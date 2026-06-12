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Hurmalı şekersiz kek 

Müjgan Yurtseven'in hurmalı şekersiz kek tarifi, rafine şekersiz ve sağlıklı tatlı arayanlara lezzetli bir alternatif sunuyor.

Hurmalı şekersiz kek 
Giriş: 12 Haziran 2026, Cuma 01:31
Güncelleme: 12 Haziran 2026, Cuma 01:31

Tarif defterimden;

Hurmanın doğal şekeri ile tatlandırdığım fındıklı, çikolatalı ve yulaf unlu yerken ağızda dağılan leziz kek.

Servis: 20 cm'lik kare fırın kabında

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 180 gr medine hurması püresi
  • 1 bardak süt
  • 2 yumurta
  • 2 yemek kaşığı fındık yağı
  • 1,5 bardak yulaf unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1/2 çay kaşığı karbonat
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1/2 bardak fındık, blenderden geçirilmiş
  • 3 yemek kaşığı bitter damla çikolata

Yapılışı:

*Fırın kabını pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Hurma püresi ve sütü derin bir kaba alarak blenderden geçirin. Yumurtalar ve fındık yağını ekleyip el çırpıcısı ile çırpın. Yulaf unu, kabartma tozu, karbonat ve tarçını ilave edip karıştırın. Fındık ve damla çikolatanın 2 yemek kaşığını hamura ekleyip karıştırarak kalıba aktarın. Kalan çikolatayı hamurun üzerine serpiştirin.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 35 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 170 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.

*Keki fırından çıkardıktan sonra soğuyunca servis tabağına geçirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

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