi-sara, mantar enfeksiyonu, AIDS ilaçları, kortizonlar buna neden olabilir. Bu tür ilaçlar kullanıyorsanız doktorunuzun kontrolünde D vitamini düzeyinize bakılarak takviye almanız gerekebilir.

 

D vitamini düzeyinizi kontrol ettirin

Endokrinoloji Uzmanı Dr. Bilge Ceydilek “Eğer D vitamini takviyesi alıyorsanız altı ayda bir vitamin düzeyinizi ve kalsiyum düzeyinizi kontrol ettirin. Yeni başlamak istiyorsanız da öncesinde mutlaka test yaptırın. Çünkü çıkan D vitamini sonucuna göre değişen miktarlarda D vitamini takviyesi önerilmektedir, herkesin ihtiyacı aynı değildir” diyor. Ampul formlarının çok yüksek düzeyde D vitamini içerdiğini belirten Dr. Bilge Ceydilek, bunların doktora danışılmadan eczaneden alınarak gıdalara karıştırılıp tüketilmesinin hayati riske bile neden olabileceğini, bu nedenle damla şeklinde alınabilen D vitaminlerinin tercih edilmesinin daha güvenilir olacağını söylüyor.

 

D VİTAMİNİ SEVİYENİZİ BİLİYOR MUSUNUZ?

 

VM Medical Park Kocaeli Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı L. Derya İnal, D vitamini konusunda merak edilenleri anlattı.

 

Yağda eriyen ve bağırsaklardan emilen bir hormon olan D vitaminin yüzde 10-20'si gıdalar yoluyla alınır. Esas yüzde 80-90'i UVB ışınları etkisiyle ciltte sentezlenir. Direkt güneş ışınlarının teması gerekir. Faktör düzeyi 15 ve üzerindeki güneş koruyucu kremler sürüldüğünde UVB cilde ulaşamaz. Benzer şekilde cam arkasında güneşlenmek de UVB ışınlarının ciltle direkt temasını keseceği için D vitamini sentezi olmaz.

 

15 dakika güneşlenmek yeter

Güneş ışınlarının dünya yüzeyine ulaştığı açı çok önemlidir. Ülkemizin bulunduğu enlem göz önünde bulundurulduğun da güneşten faydalanmak için en uygun aylar Mayıs-Kasım aylarıdır. Güneş ışığından faydalanmak için uygun saat aralığı saat 10.00-15.00 arasıdır. Cilt rengi açık kişilerin günde 15 dakika kadar güneş banyosu yapması yeterliyken, aynı miktarda D vitamini sentezi için cilt rengi koyu olanların daha uzun süre güneş banyosu yapması gerekir.

 

Kapalı ortamlardan çıkın!

İnsanlar gün içerisinde uzun süre ofis ortamlarında yani kapalı mekânlarda çalışıyorlar. Çocuklar ise hafta içi tüm gün okuldalar. Hafta sonunu ise dışarıda ve doğada geçirmek yerine AVM'leri tercih ediyorlar. Çocuklar da AVM'lerin ışıltılı cazibesine kapılıp hafta sonlarını bu kapalı yerlerde geçirmek istiyorlar. Dolayısıyla güneş ışınlarına maruziyetleri oldukça azalıyor. Bu da yeteri kadar D vitamini alamamak anlamına geliyor. Bunun dışında besinlerle yetersiz D vitamini alanlarda, midenin ameliyatla alınması gibi durumlarda, çölyak ve ince barsak hastalıklarında, pankreas yetersizliğinde, yağ emilim bozukluğunda, siroz gibi kronik karaciğer hastalıklarında, böbrek yetmezliklerinde, protein kaybına neden olan böbrek hastalıklarında da D vitamini eksikliği sıklıkla görülür. Ayrıca bazı ilaçlar da D vitamini eksikliğe neden olur.

