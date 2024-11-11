Eleştirel bir dünyada nasıl iyimser olunur?

Son zamanlarda nereye baksanız, bir eleştiri ve dünyanın ihtiyaçlarını karşılama şeklimizle ilgili bir umutsuzluk görüyor musunuz? Peki barış, sevgi ve iyimserlik dolu bir hayat yaşarken nasıl ilgili ve bilgili kalabiliriz?

Eleştirel bir dünyada nasıl iyimser olunur?
Sağlık
Giriş: 11 Kasım 2024 10:39 Güncelleme: 11 Kasım 2024 14:21
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Her şey umutsuz ve karanlık göründüğünde, her şeyi kapatma isteği duyabiliriz; haber akışlarımızdan anlaşamadığımız insanları çıkarmak, politik sohbetlerden uzaklaşmak ve her şeyin yoluna gireceğini umarak pembe gözlükler takmak. Bu düşünce yapısındaki sorun ise bunun iyimser veya umut dolu olmaması, aksine kör bir yaklaşım olmasıdır. Sorunu görmezden gelmek, özlem duyduğumuz dünyayı yaratmaya yardımcı olmaz; sadece bizi rahatsız eden şeylerden korur. Sonucunda ise bastırılmış, sıkışmış ve iyimserlikten uzak hale geliriz.


Gerçek iyimserlik, sadece olumlu düşünceler ve yüksek beklentilerden daha fazlasıdır. Tanım olarak, iyimserlik geleceğe dair umut dolu bir güven duygusudur; güven ise gerçeğe dayanan bir kesinliktir. Bu, gerçek iyimserliğin kör bir inanç ya da rehavet olmadığını, aksine hayal kurma, gerçeklik ve eylemin kesiştiği nokta olduğunu gösterir!


Bu yüzden, dünyadaki sertlikten bunalmış bir iyimserseniz, ilgilenmeye, sağlam kalmaya ve harekete geçmeye devam edin.


İşte sert bir dünyada iyimser olmanın dört yolu:


1. Kendinizi sevme ve kendinize merhamet gösterme ile başlayın

İhtiyaçlarınızın karşılanmasının ne kadar önemli olduğunu anlamaya başladığınızda, başkalarının ihtiyaçlarını daha iyi görürsünüz ve onlara yardım eli uzatacak enerjiniz olur. Hepimiz, gördüğümüz ihtiyaçlar karşısında bunalmış hissediyoruz. Kendinize bakarak ve ayaklarınızı yere sağlam basarak, enerjinizi nasıl vereceğiniz konusunda daha iyi bir yargıya varabilirsiniz, çünkü tamamen tükenmiş olduğunuzda kimseye yardımcı olamazsınız!


2. Anlayışlı bir kalbe sahip olun

Yeni fikirlere, farklı görüşlere açık olun ve sizden farklı olan insanları anlamaya çalışın. Kendinizle tamamen aynı olan birini sevmek kolaydır ve farklı düşünen aile üyelerini ve eski arkadaşları dışlamak cazip gelebilir. Bir uçurum değil, bir köprü olmak için ne yapabilirsiniz? Anlayış, köprüler inşa eder.


3. Sevginin bir eylem olduğunu hatırlayın

Dünyadaki her sorunu çözmeye çalışmak yerine, basit bir adım atın. Arkadaşlarınızla aynı fikirde olmanız ya da onların aynı nedenlere tutkulu olması gerekmiyor. Tek bir hedefini bul ve o hedefe yönelik harekete geçmeye kendini ada. Kendinize sorun, eğer sevgi bir eylemse, o zaman neye doğru hareket ediyorum?


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4. Güçlü bir şekilde bağlı kalın

Kapalı fikirlerle ve pembe gözlüklerle yaşamak bir süreliğine daha mutlu edebilir, ancak sonunda sizi olumsuz bilgilerle bombardımana tutar ve çaresiz hissettirir! Güçlü bir şekilde bağlı yaşamayı seçin. Sevgide korkuyla tepki vermek yerine kararlar alabilir, bunalmadan bilgilenebilir ve acıyı bir şeylere hizmet etme seçeneğiyle görebilirsin. Böyle yaşadığınızda, görmek istediğiniz dünyayı yaratmaya katkı sağlarsınız.


