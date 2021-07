Problemlerden kurtulmak için sayı sekansları

İki adet patentli buluşa sahip olan Grigori Grabovoi, hem matematik hem de fizik doktorasına sahip olan ve uluslararası alanda çalışan bir profesör. Son akademik unvanını “İleri derecede karmaşık nesnelerin güvenliği” konusundaki çalışmasıyla alan Grabovoi, geliştirdiği öğretileri çeşitli eğitim modülleri ile dünyaya sunuyor. Öğretilerini bilim olarak tanımlayan Grabovoi, çalışmalarıyla insanlığı ve dünyayı olası küresel felaketlerden korumayı ve insanların uyumlu gelişim göstermesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Grabovoi tarafından geliştirilen öğretiler, bilinç konsantrasyon yöntemlerini kullanarak olayların kontrol edilebileceğini öne sürüyor. Sigara bağımlılığından finansal problemlere, fobilerden sınav stresine ve başarıya, özgüven geliştirmeden akne ve uyku bozukluklarına kadar birçok alana yönelik sayı sekansları sunarak sorunlara çözüm getiriyor. Grabovoi Eğitmeni, Sosyolog ve Aile Danışmanı Hande Karamanoğlu ile konuştuk ve kendisinden çeşitli problemlerde kullanılabilecek sayı sekansları öğrendik.

“Felaketleri önleyebiliriz”

Grabovoi, bilinç seviyesindeki düşüncelerde yapılan değişimin, kişinin hayatında da değişim sağlayacağını öne sürüyor. Bu değişimin gerçekleşmesi için sayı sekansları, formüller ve bilinç konsantrasyon egzersizleri ile çalışmalar yapılıyor. Böylece her bireyin, kendi düşünce kontrolü ile isteklerine ve hedeflerine ulaşabileceğini belirtiyor. Bütüne fayda getirmeyecek tarzda istekler içinse bu yöntemler geçerli değil.

Uluslararası sertifikasyon ile aktarılan bu öğretinin Türkiye’deki alt eğitmenlerinden Hande Karamanoğlu, 18 yıllık kurumsal hayat tecrübesi ile gerçekleştirdiği seminerlerde katılımcılara sayı sekanslarını ve bilinç konsantrasyonu yöntemlerini paylaşıyor. Çeşitli seminer modüllerinde sayı sekansları veriliyor ve bunları aktive etme yöntemleri paylaşılıyor.

Grigori Grabovoi’nin Öğretileri’nin temel amacı nedir? Bu sistem bize ne vadediyor?

Grabovoi’nin öğretilerinin iki temel amacı var: Birinci amaç, olası küresel felaketlerden insanları ve dünyayı korumak. Diğeri ise yaratıcı uyumlu gelişim sistemi ile insanların gelişimini sağlayarak, hedeflerini gerçekleştirebildikleri daha mutlu, daha sağlıklı bir hayat yaşamalarını katkıda bulunmak. Bu hedefler paralelinde Grabovoi ekonomiden sağlığa, kontrol yöntemlerinden eğitime pek çok alanda farklı yöntemler sunmakta. Grabovoi’nin yöntemleri defalarca test edilmiş ve somut sonuçlar elde edilmiş yöntemlerdir. Bu yöntemler, insanların düşünceleri aracılığıyla bilinçlerini kullanarak yaşamlarındaki olayları kontrol etmelerini ve kendilerini iyileştirmelerini sağlar. Yani bu sistem insanlara sonsuz gelişim, sonsuz sağlık, sonsuz yaratıcılık, finansal gelişim vadediyor. Ama bunların hepsi, kişinin kendi kişisel ve ruhsal gelişimine bağlı.

“Kodlarımızda hepsi mevcut ancak unutmuş durumdayız. Çevremizde olabilecek felaket ve kazaları önleyebilir veya kontrol edebiliriz” ifadesi dikkat çekici. Sayı sekansları olayları kontrol etmeyi sağlayabiliyor mu?

