Titreşimi yükseltmek için ne yapmalı?

Rezonans Kanunu’nun öne sürdüğü teoriye göre, evrende her şeyin titreşimlerden oluşması hayatımızı doğrudan etkiliyor. Maddelerin dışında kalan boşluğun titreşimlerden oluştuğu, sonsuz olasılıklar alanı olarak tabir edilen bu boşluk ile beyin frekanslarımız vasıtasıyla etkileşim ve bütünlük halinde olduğumuz söyleniyor. Aynı veya yakın frekansları taşıyanlar birbirini çekiyor ve yüksek titreşimlere sahip olmakla daha pozitif bir yaşam mümkün oluyor.

Titreşimlerini yükseltmek ve istediklerini kendilerine çekmeyi hayal edenler için işte 14 kolay yöntem:

Düşüncelerinizin farkında olun

Düşündüğünüz ve hissettiğiniz her şey eninde sonunda gerçekliğiniz haline gelir. Aklınızdan neler geçtiğini görmek için sık sık farkındalık molaları verin. Olumsuz bir düşünceyi fark ederseniz kendinizi yargılamayın ve bu düşüncenin varlığını kabul etmek için kendinize zaman ayırın. Açığa çıkan duygu ve düşünceleri düzeltmeye çalışmayın ve öncelikle, var olduklarını fark edin. Fark etmek bile titreşimlerinizi ve bedensel hislerinizi değiştirmek için oldukça etkilidir. Neden böyle düşündüğünüz üzerinde daha derinlemesine bir farkındalık geliştirmek için de ayrı bir zaman dilimi belirleyin.

Hayal kurun ve pozitif imgeleme yapın

Hayal ettiğiniz olumlu şeylerin titreşimiyle uyumlanmak mı istiyorsunuz? Öyleyse hayallerinizi görselleştirin ve her gün hayal kurmak için kendinize vakit ayırın. Bunu yaparken kelimeleri kullanmak yerine gözünüzde canlandırmak, hayatta istediğiniz şeyleri kendinize çekmek için önerilen bir yoldur. Bunun için günde 10-15 dakikalık bir zaman dilimi ayırabilirsiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda, zihniniz hayallerinizi gerçekmiş gibi algılar ve bu da pozitif bir ruh hali sağlar.

Güzel bir şey bulun ve ona hayranlıkla bakın

Güzellik aslında her yerdedir. Olumsuz bir ruh haline büründüğümüzde gözümüzün önündeki güzellikleri göremez hale gelebiliriz. Ne var ki göze hoş görünen bir şeye bakarak vakit geçirmek eski medeniyetlerden beri kullanılan bir rahatlama ve odaklanma yöntemidir. Gözünüzü serbestçe etrafta dolaşmasına izin verin ve hoşunuza giden bir objede durun. Bir süre onu izlemek için vakit geçirin. Bunu doğada yapmak harika etkiler sağlar. Doğada olma imkânınız yoksa, bir saksı bitkisi bile işinize yarayabilir. Psikoloji ve sinir sistemi üzerinde çalışan birçok uzman ve şifacı, bunu “Oryantasyon” yöntemi olarak öğretiyor.

Günü olumlu niyetlerle bitirin

Nasıl bir gün geçirmiş olursanız olun, yatağa girdiğinizde ertesi gün için olumlu niyetler belirleyin. Gün boyunca olumsuz deneyimler, can sıkıcı olaylar yaşanmış olabilir ve bunların etkisiyle olumsuz bir ruh hali içinde uykuya hazırlanıyor olabilirsiniz. Uyumaya hazırlanırken, ertesi günün yeni bir başlangıç olacağını kendinize hatırlatın. Niyet etmenin gücünü birçok kişi deneyimler. Uyumak için yastığa başınızı koyduğunuzda ertesi gün için bir niyet ortaya koyun ve günü olumlu niyet cümleleriyle bitirin.

Olumlamalar söyleyin

Olumlamaların gücünü birçok insan deneyimlemiş ve işe yaradığını söylemiştir. Öyle hissetmeseniz bile “Güvendeyim” gibi mesajlarla zihninizi uyarmak bir süre sonra buna gerçekten de inanmanız ve bilinçaltınızdaki kök inançları değiştirmek için harika bir başlangıçtır. Düzenli olarak olumlama yapmak için zaman ayırdığınızda ve sağlıklı, güçlü, güvende ve mutlu olduğunuzu, tekrar ettiğinizde ve bunlara benzer konularda olumlama cümleleri söylediğinizde titreşimleriniz de bunlara uygun şekilde değişir.

Şükretme odağına gelin

Her gün, o güne dair bir “Şükür listesi” oluşturun. Şükretmek zor zamanlarda unutulabilen bir şeydir ancak şükredilecek şeylere odaklanmak olumlu duygular ve dolayısıyla yüksek frekanslı titreşimler yaymak için oldukça etkilidir. Modunuzu aşağı çeken konular yerine, sahip olduğunuz en basit imkanları hatırlamak bile odağınızı değiştirebilir. Nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, elinize kâğıt kalem alın ve her gün, şükredilecek şeylerin olduğu 10 maddelik bir liste yapın. Vaktiniz varsa bunu hem sabah hem de akşam yapın ve listeleri birbiriyle karşılaştırarak bakış açınızı fark edin.

