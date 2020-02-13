Size iyi gelecek 6 Feng Shui önerisi

Yatak odanızda iki komodin kullanın. Sonsuza kadar yalnız kalmayı seçebilirsiniz; ancak iki komodin herkes için daha destekli ve dengeli bir yatak sağlar. Tek komodinli yataklara bir bakın; eğri bir görünümleri vardır. Eğer bir ilişki yaşamak istiyorsanız ya da zaten yaşıyorsanız, iki komodin, partnerinize, onun da, alanınızda rahat hissetmesini istediğinize dair sinyal görevi görür. Bu komodinler aynı olmak zorunda değil, geleneksel olmak zorunda değil; sandalyeler, banklar, tabureler ya da oyun masaları bile aynı işlevi görebilir.