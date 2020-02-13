Size iyi gelecek 6 Feng Shui önerisi

Günlük hayatınızdaki enerjiyi basit "Feng Shui" önerileriyle dengeleyin...

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    Dağınıklıktan kurtulun. Evinizdeki ya da ofisinizdeki gereksiz eşyaların yarısından bile kurtulabilseniz kendinizi çok hafiflemiş hissedecek, belki birkaç kilodan ve hatta baş ağrılarınızdan kurtulacaksınız.

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    Klozet kapağını kapalı tutun. Neden mi? Çünkü kapağı açık bir klozet, kanalizasyonu eve davet etmek gibi bir şey. Geleneksel feng shui, açıktaki bir tuvaletin bir çeşit emici olduğunu ve evdeki pozitif enerjiyi ve parayı çektiğini söyler.

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    Yatak odanızda iki komodin kullanın. Sonsuza kadar yalnız kalmayı seçebilirsiniz; ancak iki komodin herkes için daha destekli ve dengeli bir yatak sağlar. Tek komodinli yataklara bir bakın; eğri bir görünümleri vardır. Eğer bir ilişki yaşamak istiyorsanız ya da zaten yaşıyorsanız, iki komodin, partnerinize, onun da, alanınızda rahat hissetmesini istediğinize dair sinyal görevi görür. Bu komodinler aynı olmak zorunda değil, geleneksel olmak zorunda değil; sandalyeler, banklar, tabureler ya da oyun masaları bile aynı işlevi görebilir.

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