İyimserlik, sadece kör inanç ve ilham verici alıntılardan çok daha fazlasıdır. İyimserlik, temelli bir güven ve hayal ettiğimiz dünyayı yaratmaktır. Hayatın sert gerçekliklerinin sizi umutsuz ve tıkanmış hale getirmesine izin vermek yerine, heyecanlanın! Kendinize iyi bakmayı, açık kalmayı, sevmeyi sürdürmeyi ve kendi gücünüzde kalmayı unutmayın. Zor zamanlar geldiğinde, yalnız olmadığınızı hatırlayın.



Kaynak: Madison Morrigan. “How to be an Optimist in a Critical World?”. Şuradan alındı: https://blog.darlingsociety.com/optimist-critical-world/


Ruhunuza iyi gelecek 43 öneri

Bazen mutlu bir zihin yapısını korumak güç olabilir. Mutluluk duygusu, tıpkı diğerlerinde olduğu gibi, her zaman kalıcı değildir. Yine de mutluluğa ihtiyaç olduğunda sürdürmenin ya da artırmanın yolları vardır.

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Şükran duyduğunuz şeyleri sayın Modunuzu yükseltmek için biraz minnet duymak gibisi yoktur. Araştırmalar, minnettarlığı göstermenin mutlu olmayı sağladığını gösteriyor. Her akşam, bir yere şükran duyduğunuz üç şeyi yazmayı deneyin.
Meditasyon, meditasyon, meditasyon Meditasyonun yararları saymakla bitmez; ancak olumlu yönlerinin belki de en önemlisi, ruh haline olan etkileri. Araştırmalara göre, her gün birkaç dakikalık meditasyon kaçamağı, daha mutlu olmamızı sağlıyor.
Müzik dinleyin Kabul etmek gerek ki solo bir müzik seansı gibisi yoktur ve görünen o ki bilim de buna katılıyor. Yapılan araştırmalar, müzik dinleyerek ruh halinizi iyileştirmeye çalışmanın pozitif bir zihin yapısı için oldukça etkili olduğunu gösteriyor.
Hatta mümkünse hüzünlü müzikler dinleyin Evet, gerçekten. Hüzünlü müzikler dinlemek, pozitif duyguların yüzeye çıkmalarına yardımcı oluyor.
Annenizi arayın Telefonu alın elinize. Yapılan araştırmalara göre, annenizin sesini duymanız, stresin azalmasına yardımcı oluyor. Ve tabii ki daha az stres, daha fazla mutluluk demek.
Tüylü arkadaşlarınızla vakit geçirin Köpeğinizle oyunlar oynayın ya da kedinize sarılın. Evcil hayvanlarla etkileşime geçmek, beyindeki oksitosin - "sıcak ve yumuşak" hormonu - salınımını artırarak keyif duygusunu getirir.
Kendinize ne kadar harika olduğunuzu hatırlatın Araştırmalar, kişinin kendisini kabul etmesinin mutlu bir hayat için kritik olduğunu gösteriyor ama ne yazık ki nadiren uyguladığımız bir alışkanlık.
Geri verin Olduğumuz yere az da olsa yardımsız gelmedik; o halde aynı cömertliği neden biz de göstermeyelim ki? İyiliğiniz yalnızca diğer insanları etkilemek ile kalmayacak; aynı zamanda da daha mutlu olmanızı sağlayacak.
Mutlu insanlarla telefonlaşın Neşe, gerçekten de bulaşıcıdır. Araştırmalara göre, kendinizi ne kadar pozitif insanlarla çevrelerseniz, o derece mutlu hissediyorsunuz. En yakın arkadaşlarınızla konuşmanın tam vakti.
İyi bir yemek yapıverin Hüzünlü müsünüz? İçinizdeki şefi dışarı çıkarın ve mutfağa koşun. Akşam yemeği için yeni bir tarif deneyerek kendilerinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.
İyi bir egzersiz yapın Egzersiz, yalnızca vücudunuz için değil, beyniniz açısından da aynı şekilde yararlıdır. Ter akıtmaya başladığınızda, endorfin salgılar ve hemen kendinizi mutlu hissetmeye başlarsınız.
Deneyimlere para harcayın Tatmin edici bir hayat, edinilen mülklerde değil, yaşadığımız deneyimlerde ve bunları paylaştığımız insanlardadır. Biraz para harcayacaksanız eğer, bir seyahate, konsere ya da keyfinizi yerine getirecek herhangi bir deneyime harcama yapın. Bilim, bu şekilde uzun vadede daha mutlu olacağınızı söylüyor.