Evet, kodlarımızda bu bilgi mevcut çünkü hepimiz Tanrı’nın suretinde yaratıldık. Dünyanın doğal işleyişinde mucizeler vardır. Ancak kafamızdaki bariyerler, kısıtlamalar, kolektif bilinçten aldığımız ya da bilinçaltımızdaki inanışlar bu mucizelerin gerçekleşmesini engeller. Dolayısıyla hem küresel felaketleri önlemek hem de kişisel gelişimi sağlamak mümkün ve dediğim gibi bu bilimin temeli. Grabovoi’de hiçbir şey imkânsız değildir: 519 7148.

Sadece sayı sekansları ile değil ayrıca bilinç seviyesinde yaptığımız kontrol yöntemleri ile de olayları istediğimiz şekilde kontrol edebiliriz.

Olayları bilinçle kontrol etme yöntemlerini biraz detaylandırabilir misiniz? Ne kadar sonuç alınabileceğini belirleyen şey nedir? Konsantre olmak mı?

Biz Grabovoi sisteminde istek ve niyetlerimizi kontrol hedefi olarak tanımlıyoruz. Yani biz yeteri kadar istersek hedeflerimizi kontrol edebiliriz. Bunu yapmak için farklı pek çok bilinç konsantrasyon egzersizi mevcut. Bu kontrol yöntemleri arasından belki birini belki birkaçını benimseyerek, farklı kontrol hedeflerinizin gerçekleşmesi için çalışma yapabilirsiniz. Üstelik bu çalışmalar meditatif bir hal gerektirmiyor, günün herhangi bir saati, bir topluluk içerisinde bile kimseye fark ettirmeden sadece birkaç dakikalık bir konsantrasyon ile egzersizinizi yapabilirsiniz. Bu kontrol yöntemlerinin sonucunu almada; çalışmaları hedef gerçekleşene kadar düzenli olarak yapmak, hedefinizi kalpten istemek ve hedefinize inanmak, ruhunuzu katarak yapmak ve farkındalık düzeyiniz etkili oluyor.

Bu uygulamalar tıbbi tedavilere destek olarak kullanılabilir mi?

Öncelikle şunu vurgulamak isterim; kontrol yöntemleri, geleneksel anlamda herhangi bir tıbbi tedaviyi temsil etmez ve bu nedenle kesinlikle mevcut herhangi bir tıbbi tedavi bu yöntemlerle sınırlanmamalı ve değiştirilmemelidir. Bu yöntemler, sağlık dahil tüm olayların normalleştirilmesi için kullanılabilir ve yalnızca eğitici ve destekleyicidir. Bu yöntemleri kendisine veya başkalarına uygulayan veya ileten kişi, kendi sorumluluğunda hareket etmektedir.

“Ben size geleceğin bilimini getirdim”

Sayı sekansları nelerdir? Neler için sekansları var?

Grabovoi, her enerjiye, her soruna karşılık gelen sayısal dizinlerin her birine sekans adı vermektedir. Her bir sekansın kendine özgü bir titreşimi vardır. Grabovoi öğretilerinde kişi bu sayıları belirli tekniklerle tekrarlayarak bozulmuş olan enerjileri normalize eder. Yani sekansların tekrarlanması ile yayılan titreşimler, bozulmuş olan enerjileri kromozomlar düzeyinde değiştirerek bilinçte değişim ve iyileşme yaratır. Hastalıklardan, psikolojik konulara, işten paraya aklınıza gelebilecek neredeyse her konuya karşılık gelen bir sayı sekansı var diyebilirim. Binlerce sayı sekansını içeren bir bilimden bahsediyoruz.

Birkaç sekans örneği paylaşabilir misiniz? Örneğin Covid-19 toplumda kaygı düzeyini arttırdı. Sağlık sorunları, sınav stresi, ekonomik sıkıntılar, tükenmişlik… Bunlar için de sayı sekansları var mı?

Bu bahsettiğiniz konuların her biri için hatta bazıları için birden fazla sayı sekansı mevcut. 1,5 senedir gündemimizde olan Coronavirüs’ten korunmak için 2 sayı sekansı var. Onları paylaşayım hemen: 4986489 ve 548748978.

