Faydaları doğasında: Dişil enerji için Ay Taşı

Hayatınıza daha fazla denge getirmek, sezgilerinizi geliştirmek, feminen doğanızla temas kurmak ve eril-dişil enerji dengesi sağlamak istiyorsanız Ay taşı kullanmak harika bir başlangıçtır. Ay taşının özellikleri, faydaları, arındırılması, kodlanması ve kullanımı hakkındaki bilgileri sizin için derledik.

Ay taşı ne işe yarar? Ay taşının faydaları nelerdir?

Ay taşı, zihne ve bedene yeniden enerji verebilen ve olumsuzlukları uzaklaştırabilen parlak bir canlılık yayar. Ay taşının duyguları dengelediği, odaklanmayı kolaylaştırdığı ve yaşam döngülerine karşılık geldiği düşünülüyor. Dişil ile bağlantıyı güçlendirdiğine; besleme, manevi merak, teslimiyet, kabul ve sabır duygularını arttırdığına inanılıyor. Sakinleşmeyi ve uykuya dalmayı kolaylaştırmak, anlamlı rüyalar görmeye yardımcı olmak, psişik görme yeteneği ve sezgiyi desteklemek için Ay taşı mükemmel bir destek olarak gösteriliyor.

Ay taşının özellikleri

Ay taşı, ışıltılı ve aydınlık yayan görünümü sayesinde nesiller boyunca Doğu kültürlerinde iyi şansın sembolü olarak kabul edildi. Ay taşı, Antik Yunan ve Roma uygarlıklarında mücevherlerde sıklıkla kullanıldı. Ay’ın maneviyatı, mitolojik tanrılar, dişil enerji ve hatta doğurganlıkla yakından bağlantılıydı.

Hecatolite olarak da adlandırılan ay taşı, Feldspat adlı mineral grubunun bir parçasıdır ve ABD'den Avustralya'ya, Madagaskar'dan Avusturya Alpleri'ne, dünyanın neredeyse her yerinde bulunabilir.

Ay taşı nasıl anlaşılır? Ne renktir?

En yüksek kaliteli Ay taşı, renk olarak hafif mavi bir parlaklığa ve yarı saydam kaliteye sahip olup, esasen renksizdir. Farklı Ay taşı çeşitleri ise griden yeşile, kahverengiden pembeye kadar değişebilir.

Ay taşı neyle ilgilidir?

Çakralar: Üçüncü Göz çakrası, Solar Pleksus çakra

Doğum taşı: Haziran ayı

Zodyak: Yengeç, Terazi, Akrep

Gök cismi: Ay

Element: Su

Sayısal titreşim: 4 sayısı

Renkler: Krem, sarı, mavi, gri, şeftali/pembe tonları

Ay taşı nasıl kullanılır?

Son yıllarda Ay taşı kolyeler, küpeler ve yüzükler ve diğer takılar oldukça popüler. Ay taşı, niyet ritüelleri için de oldukça önemli bir doğal taş. Sezgisel rüya görmeyi geliştirmek için ay taşını yastığınızın altına koyabilirsiniz. Yeniay ritüeli için de sol elinize (solaksanız sağ elinize) aldığınız ay taşıyla meditasyon yapmak için sırt üstü uzanın. Ay taşını başınızın tepe noktasına yani taç çakranızın olduğu bölgeye yerleştirin. Gözlerinizi kapatın ve ay taşından yayılan beyaz bir ışığın artık size hizmet etmeyen şeyleri temizlemek için vücudunuzdan aktığını hayal edin. Beden-zihin-ruh dengesi sağlayan bir çakra ritüeli için ay taşınızla bir renk görselleştirme tekniği yapın.

Kadim öğretilerden günümüze gelen bilgilere göre Ay taşının ve genel olarak doğal taşlar ile kristallerin öncelikle temizlenmesi, enerji anlamında arındırılması ve ardından da taşa niyet yüklemesi yapılması, başka bir deyişle taşa kodlama-programlama yapılması gerekir. Bunlar hem önceden bulundukları ortamlar ve onlara dokunmuş olan kişilerin enerjisini kristallerden temizlemek adına önemlidir hem de sizin üzerinizdeki olumlu etkilerini arttırmayı sağlar. Kristalinize özellikle hangi konularda destek istediğinizi düşünerek niyetinizi yüklemeniz enerjisinin daha yoğun çalışmasını sağlar. Niyetinizi yüklerken bu ritüeli sevgi ile yapmaya dikkat edin. Taşınıza herhangi bir niyet yüklemeseniz bile taşınızı arındırırken onunla içsel bir bağ kurmanız, ihtiyaç duyduğunuz enerjinin aktive olmasını sağlayacaktır. Bunu yapmadan önce kısa da olsa bir meditasyon yapmanız sizin yaydığınız frekansı da yükseltir. "Titreşiminizi yükseltmenin yolları" yazısı için tıklayın!

Ay taşının temizliği ve bakımı

Doğal taşların enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak için onları temizlemeli, aktive etmeli, doğru şekilde saklamalı ve belli aralıklarla temizlemelisiniz. Evinizdeki diğer nesneler gibi kristallerinizi de düzenli olarak temizlemek ve şarj etmek gerekir. Doğal taşlar hem fiziksel olarak hem de enerji anlamında temizlenmelidir.

