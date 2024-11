Eleştirel bir dünyada nasıl iyimser olunur?

Her şey umutsuz ve karanlık göründüğünde, her şeyi kapatma isteği duyabiliriz; haber akışlarımızdan anlaşamadığımız insanları çıkarmak, politik sohbetlerden uzaklaşmak ve her şeyin yoluna gireceğini umarak pembe gözlükler takmak. Bu düşünce yapısındaki sorun ise bunun iyimser veya umut dolu olmaması, aksine kör bir yaklaşım olmasıdır. Sorunu görmezden gelmek, özlem duyduğumuz dünyayı yaratmaya yardımcı olmaz; sadece bizi rahatsız eden şeylerden korur. Sonucunda ise bastırılmış, sıkışmış ve iyimserlikten uzak hale geliriz.

Gerçek iyimserlik, sadece olumlu düşünceler ve yüksek beklentilerden daha fazlasıdır. Tanım olarak, iyimserlik geleceğe dair umut dolu bir güven duygusudur; güven ise gerçeğe dayanan bir kesinliktir. Bu, gerçek iyimserliğin kör bir inanç ya da rehavet olmadığını, aksine hayal kurma, gerçeklik ve eylemin kesiştiği nokta olduğunu gösterir!

Bu yüzden, dünyadaki sertlikten bunalmış bir iyimserseniz, ilgilenmeye, sağlam kalmaya ve harekete geçmeye devam edin.

İşte sert bir dünyada iyimser olmanın dört yolu:

1. Kendinizi sevme ve kendinize merhamet gösterme ile başlayın

İhtiyaçlarınızın karşılanmasının ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladığınızda, başkalarının ihtiyaçlarını daha iyi görürsünüz ve onlara yardım eli uzatacak enerjiniz olur. Hepimiz, gördüğümüz ihtiyaçlar karşısında bunalmış hissediyoruz. Kendinize bakarak ve ayaklarınızı yere sağlam basarak, enerjinizi nasıl vereceğiniz konusunda daha iyi bir yargıya varabilirsiniz, çünkü tamamen tükenmiş olduğunuzda kimseye yardımcı olamazsınız!

2. Anlayışlı bir kalbe sahip olun

Yeni fikirlere, farklı görüşlere açık olun ve sizden farklı olan insanları anlamaya çalışın. Kendinizle tamamen aynı olan birini sevmek kolaydır ve farklı düşünen aile üyelerini ve eski arkadaşları dışlamak cazip gelebilir. Bir uçurum değil, bir köprü olmak için ne yapabilirsiniz? Anlayış, köprüler inşa eder.

3. Sevginin bir eylem olduğunu hatırlayın

Dünyadaki her sorunu çözmeye çalışmak yerine, basit bir adım atın. Arkadaşlarınızla aynı fikirde olmanız ya da onların aynı nedenlere tutkulu olması gerekmiyor. Tek bir hedefini bul ve o hedefe yönelik harekete geçmeye kendini ada. Kendinize sorun, eğer sevgi bir eylemse, o zaman neye doğru hareket ediyorum?

4. Güçlü bir şekilde bağlı kalın

Kapalı fikirlerle ve pembe gözlüklerle yaşamak bir süreliğine daha mutlu edebilir, ancak sonunda sizi olumsuz bilgilerle bombardımana tutar ve çaresiz hissettirir! Güçlü bir şekilde bağlı yaşamayı seçin. Sevgide korkuyla tepki vermek yerine kararlar alabilir, bunalmadan bilgilenebilir ve acıyı bir şeylere hizmet etme seçeneğiyle görebilirsin. Böyle yaşadığınızda, görmek istediğiniz dünyayı yaratmaya katkı sağlarsınız.

İyimserlik, sadece kör inanç ve ilham verici alıntılardan çok daha fazlasıdır. İyimserlik, temelli bir güven ve hayal ettiğimiz dünyayı yaratmaktır. Hayatın sert gerçekliklerinin sizi umutsuz ve tıkanmış hale getirmesine izin vermek yerine, heyecanlanın! Kendinize iyi bakmayı, açık kalmayı, sevmeyi sürdürmeyi ve kendi gücünüzde kalmayı unutmayın. Zor zamanlar geldiğinde, yalnız olmadığınızı hatırlayın.

Kaynak: Madison Morrigan. “How to be an Optimist in a Critical World?”. Şuradan alındı: https://blog.darlingsociety.com/optimist-critical-world/