Yine Coronavirüs’e karşı geliştirilen aşıların yan etkileri ile ilgili medyada çok fazla yorum yapılıyor. Bu konuda da Grabovoi bir sekans yayınladı. 2487498. Bu sayı sekansının çalışarak aşının yan etkilerinden korunabilirsiniz. Ben ilk aşımı geçtiğimiz haftalarda oldum ve hemen birkaç gün bu sayı sekansını çalıştım.

Bir de ola ki Corona’ya yakalandınız, bu hastalıktan iyileşmek için de farklı sayı sekansları mevcut. Yani bu sistemde çok detaylı ve spesifik konularda bile sekanslar var.

Sayı sekansları sadece bireysel problemler veya konular için mi kullanılıyor? Başkası için de sekans çalışılabilir mi?

Sayı sekanslarını kendiniz için olduğu gibi, başkaları için de kullanabilirsiniz. Bunun için sekansı okurken o kişiyi zihnimizde düşünmek ya da o kişinin fotoğrafının üzerine sekansı yazarak veya fotoğrafına odaklanarak sekansı çalışmak uygun olur. Ya da çalışmayı yaptığımız kişinin enerji alanında olduğumuzu imgelemeliyiz.

Sekansları nasıl okumalıyız, nasıl çalışmalıyız? Ne kadar süreyle uygulanıyor? Örneğin her gün tekrar edebilir miyiz?

Sayı sekanslarında rakamlar tek tek okumalıyız. Sekanslar sesli olarak ya da zihnimizden sessizce okunabilir. Sekansın içinde boşluk ya da «-» işareti varsa buralarda bir nefeslik boşluk (ara) bırakılır. Sekansı hangi amaç için okuyorsak o amaca odaklanmalı ve okuduğumuz konuyla ilgili pozitif bir zihinsel tutum içinde olmalıyız. Yani gerçekleşmesini istediğimiz durum için zihnimizde pozitif bir imgeleme olmalıdır. Örneğin bir hastalığımız var ise o hastalıktan iyileştiğimizi, en sağlıklı halimizi imgelemeliyiz. Sekanslara minimum 30 saniye kadar odaklanılmalı. Günün herhangi bir saatinde çalışma yapılabilir. Hedefiniz gerçekleşene kadar sekansları her gün çalışmanızı öneriyoruz. Sekansların etkisini artıran bazı egzersizler de var. Eğitimlerde bu egzersizlerden de bahsediyorum.

Eğitim seminerlerinde neler yapıyorsunuz?

Grabovoi eğitimlerinin hepsinde öncelikle bu bilimin temel öğretilerine değiniyoruz. Sistemimizde farklı modüllerden oluşan eğitimlerimiz var. Her bir modülde katılımcıların farklı konulardaki gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapıyoruz. Örneğin sağlık modülünde hastalıklardan nasıl iyileşme sağlanacağını anlatırken, başarılı iş-finans modülünde kişinin hayatında bolluk ve bereketin artmasını sağlayacak yöntemleri ve ilgili sayı sekanslarını paylaşıyoruz. “Bilinç konsantrasyonları ile olayların kontrol yöntemleri” ve “Makro uyum ile kişinin algı yapısına uygun kontrol yöntemleri” eğitimleri ise benim en sevdiğim modüllerden ve diğerlerine göre daha interaktif. Bu eğitimlerde sayı sekanslarına çok az değiniyorum, ağırlıklı olarak az önce bahsettiğim kontrol yöntemlerini video içerikleri ile zenginleştirilmiş bir eğitim olarak paylaşıyorum.