Peki, Ay taşı nasıl temizlenir ve şarj edilir? Doğal taşları ve kristalleri temizlemenin birçok yolu vardır;

Suyla

Kristalinizi en az bir gece deniz tuzu ile suda bekletin. Her bardak su için yaklaşık 3 yemek kaşığı tuz kullanın. Ancak her doğal taş için tuz uygun olmayacağı için satın aldığınız taşın tuzla arındırmaya uygun olup olmadığını öğrenin.

Işık imgesiyle

Ay taşının herhangi bir negatif enerjiden arındırılması amacıyla kristali çevreleyen beyaz ay ışığını gözünüzde canlandırın.

Tütsüleyerek

Ay taşını adaçayı veya palo santo ile tütsüleyebilirsiniz. Bunun için adaçayını yakın ve ateşi hafifleyip tütsü haline geldiğinde dumanının içinden taşı geçirin. Kristalinizi yeterli olduğunu hissedene kadar, en az 2-3 dakika tütsü dumanında tutun.

Toprağa gömerek

Ay taşını arındırmanın yollarından bir diğeri de onu toprağa gömmektir. “Nasıl yapılır?” diyorsanız, evdeki saksılardan birinde veya kavanoza koyacağınız toprağın üzerinde küçük bir delik açın. Taşınızı, üzerine toprakla kapanabilecek kadar derine gömün. Doğal taşınızın olduğu yere bir işaret koyun ve yaklaşık 1 hafta boyunca burada bekletin.

Diğer bazı taşları kullanarak

Sıkça kullanılan ametist, kristal kuvars ve selenit gibi bazı taşlar, diğer taşları arındırmayı sağlayan yüksek enerjiler barındırır. Eğer büyük birer kütle halinde bu taşlardan biri evinizde varsa ay taşınızı ve diğer kristallerinizi bu taşların yanında en az 1 gece tutarak ametist, kristal kuvars ve selenitin enerjileri ile Ay taşınızı arındırmayı deneyebilirsiniz.

Ay taşına enerji yüklemek

Ay taşını arındırdıktan sonra ona enerji yüklemek için en iyi yöntem elbette ki Ay’ın enerjisini kullanmaktır. Ay taşını ay ışığı altında şarj etmek için Dolunay zamanı oldukça etkilidir. Dolunayda ayın ışığı yer yüzünü bolca aydınlatırken bundan faydalanmak için ay taşınızı 1 gece boyunca dolunay ışığı altında bekletebilirsiniz. Dolunay ne zaman? Dolunay zamanlarını 2021 Ay takviminden öğrenebilirsiniz.

Ay taşının anlamı

Ay, Feng Shui'de ve diğer birçok manevi gelenekte, ilahi kadınlığı temsil eder. Ay döngüleri bizi doğaya bağlarken, ay taşı da bize hayatımızın da bir nevi gelgit olduğunu hatırlatır. Ay taşı şefkat ve empati geliştirir. Sezgilerimize dokunmamıza yardımcı olur.

Dişi enerjinin yaratıcı ve sezgisel gücü, ay taşı tarafından aktive edilir. Duyguları ve gerilimi dengelememize ve soğutmamıza yardımcı olabilir. Ayrıca bizi kadınsı ve duygu yanımızla uyumlu hale getirebilir. Ay taşı enerjisi Yin'dir, içe dönüktür, alıcıdır ve bilinçaltımızla bağlantılıdır.

Ay taşının dingin ve sakin enerjisi aynı zamanda yaratıcılığı, onarımı ve anne korumasını da davet eder. Aynı zamanda manevi anlamda bir ayna görevi görür, böylece yansımamızı net bir şekilde görebiliriz.

Ay taşı neye iyi gelir?

“Yeni başlangıçlar taşı” olarak nitelendirilen Ay taşı, içsel büyüme ve güç taşıdır. Duygusal dengesizliği ve stresi yatıştırır, duyguları dengeleyerek dinginlik sağlar. Ay taşı sezgiyi geliştirir, aşk ve iş konularında ilhamı, başarıyı ve iyi şansı teşvik eder.

Ay taşının fiziksel faydaları ise yüz yıllardır kadim gelenekler tarafından bilinir ve kullanılır. Ay taşının vücutta besinleri özümsemek ve toksinlerden kurtulmak için sindirim sistemine yardımcı olduğu, ayrıca ödemi azaltmaya destek olduğu düşünülür. Cilt, saç, göz ve karaciğer ve pankreas gibi etli organların bozulmasına sebep olan dejeneratif koşulları hafifletir. Epifiz bezini uyarır ve hormonal döngüleri dengeler. Adet öncesi sendrom olarak bilinen PMS sıkıntılarını hafifletmede, hamile kalmada, kolay doğum ve emzirmede destek olarak kullanılır. Ay taşı, duygusal benliği açmada erkeklere de faydalıdır.

Ay taşı ile Feng Shui uygulamaları

Dişil gücü dengelemek veya ihtiyaç varsa artırmak için yatağın yanına veya kalbinizle aynı hizaya gelecek şekilde yatağın altına bir ay taşı parçası yerleştirin ve alıcılığı davet edin.

Yatak odasında ilişkiler (kun) için Bagua pozisyonunu bulun. Denge, içgörü, yenilenme ve kişisel bakım için burada bir ay taşı parçası bulundurun.

Bagua kullanarak, dengeyi ve esenliği artırmak ve gerilimi azaltmak için tüm evinizin sağlık alanına (merkez, tai qi) veya kun alanına ay taşını yerleştirin.

Ofiste veya çalışma alanındaki ay taşı, kariyerimizde yaratıcılığı harekete geçirir.