 

Obezite ve kanserlerle de ilişkili

Son yıllarda yapılan çalışmalarda insulin direnci, şeker hastalığı, karaciğerde yağlanma, obezite ve birçok kanserin, D vitamini eksikliği ile ilişkili olduğu görüldü. Kanser hastası bireylerde de D vitamini eksikliği durumunda, kanserin kötü seyrettiği ile ilgili çalışmalar da var. D vitamini eksikliği belirtileri depresyon, kemik ağrısı, sık sık soğuk algınlığına yakalanma ve halsizlik gibi şekillerde ortaya çıkabilir. D vitamini ölçümü, eksiklik düzeyine göre uygun tedavi ve takibi kesinlikle hekim kontrolünde olmalıdır. Reçete edilmeden eczaneden D vitamini takviyesi almamanızda fayda var.

 

D vitaminini kafanıza göre kullanmayın!

Vitamin D düzeyini en iyi gösteren parametre serumda 25 (OH) vitamin D ölçümüdür. Serum D vitamini düzeyinin 150 üzerinde olması vitamin intoksikasyonu (zehirlenme) olarak nitelendirilir. Kanda kalsiyum seviyelerinin oldukça yükselmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak yaygın vücut ağrısı, şiddetli halsizlik, kabızlık, bulantı kusma, bilinç değişiklikleri, idrarda kalsiyum atılımının artması, böbrek taşı, böbrek yetmezliği, kalpte ritim bozuklukları ve pankreas iltihabı gelişebilir.

 

Vitamin yoksunluğu çektiğinizi gösteren 5 tuhaf işaret
+6
İşlenmiş yiyeceklerle beslenilen günümüzde, vitamin eksikliği çekmek oldukça doğal. Bunun sebebi doğru besinleri tüketmemek ya da sindirim sorunları yüzünden olması gerektiği gibi özümseyememek olabilir. Hastalanmayabilirsiniz ama vitaminler vücutta tüm biyokimyasal reaksiyonlarda kofaktör olduğu için işleyiş bozuklukları yaşarsınız. Ve bu aksaklıklar bazen gizemli yollarla tezahür edebilir.

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Yorumlar
30
Onay Bekleyenler
1
HTHayat Okuru ne diyor?
  • Misafir
     
    19 Mart 2020 Perşembe 15:57

    Yaşım 58 d vitaminin hiç kalmamış yardımcı olun

    Cevapla
  • Misafir
     
    13 Ocak 2020 Pazartesi 21:12

    Yaşın 41 d vitaminin 5 düşük ne yapmalıyım

    Cevapla
  • Misafir
     
    30 Mayıs 2019 Perşembe 02:59

    Oglumda d vitaminini eksik 4 yasinda öneriniz varmı acaba

    Cevapla
  • Misafir
     
    27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:42

    Yardımcı oldu sayılır daha kısa ve özlü olabilirdi

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Mart 2019 Çarşamba 14:37

    d vitamini saç dökülmesi kemik ağrısı kas ağrısı yapıyor. en iyisi güneşlenmek en az 15 dak.

    Cevapla
  • Misafir
     
    17 Ocak 2019 Perşembe 17:41

    Çok işime yarayacak bilgiler var

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Aralık 2018 Pazartesi 18:59

    Olcturdum 4.2 çıktı doktor mucizemisin sen dedi iliklerin kurumuş dedi güneşi sevmeyen ben güneş dostu oldum üstelik memleket 355 gün güneş li Mersin nimet bol bol

    Cevapla
  • Misafir
     
    26 Ekim 2019 Cumartesi 10:15

    şaka mı yapıyorsun

  • Misafir
     
    10 Aralık 2018 Pazartesi 16:33

    Vitamin nedir

    Cevapla
  • Misafir
     
    11 Eylül 2018 Salı 12:53

    hiç güzel değil

    Cevapla
  • Misafir
     
    24 Ağustos 2018 Cuma 15:09

    Verilen damlalar yoğurtla birlikte yiyince tadını almıyorsunuz. Bir yasık yoğurdun üstüne damlayı damlatın ve yiyin ardından hemen iki üç kaşık daha yoğurt yiyin tadı gelmiyor. Ben çözümü böyle buldum

