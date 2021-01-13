2021 Ay Takvimi

2021 yılında ayın hallerini takip etmek ve küçük ritüellerle ay ile uyumlanmak için haberimizi okuyabilirsiniz.

2021 Ay Takvimi
Yaşam
13 Ocak 2021 Çarşamba

Ocak





13 Ocak 2021 Oğlak Yeniayı saat 08:00

28 Ocak 2021 Aslan Dolunayı saat 22:16



Şubat





11 Şubat 2021 Kova Yeniayı saat 22:05

27 Şubat 2021 Başak Dolunayı saat 11:17



Mart





13 Mart 2021 Balık Yeniayı saat 13:21

28 Mart 2021 Terazi Dolunayı saat 21:48



Nisan





12 Nisan 2021 Koç Yeniayı saat 05:30

27 Nisan 2021 Akrep Dolunayı saat 06:31



Mayıs





11 Mayıs 2021 Boğa Yeniayı saat 21:59

26 Mayıs 2021 Yay Ay Tutulması saat 14:13



Haziran





10 Haziran 2021 İkizler Güneş Tutulması saat 13:52

24 Haziran 2021 Oğlak Dolunayı saat 21:39



Temmuz





10 Temmuz 2021 Yengeç Yeniayı saat 04:16

24 Temmuz 2021 Kova Dolunayı saat 05:36



Ağustos




08 Ağustos 2021 Aslan Yeniayı saat 16:49

22 Ağustos 2021 Kova Dolunayı saat 15:01



Eylül





07 Eylül 2021 Başak Yeniayı saat 03:51

21 Eylül 2021 Balık Dolunayı saat 02:54



Ekim





06 Ekim 2021 Terazi Yeniayı saat 14:05

20 Ekim 2021 Koç Dolunayı saat 17:56



Kasım





05 Kasım 2021 Akrep Yeniayı saat 00:14

19 Kasım 2021 Boğa Ay Tutulması saat 11:57


Aralık





04 Aralık 2021 Yay Güneş Tutulması saat 10:42

19 Aralık 2021 İkizler Dolunayı saat 07:35


Dolunay Ritüeli

Dolunay zamanı, ayın dünyanın üzerindeki etkisi en yüksek seviyeye çıkar. Bu nedenle dolunayın enerjisinden faydalanmak için bir ritüel yapabilirsiniz. Bunun için kendinize rahatsız edilmeyeceğiniz rahat bir ortam yaratmanız yeterli. Mümkünse dolunayı görebileceğiniz bir yerde olmanız, etkisinden faydalanmanıza daha çok yardımcı olur.


  • Dışarıda, toprağın üstünde ve ay ışığını görebileceğiniz bir yerde olabilirseniz ne ala! Ancak olmazsa da temizleyip güzelce havalandırdığınız odanızda sessiz bir ortam sağlayarak işe başlayabilirsiniz. Sevdiğiniz, sakin bir müziğin size eşlik etmesini isteyebilirsiniz.

  • Biraz sakinleşerek başlayın. On dakika kadar sessizce oturun ve nefesinizi dinleyin. Kısa bir süre nefes alıp verişinize konsantre olarak oturmanız daha meditatif, daha farkındalıklı bir halde olmanıza yardımcı olacaktır.

  • Beyaz bir kağıt ve bir kalem alın. Bir önceki dolunaydan bu yana hayatınızda olup bitenleri düşünün… Artık hayatınızda olmasını istemediğiniz veya şifalandırmak istediğiniz şeyleri gözden geçirin. Sonra yavaşça bunları kağıdınıza yazın. Artık kurtulmak istediklerinizi, sizi yorduğunu veya üzdüğünü düşündüğünüz ne varsa, bir bir sıralayın.

  • Kendinize biraz daha zaman tanıyın. Yazdıklarınız üzerinde fazla düşünmeden, detaylara dalmadan, başladığınızdaki yavaşlığınızı sürdürerek, bu olumsuzlukları hayatınızdan uzaklaştırmaya niyet edin.

  • Hazır hissettiğinizde kağıdı yakın ve küllerini bir su birikintisine, denize atın veya rüzgarda uçup gitmesini izleyin.

  • Kısa bir süre için tekrar rahat bir pozisyonda oturun ve size iyi gelmeyen şeylerin sizden uzaklaşması için niyetinizi tekrarlayın.

  • Suyun ve rüzgarın arındırıcı etkisini daha çok hissetmek için ılık bir duş almak ve biraz açık havada oturmak iyi gelecektir.