Tatil planı yapın Seyahat beklentisi, en az seyahatin kendi kadar eğlencelidir. Tatil hazırlığı yapmanın mutluluk seviyemizi artırdığı araştırmalarca gösterilmiştir.
Kendinize meydan okuyun O terfi için çalışın ya da o maratona hazırlanın. Meydan okuma ve yenilik, mutluluğun anahtar öğeleridir. Beyin, sürprizlerle uyarılır ve beklenmedik bir durumla başarılı bir şekilde başa çıkmak, güçlü bir doygunluk hissi yaratır.
Sahte de olsa gülümseyin Ruh haliniz iyi olmadığında yapmak isteyeceğiniz son şey gülümsemek olabilir; ancak gülümsemek, asılan yüzünüzü tersine çevirebilir. Araştırmalara göre, gülümseme numarası yapmak, içten gelmese bile ruh halimizi düzeltmemize yardımcı oluyor.
Dışarı çıkın Arka bahçenizden faydalanın ya da daha önce hiç gitmediğiniz bir parkta gezinin; bunun için kendinize teşekkür edeceksiniz. Kısa da olsa açık havada yürüyüş yapmak, modunuzu yükseltir, stres seviyenizi azaltır.
Yeni arkadaşlar edinin Yapılan araştırmalara göre, yeni arkadaşlar edinmek, mutluluğumuzu ve refahımızı artırıyor. Bir kulübe katılın, iş arkadaşlarınızla konuşun ya da market sırasında bir sohbet başlatın. Ne tür yeni bağlantılar kuracağınızı asla bilemezsiniz.
Bir bardak süt için Süt, beyindeki mutluluk hormonu serotoninin yaratılmasına yardımcı olan amino asit tritofandan içerir. Yani süt, yalnızca vücut için değil, beyin için de oldukça önemlidir.
Sıcak bir duş alın Sıcak bir duş, adeta mutluluğun tanımı değil mi? Zaten yapılan araştırmalar da sıcak banyonun aynı zamanda içimizi de ısıttığını gösteriyor.
Yeterli miktarda uyuyun Yetersiz uyku, bilişsel süreçlerinizin yavaşlamasına ve depresyon riskinin artmasına sebep olur. Her gece yatağa 30 dakika daha önce girmeyi ya da gün ortasında kısa bir şekerleme yapmayı deneyin.
Yaşlanma sürecini kucaklayın Birçok insan yaşlanmamak için her şeyini verir; ancak yapılan araştırmalar, yaşlandıkça daha mutlu olduğumuzu gösteriyor. Uzmanlar,bu durumun yaşlandıkça pozitif deneyimler üzerinde daha fazla düşünmemizin bir sonucu olduğunu söylüyorlar. Doğum günlerini sevmek için iyi bir sebep, değil mi?
Ağlayın, içinizi boşaltın Kulağa mantık dışı geliyor olabilir; ama işe yarama ihtimali var. Yapılan araştırmalara göre, ağlamak, gözyaşlarının akışı ile ruh halinde pozitif bir iyileşmeyi sağlıyor.
Altın oranı takip edin Psikolog Barbara Fredrickson tarafından geliştirilen bu teoriye göre, mutlu olmak için yaşadığınız her negatif deneyime karşı, üç pozitif deneyim yaşamanız gerekiyor.
Birisine olan minnettarlığını mail yolu ile gösterin Teknoloji o kadar da kötü bir şey değil. Dolup taşan gelen kutunuzu biraz farklı türde bir mail ile canlandırın. Olumsuzluklara karşı o kadar sert bir şekilde mücadele veriyoruz ki iki dakikalık pozitif bir mailin ne kadar güçlü bir şey olabileceğini aklımıza bile getirmiyoruz.
Birisine iltifat edin Cömertliğiniz hem sizin hem de karşınızdaki kişinin gününü şenlendirecektir. Fazla yapay olmayan iltifatlarla bir taşta iki kuş vurabilirsiniz.
Mükemmel sıcaklığı bulun Dışarıdaki havanın, içeride nasıl hissettiğimiz üzerinde doğrudan etkisi vardır. Yapılan bir araştırmaya göre, mutluluk, yaklaşık 13.8⁰C'de maksimuma ulaşıyor.
Tek cümlelik günlükler tutun Bazen en sıradan anlar, mutluluğun en güzel kaynakları haline gelirler. Bu günlük ve sıradan olayları kaydetmek ise daha da mutlu olmamızı sağlar; çünkü bunlara sonradan dönüp bakmak, değerlerini daha iyi anlamamızı sağlar.