Sevgi gönderin

İnsan ilişkilerinde bazen öyle bir an gelir ki, anlaşmazlıklar adeta düğüm olur. Bir türlü içinden çıkamadığınız durum ve ilişkilerde, yapacak başka bir şey kalmadıysa bir süreliğine konuyu kendi haline bırakmak size yardımcı olur. Bunu yapabilmek için de içinizde barındırdığınız sevgi duygusunu kullanabilirsiniz. Davranışlarıyla sizi rahatsız eden insanlara sevgi göndermek kulağa zor gibi gelse de her şeye rağmen içinizdeki sevgi duygusuna dönmek sizi insanlarla yaşadığınız duygulardan, özellikle de öfkeden ve “Affedemiyorum” çıkmazından da özgürleştirir.

Kahkaha atın

“Gülmek iyileştirir” sözü boşuna değil! Kahkaha atmak mutluluk hormonlarını yükseltmenin en kolay yoludur. Durup dururken kahkaha atmak mümkün görünmüyorsa sizi bugüne kadar en çok güldüren şeyleri hatırlayın. Gözlerinizi kapatarak bunları hayal edin ve yüzünüzde beliren gülümsemeyi fark edin. Şimdi daha fazla eğlenmeye hazırsınız. Eğlenceli videolar ve komedi filmleri açın ve tüm sıkıntılarınızı unuttuğunuz dakikalar yaşayın.

Yüksek sesle şarkı söyleyin

Müzikle tedavi hem Doğu hem de Batı’da yüzyıllardır uygulanıyor. Seslerin beyin dalgaları üzerinde etkili olduğu artık biliniyor ve müzikle tedavi yöntemleri yeniden keşfediliyor. Sevdiğiniz müzikler de frekansınızı yükseltmek ve enerjinizi dengelemek için oldukça işe yarar. Yüksek sesle şarkı söylemek Vagus siniri uyarımı sağlayarak sağlığımıza olumlu etki gösteriyor. Beyinden başlayarak tüm vücut boyunca birçok hayati organla bağlantısı olan Vagus siniri, şarkı söylemek gibi aktivitelerle uyarıldığında gevşeme ve dinlenme kolaylıkla gerçekleşebiliyor.

Selam verin

Araştırmalar, göz göze temas kurmanın ve selamlaşmanın kısa süre içinde olumlu duygular geliştirmede etkili olduğunu söylüyor. Çalışmalar, selamlaşmanın sağ beyin ve sol beyin dengesi için faydalı olduğunu ortaya koyuyor. Selamlaşmak yaşamda yalnız olmadığımızı bize hatırlatan ve bilinçaltımıza olumlu mesajlar gönderen en ucuz yöntem! Çevrenizle iletişimi genişletin ve olumlu etkilerini hemen görmeye başlayın.

Yol gösterici kitaplar okuyun

Bazı kitaplar “New Age” akımının parçası gibi dursa da aslında “İyi bir yaşam nasıl olmalı?” cevabını içinde barındırır. İşin püf noktası, bunları sürekli başucunuzda bulundurmak ve altını çizdiğiniz yerleri ilerleyen zamanlarda tekrar okumaktır. Böylece kişisel gelişiminizde ne kadar yol aldığınızı görebilir ve kendinizle düzenli olarak çalışmış olursunuz. Farklı bir bilinçle okumak, eski deneyim ve duyguların bedeninizde yarattığı etkileri çözmek için faydalıdır.

Doğada vakit geçirin

Beton binalar, kablosuz internet, elektronik cihazlar, baz istasyonları… Etrafımız elektromanyetik kirlilikle doluyken parçası olduğumuz doğanın unsurlarından oldukça uzağız. Yer yüzünün titreşimlerine uyumlanmak, yıllar boyunca enerji bedeninizde biriken kirlilikten uzaklaşmanızı sağlar. Doğada yürümek ayrıca günlük yaşamın yapay telaşlarından uzaklaşmayı, zihinsel sakinliği ve topraklanmayı da sağlar. İşiniz çoksa, doğada vakit geçirmeyi de bir iş haline getirin!

Evinizi düzenleyin

Binlerce yıllık bir öğreti olan Feng Shui’nin de vurguladığı gibi dağınık bir ortamda biriken olumsuz enerjiler hem ruh halimiz hem de yaşamımız üzerinde de etki gösteriyor. Titreşimlerinizin yenilikle ve hayal ettiğiniz iyi yaşamın enerjileriyle uyumlanması için yaşadığınız mekânın enerjisini de bununla uyumlu hale getirin.

Yediklerinize dikkat edin

Titreşiminizi yükseltmek istiyorsanız kahve gibi uyarıcı içecekleri sadece alışkanlıktan içmediğinize emin olun. Bazı durumlarda kafeinden tamamen uzak durmak tavsiye edilse de kafein içeren yiyecek ve içeceklerin zihni canlandıran ve ölçülü tüketildiğinde Alzheimer gibi hastalıklardan koruyan etkileri de ayrıca biliniyor. Dengeli beslenme ve bol su tüketmek sağlıklı bir beden ve canlılık için hem Batı’da hem de geleneksel tıpta söyleniyor. Besinleri ihtiyacınıza göre tüketin ve özellikle taze otlar, sebzeler ve meyvelerden dengeli şekilde faydalanın.