Yeniay Ritüeli

Yeniay zamanı, Dolunay gibi ayın dünyanın üzerindeki etkisinin en yüksek seviyeye olduğu zamanlardandır. Yeniay demek yeni başlangıçlar demek... Bu nedenle yeniay ritüelinde hayatınıza olmasını istediğiniz, başlamak istediğiniz yeni şeyleri davet edebilirsiniz.


  • Niyetlerinizi önce kendi içinizde netleştirin. Ilık bir duş ya da güzel bir banyodan sonra, kendinize küçük bir alan hazırlayın. Bu alanı adaçayı tütsüsü ile negatif enerjiden arındırabilirsiniz. Tüm bunları yavaşça, dikkatle ve özenle yapmaya gayret edin. Fiziksel olarak olduğu kadar, zihinsel olarak da kendinizi hazırlayın.

  • İyi ve ferah hissetmenizi sağlayacak ne varsa ritüelinize dahil edin. Açık renk mumlar, en sevdiğiniz müzik, bakmaktan hoşlandığınız resimler ve fotoğraflar…

  • Bir deftere veya bir kağıda ihtiyacınız olacak. Bir süre hazırladığınız ortamda sakince oturarak hayatınızda olmasını istediğiniz, olumlu yönde değişmesini ve gelişmesini istediğiniz şeylere odaklanın. Her birini gözünüzde canlandırmaya çalışın.

  • Hazır hissettiğinizde, yavaşça bunları yazmaya başlayın. İfadelerinizde mümkün oldukça net olmaya çalışın. Dilediğiniz şeylerin size ve herkese ‘hayırlı’ olması için kendi yönteminizle dua edin.

  • Yazmayı bitirdikten sonra bir müddet sessizce oturun ve yazdığınız dileklerinizi tekrar gözden geçirin.

  • Ritüeli tamamlamak için hazır olduğunuzda, bir ‘dilek hatırlatıcısı’ hazırlayın. Bu başka bir kağıda çizeceğiniz bir sembol olabilir, yazacağınız tek bir cümle olabilir ya da bu ritüelde içinizden geçirdiğiniz güzellikleri size hatırlatacak başka bir nesne, görsel olabilir… Bunu her gün görebileceğiniz bir yere koyun ve Yeni Ay dilekleriniz için her gün dua edin.

  • Bir sonraki Yeniay’da ritüeli tekrarlamak istediğinizde yeni bir liste oluşturabilirsiniz.

  • Ritüelden sonra bir müddet temiz havada oturmak, yazdığınız listeyi suya veya rüzgara bırakmak da, eğer iyi hissettiriyorsa, size iyi gelecektir. Daima sezgilerinizi dinleyin!


Birbirinden güzel Dolunay manzaraları

En güzel Dolunay fotoğraflarıyla karşınızdayız!

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Dolunay, Ay'ın Güneş'e göre Dünya'nın ters tarafında kaldığı evresidir. Fotoğraf: Andrew Symes
Ay, Dünya etrafındaki hareketinin yarısını tamamladığında Dünya ve Güneş ile aynı hizada yer alır. Güneş Dünya'nın bir tarafında, Ay ise tam aksi tarafındadır. Fotoğraf: Bill Ingals
Geçmişten beri dolunayın insanlar üzerinde etkileri olduğuna inanılıyor. Fotoğraf: Bob Simmons
Bilimsel olarak kanıtlanmamış olsa da, dolunay zamanında insanların daha sinirli ve düşüncesiz hareket ettiği sanılıyor. Fotoğraf: Brett Davis
Dolunay zamanında trafik kazalarının artıp artmadığını araştıran bilim adamları ise, dolunay döneminin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle oluştuğunu ve kazaların dolunay ile bağlantılı olmadığını açıkladılar. Fotoğraf: Bülent Doruk
Dolunay gecesinde kadınların çok daha hassas olduğu fikri halk arasında yaygın... Fotoğraf: Erik Drost
Fotoğraf: Gary Hershorn
Fotoğraf: Gordon Bell
Fotoğraf: Inga Sarda Sorensen
Fotoğraf: İsmail Duru
Fotoğraf: James Niland
Fotoğraf: Jim Sabiston
Fotoğraf: Luke MacGregor
Fotoğraf: Miguel Claro
Fotoğraf: Özkan Bilgin
Fotoğraf: Percy Warner
Fotoğraf: Ronnie Robertson
Fotoğraf: Tommy McPharlin
Fotoğraf: Veli Gürgah

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