Bir de bu eğitimlerde her şeyden önemlisi aslında yaşadığımız herhangi bir sorunun tek bir sayı sekansı ile değil, onunla ilişkili, o sonuca neden olacak sebepleri de çözümleyerek neticelendirmeyi öğreniyorsunuz. Yani örneğin, bir terfi bekliyorsunuz ama bir türlü alamıyorsunuz. Bu hedef için iş, terfi vb sayı sekanslarını çalışmanın yanında bu terfiye engel olan belki para ile ilgili bilinçaltınızda bir blokajınız var. Bu blokajı da temizleyerek çalışmalarınızı yapmanız, sonuca daha hızlı ulaşmanıza olumlu katkı sağlıyor. Yani tek bir sayı sekansı ile çalışmaktan ziyade, ilgili sayı sekansları ile hedefinizi örmek lazım diyorum ben buna.

“Hastalık yok, normdan çıkma var”

İlgimi çeken ifadelerden biri de şu oldu. Grigori Grabovoi “Hastalık yoktur, normdan sapma vardır” diyor. Sekanslar fiziksel bedene mi etki ediyor?

Evet, kromozomlar seviyesinde bozulan enerjiler normalize olur. Bu sistemde her türlü hastalık için bir sayı sekansı mevcuttur. Belirttiğiniz gibi, Grabovoi hastalıkları “normdan sapma”, iyileşmeyi de “norma geri dönmek” olarak tanımlıyor. Sayı sekanslarının yanında yine kontrol yöntemleri ile de çalışarak hastalıklardan iyileşmek mümkün. Hedef sonsuz sağlık. Grabovoi’ye göre hayatta acı, hastalık, mutsuzluk olmak zorunda değil.

Peki, geçmişi temizlemek nasıl mümkün olabilir? Bu ifadeyle tam olarak ne kastediliyor? Aileden, atalardan gelen olumsuz aktarımlar için bir temizlik mi yapılıyor?

Grabovoi’ye göre geçmiş, şimdi ve gelecek birbirinin peşi sıra bloklar halinde eksi sonsuz geçmiş ile artı sonsuz gelecek arasında peş peşe gelen anlardır. Yani aslında Sonsuz Şimdi’de yaşıyoruz. İki an arası geçen zaman yani bloklar arası zaman, saniyenin 17’de 1 salisesi yani nano saniyedir. Bu o kadar küçük bir zamanki aslında geçmiş ve gelecek arasında zaman yok demektir, anda yaratılır. Zihin sürekli ya geçmişte ya da gelecekte yaşar, ikisi arasında gidip gelir. Bu nedenle ya geçmişin pişmanlıkları, travmaları, olumsuz deneyimleri ile uğraşır ya da geleceğin belirsizliğinin verdiği endişelerden kurtulamaz. İdeal olan anda yaşamaktır. Bu sisteme göre geçmiş ve gelecek yok, şimdi var. An var. An dışında bir zaman yok zaten. Mucize denilen şey de anda gizli. Grabovoi’ye göre An’da oturup çalışmalarımızı yaptığımızda hem geçmişimizi hem de geleceğimizi temizliyoruz. Böylece gelecekte aynı olayları tekrar tekrar yaşamıyoruz. Bu temizliği de hem ilgili sayı sekanslarını çalışarak hem de geçmişi temizlemeye yönelik kontrol yöntemleri ile yapmak mümkün.

Bu sistem olumlu düşünme konusunda neler söylüyor?

Grabovoi’de hayatımızda gerçekleşmesini istediğimiz şeyleri düşünce gücü ve çeşitli kontrol yöntemleri ile hayatımıza çektiğimiz için elbette olumlu düşünce çok önemli. Ancak algı alanımıza bu isteklerimizi getirdiğimizde, gerçekleşmelerini sağlayabiliriz. Yani algı alanımızda hastalık bilgisi varsa, sağlıklı olmayı beklemeyiz. Sağlık bilgisini algı alanımıza alarak sağlığı hayatımıza çekeriz. Ya da bolluk bilgisi ile bolluğa ulaşabiliriz. Bu durumu her konu için düşünebilirsiniz. Ne düşünürseniz, onu hayatınıza çekersiniz. Dolayısıyla düşünürken bile norm olmayan bilgiyi atlamayı öğrenmemiz gerekiyor. Konuşmamalı, anlatmamalı ve odaklanmamalıyız.

Röportaj: Senem Tahmaz