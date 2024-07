Hamilelikten ve doğumdan sonra vajinaya ne olur?

Hamilelik sırasında vücudunuz birçok değişiklik geçirir ve doğum sonrası dönemde de farklı görünmeye ve hissetmeye devam eder. Bazı değişiklikler çok belirgin olabilir, ancak diğerleri o kadar belirgin değildir. Örneğin; vajinanızdaki değişiklikler gibi. Birçok kadın, hamileliğin vajinalarını nasıl etkileyeceğini ve vajinal doğum yapmanın vajinayı kalıcı olarak genişletip genişletmeyeceğini veya idrar kaçırmaya neden olup olmayacağını merak eder.

Vajinanız doğumdan etkilenecek olsa da, bu değişikliklerin çoğu geçicidir. İşte doğum sonrası vajinanız hakkında bilmeniz gerekenler...

Doğum sonrası vajina hakkında yaygın endişeler

Vajinanız veya “doğum kanalınız”, rahim ağzını vajinal açıklığa ve vulvaya bağlayan kaslı iç yapıdır. Labia (kıvrımlar veya “dudaklar”), klitoris ve mons pubis (kasık kıllarının büyüdüğü kasık kemiğinin üzerindeki tümsek) dahil olmak üzere dışarıdan gördüğünüz her şey vajinanın değil vulvanın parçalarıdır.

Doğum sonrası vajinada yaygın endişeler ve olası değişiklikler şunlardır:

Genişleme

Vajinanız, bebeğin doğum kanalından geçmesine izin vermek için vajinal doğum sırasında genişler ve genişlemek için tasarlanmıştır! Doğumdan sonra vajinal doku genellikle hamilelik öncesi durumuna geri küçülür, ancak vajinal doğumdan sonra bir süre geniş kalabilir. Bu değişiklik, bebeğinizin ne kadar büyük olduğu, doğum sırasındaki komplikasyonlar ve kaç bebek doğurduğunuz gibi birkaç faktöre bağlı olarak bazı kişilerde daha belirgin olabilir. Doğum sonrası pelvik taban egzersizleri yapmak, pelvik tabanınızı güçlendirmenize yardımcı olabilir. Bu egzersizlere ne zaman başlayabileceğinizi öğrenmek için bir sağlık uzmanıyla konuşun.

Görünüşte değişiklik

Vulva ve vajina açıklığınızın görünümündeki değişikliklerin çoğu sadece geçicidir. Ancak, hiperpigmentasyon kalıcı olabilir. Hamilelik ve doğum, şişme veya renk değişikliğine de neden olabilir. Şişme ve renk değişikliği, sezaryen veya vajinal doğum yapmanızdan bağımsız olarak hamilelik hormonları nedeniyle meydana gelebilir. Doğum sürecinin süresi ve yoğunluğuna bağlı olarak, doğum süreci ve doğum sırasında kullanılan tıbbi aletler (örneğin; forseps veya vakum) de geçici şişmeye neden olabilir.

Yırtıklar veya epizyotomi iyileşmesi

Doğum sırasında vajina açıklığı etrafında yırtılma yaygındır. Bu yaralar biraz zamanla iyileşmelidir. Epizyotomiler, perineumda (anüsü vajina açıklığına bağlayan deri) yapılan küçük kesikler, bebeğe yer açmak için bazen gerekli olabilir ve iyileşmesi yaklaşık üç ila altı hafta sürer. Ancak bazı durumlarda bir iz bırakabilir. Ne kadar perineumun dahil olduğu ve dokuya verilen diğer yaralanmalara bağlı olarak, skar dokusu miktarı değişebilir.

Doğum sonrası vajinal işlevde değişiklik

Genel olarak, vajinanızın işlevi hamilelik veya doğum sonucunda değişmez. Ancak, vajinayı kontrol eden pelvik taban kasları bazen etkilenebilir. Bu kaslar mesane ve vajinayı çevreler ve destekler. Doğum sırasında veya hamileliğin zorlanmasından zarar görebilir veya zayıflayabilir. Bazı durumlarda, pelvik taban kaslarına verilen zarar mesane işlev bozukluğu veya pelvik organ sarkması gibi komplikasyonlara yol açabilir.

İdrar kaçırma

Vajinal doğumdan sonra en yaygın sorunlardan biri idrar kaçırmadır. Bazı kişiler, zıplama veya hapşırma gibi zorlayıcı aktivitelerle idrar kaçırdıklarını fark ederler. Bu yaygın bir durumdur ancak normal değildir ya da tedavi edilemez değildir. İdrar kaçırmayı önlemek veya tedavi etmek için pelvik taban kaslarınızı güçlendirme konusunda bir sağlık uzmanından öneri alın.

Cinsel işlev

Bir çalışmada, doğumdan sonraki iki ila üç ay içinde postpartum kişilerin %41 ila %83'ü bazı cinsel sorunlar bildirmiştir. Nedenler, uyku bozukluklarından kişinin vajinası hakkında nasıl hissettiğine kadar değişebilir. Pelvisteki sinirler hamilelik ve doğum sürecinde zarar görebilir veya değişebilir. Doğum sırasında çok çalışan pelvik taban kasları, cinsel işlev ve orgazmda da rol oynar. Bazı kişiler, zayıflamış pelvik taban kasları nedeniyle cinsel tatminsizlik veya vajinalarının "eskisi gibi" hissetmediği hissini yaşarlar. Doğum sonrası cinsel ilişki sırasında ağrı, hormonal değişikliklerden ve emzirmeden kaynaklanan kuruluk nedeniyle de olabilir. Bu kuruluk geçicidir ve lubrikantlarla tedavi edilebilir. Doğumdan sonra cinsel ilişki çok ağrılıysa, herhangi bir komplikasyon veya enfeksiyonu ekarte etmek için bir sağlık uzmanına danışın.

Vajinal problemler için tedavi seçenekleri

Neyse ki, bazı egzersizler zayıflamış pelvik taban kaslarını güçlendirmeye yardımcı olabilir ve postpartum kişilere bazı faydalar sağlayabilir.

Pelvik taban terapisi

Çalışmalar, postpartum pelvik taban egzersiz programlarının postpartum idrar kaçırmayı ve pelvik taban gücü ile ilgili sorunları azaltmada çok yardımcı olduğunu bulmuştur. En etkili programlar eğitimli sağlık profesyonelleri tarafından yürütülür ve vajinal direnç cihazı içerir. Bu egzersizleri kendi başınıza yapmak zor olabilir. Zayıflamış pelvik taban kaslarıyla mücadele ediyorsanız, bir sağlık uzmanına danışın.

Düzeltici cerrahi

Şiddetli durumlarda, pelvik tabanı onarmak ve düşen yapıları (rahim veya mesane gibi) desteklemek için cerrahi gerekebilir. Bu değişikliklerden herhangi birini yaşarsanız, uzman bir doktordan mutlaka yardım alın. Bu sorunlar çok yaygındır ve genellikle tedavi edilebilir.

Kaynak: Chaunie Brusie. "What Happens to Your Vagina After Pregnancy and Birth?". Şuradan alındı: https://www.parents.com/what-happens-to-your-vagina-after-pregnancy-4156275. (09.07.2024).