    Cevapla
  • Misafir
     
    29 Ağustos 2018 Çarşamba 13:14

    yoğurt süt ilacın etkisini keser küçük bir ekmeğin üzerine damlatarak tüketin ben öyle yapıyorum

  • Misafir
     
    21 Mart 2019 Perşembe 21:04

    bir yemek kaşığı suya damlatarakda içebilirsiniz bn öyle yapıyorum

  • Misafir
     
    26 Ekim 2019 Cumartesi 10:16

    yarım çay bardağı suya 15 damla... günde 1 defa mide bulandırmıyor rahatsız da etmiyor

  • Misafir
     
    23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:32

    merhaba benim annem d vitamini eksikliğinden kaynaklanan kemik erimesi var doktor anneme damla verdi ve 12tane yemesini söyledi annem yiyince midesi bulanıyor bir yardımcı olurmusunuz

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Kasım 2018 Perşembe 17:06

    eczaneye danişiniz..özelli̇kle bi̇r tatli kaşiği zeyti̇nyaği üzeri̇ne 10 damla tavsi̇ye olunuyor. zeyti̇nyağinin vücutta daha çabuk emi̇li̇m yaptiği söyleni̇yor.

  • Misafir
     
    05 Mayıs 2018 Cumartesi 20:15

    Benim d vitaminim yok

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Mart 2018 Pazar 21:52

    Çok teşekkür ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    08 Mart 2018 Perşembe 20:11

    güzel

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Mart 2018 Perşembe 15:54

    birşey demiyor

  • Misafir
     
    13 Şubat 2018 Salı 18:33

    Sizce konumuzla fazla alakalı değil fakat bana bu konuda yardımcı olursaniz sevinirim sanırım benim östeki borusu tikanik ve benim beynime basınç yapıyor ve duyma yetenegimi kaybetmeye başladım eğer biraz yardımcı olursaniz sevinirim

    Cevapla
  • Misafir
     
    20 Mart 2018 Salı 13:47

    i̇yi günler aynı sorun bende de var. kulak zarım yırrıldı bir süre önce. kendi kendine kapandı iyileşti ama akabinde östaki borusunda hasar bıraktı tıkanıklık, hava vs var çok rahatısz edici beynine basınç da yapıyor. gitmedik doktor bırakmadım ancak olmadı halen aynı rabbim yardımcımız olsun

  • Misafir
     
    16 Aralık 2017 Cumartesi 09:36

    İyi

    Cevapla
  • Misafir
     
    14 Şubat 2019 Perşembe 15:35

    rabbin yardımcı olmaz

  • Misafir
     
    21 Ekim 2017 Cumartesi 12:12

    çok güzel bir sayfa

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Temmuz 2017 Cuma 12:39

    Sorularının cevabnı verdiniz için teşekkürler :)

    Cevapla
  • Misafir
     
    04 Haziran 2017 Pazar 15:42

    Evet çok doğru

    Cevapla
  • Misafir
     
    07 Nisan 2017 Cuma 14:33

    d vitaminini ayrıntılı öğrenin, eksikliği sadece kemik hastalıklarına değil fiziksel, nörolojik sorunlardan psikiyatrik sorunlara kadar birçok hastalığa sebep oluyor...

    Cevapla
  • Misafir
     
    15 Ocak 2017 Pazar 16:31

    yaptığınız çalışmalarla aklıma takılan sorulara cevap veriyorsunuz teşekkür ederim

    Cevapla
  • Misafir
     
    25 Aralık 2017 Pazartesi 20:26

    bilgilendirdiğiniz için teşekkürler şerif gündoğan


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