Sahillerde 'dumansız plaj' dönemi

Antalya’da ‘dumansız plaj’ uygulamasının hayata geçmesiyle plajlarda da önlemler artırıldı. Plajlara levhalar yerleştirildi, sigara içilmemesi gereken alanlar belirlendi. Bölge halkı da uygulamanın sahil kirliliğinin önüne geçeceğini ve deniz ekosistemindeki zararın azaltılmasına destek olacağını belirtti.

Kentte çevre kirliliğiyle mücadele ve dumansız hava sahası uygulamaları kapsamında belirlenen plajlarda sigara kullanımına yasak getirildi. Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen 'Mavi Akdeniz İnisiyatifi' kapsamında başlatılan uygulamanın temel amacı; sigara izmaritlerinden kaynaklanan çevre kirliliğini azaltmak, deniz ekosistemini korumak ve vatandaşların temiz hava hakkını güvence altına almak.

Belçika, Fransa ve İspanya’daki uygulamaların örnek alınmasıyla kentteki Kaputaş Plajı’nda ‘Dumansız Plaj’ uygulaması başladı ve birçok sahil şeridinde de hayata geçirildi. Kasım ayında COP31’e ev sahipliği yapmaya hazırlanan Antalya’da, izmarit kaynaklı çevre kirliliğinin azaltılması ve sahillerin korunması hedefleniyor. Antalya Valiliği, uygulamanın ilerleyen dönemde farklı plajlarda da yaygınlaştırılabileceğini belirtti. Belirlenen kurala uymayanlara ise Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

Antalya Valiliği öncülüğünde başlatılan "Mavi Akdeniz İnisiyatifi" kapsamında, çevre kirliliğini önlemek ve pasif içiciliğin önüne geçmek amacıyla pilot bölge olarak seçilen dünyaca ünlü 5 plajda sigara yasağı uygulaması devreye girdi. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanımının yasaklandığı o plajlar şunlardır:

Lara Plajı (Halk Plajı)

(Halk Plajı) Belek Plajı (Halk Plajı)

(Halk Plajı) Beach Park

Çamyuva Plajı

Kaputaş Plajı

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