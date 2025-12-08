HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Bal kabaklı ekmek
Yemek Tarifleri

Bal kabaklı ekmek

Bal kabağı püresiyle hazırlanan, mayasız ve pratik kabak çekirdekli ekmek, hem kahvaltı sofralarına hem de yemek öncesi atıştırmalıklara sağlıklı ve lezzetli bir alternatif sunuyor.

Bal kabaklı ekmek
Giriş: 08 Aralık 2025, Pazartesi 08:59
Güncelleme: 08 Aralık 2025, Pazartesi 09:02

Üzerindeki iç kabak çekirdeğinin çok yakıştığı mayasız ve yapılışı pratik bal kabaklı ekmeği kahvaltı sofralarına veya yanında peynir çeşitleriyle yemek öncesi atıştırmalığı olarak mikser kullanmadan kısa sürede hazırlayabilirsiniz.

Servis: 18 cm'lik kelepçeli kalıpta

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 35 - 40 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 yumurta
  • 200 gr bal kabağı püresi, ayrıntılar tarif sonunda
  • 1/4 bardak zeytinyağı, 50 ml
  • 1,5 bardak un, 200 gr
  • Yarım çay kaşığı zerdeçal
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı muskat

Üzerine;

  • 1 yemek kaşığı iç kabak çekirdeği
  • 1 tatlı kaşığı beyaz haşhaş tohumu

Yapılışı:

*Kalıbı pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Yumurtalar, bal kabağı püresi ve zeytinyağını derin bir kaba alarak el çırpıcısı ile iyice çırpın. Un, zerdeçal, tuz ve kabartma tozunu elekten geçirerek yumurtalı karışıma ekleyin. Taze çekilmiş karabiber ve muskatı da ilave edip hamur homojen kıvam alana kadar spatula ile karıştırın.

*Hamuru kalıba aktarın, üzerlerine iç kabak çekirdeği ve haşhaş tohumu serpiştirin.

*180 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 35 - 40 dakika pişirin. Kürdan batırdığınızda temiz çıkıyorsa pişmiş demektir, gerekirse ısı ayarını 170 dereceye düşürüp 5 dakika daha pişirin.

Bal kabağı püresi;

*1 kilo kabukları soyulmuş bal kabağını iri küpler halinde doğrayın, pişirme kağıdı serilmiş tepsiye sıralayıp 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Sıcakken patates ezicisi veya çatal yardımıyla püre haline gelene kadar ezin. Ekmekte kullanacağınız kadarını ayırıp kalanı çorba, kek veya kurabiye yaparken kullanmak üzere kilitli poşette dondurucuda yaklaşık 3 ay saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