Küçük çiçekleri koklamak için durun Mutluluk kokusu? Kokuların mutluluğa etkisi üzerine yapılan bir araştırma sonucunda, çiçek kokulu oda içerisindeki katılımcıların diğerlerine kıyasla üç kat daha fazla sayıda mutluluk ilişkili eşya seçtikleri görülmüştür.
Seks yapın Yatağa koşmak için işte size iyi bir sebep: Araştırmalara göre seks yapmak, stresi azaltıyor. Elbette ne kadar olduğu size kalmış.
Mutlu olmayı önce bir deneyin Kendinizi mutluyken düşünebiliyor musunuz? Bazı bilim insanları bunun düşünülebileceğine inanıyor. Yapılan iki deneysel araştırmaya göre, mutluluğu ellerinizde hayal etmek, ruh halinizi iyileştiriyor.
İş hayatınızı hafifletmeye çalışın Dünyanın en mutlu ülkelerinden biri olan Danimarka'da, insanlar, birçok yere kıyasla iş yerlerinde çok daha az zaman geçiriyorlar. Danimarkalıların yalnızca %2'si uzun çalışma saatlerine sahip. Yine de tam zamanlı çalışanlar günlerinin %66'sını kendilerine ayırabiliyorlar.
Maneviyata önem verin Maneviyat ve din, mutlulukta artış ile ilişkilendiriliyor. Bazen kendinizden daha büyük bir şeye bağlı olduğunuzu bilmek yardımcı oluyor.
Küçük zaferleri kutlayın Küçük ve basit anlar, güçlüdür. Bir soruya doğru bir cevap vermek ya da radyoda en sevdiğiniz şarkıyı yakalamak; günün küçük "zaferlerinin" tadını çıkarın. İyi giden şeyleri fark etmeye zaman ayırdığımızda, gün içerisinde birçok küçük ödül kazanmış oluruz ve bu durum ruh halimizi olumlu bir yönde etkiler.
Mutlu anıları düşünün Yapılan araştırmalar, nostaljinin daha mutlu ve daha optimist olmamızı sağladığını gösteriyor. Eski yıllıkları karıştırmamızın vaktidir belki de...
Basit sohbetleri atlayın ve derinlere inin Hava hakkında herkes konuşabilir. Dünya ile olan bağlantınızın derinleşmesine izin verin ve birisiyle tatmin edici bir sohbet başlatın; araştırmalar bunun mutluluğu ve huzuru artırdığını gösteriyor.
Pozitif bir mantrayı tekrarlayın Mantranızı kendiniz yaratabilir ya da internet üzerinden bir tane bulabilirsiniz. Sizin için anlamlı olan bir ifade bulun. Araştırmalara göre, bir mantraya sahip olmak, kötü duygularla başa çıkabilmemize yardımcı oluyor.
Başka birisi için para harcayın Başkalarına yatırım yapmak, gerçekten de karşılığını verir. 2008 yılında yapılan bir çalışmaya göre, başkaları için para harcamak, kişinin mutluluğunu artırıyor.
Daha iyi bir dinleyici olun Sohbetlerinize gerçekten ne kadar dikkat veriyorsunuz? Araştırmacılara göre, ne kadar dinlersek, hayatlarımız o kadar mutluluk verici ve anlamlı oluyor - özellikle de ilişkilerimiz dahilinde.
Selfie çekin Birisi sizi çektiğiniz selfieler yüzünden yargılamaya kalktığında, onlara şunu gösterin: 2016 yılında yapılan bir çalışmaya göre, selfie çekmek, özgüveni artırıyor ve daha mutlu olmanızı sağlıyor.
Birileriyle konuşun O telefonu hemen bırakın ve gerçek FaceTime'a başlayın. İnsanlar, sosyal yaratıklardır; bu yüzden bu kaynaklardan faydalanmamızın vaktidir. Yapılan araştırmalar, insanların etrafında olmanın bile mutluluğumuzu artırdığını gösteriyor.
Beklentilerinizi düşürün Hayatınızda hiç sönük bir yılbaşı ya da sevgililer günü geçirdiyseniz eğer, elinizi kaldırın. Çıta çok yükseltildiğinde, beklentilerin hayal kırıklıkları ile sonuçlanabileceğini biliyoruz. Çıtayı düşürmeniz gerektiğini söylemiyoruz; ama bazen gerçekçi beklentiler, uzun vadede daha mutlu olmanızı sağlar.
İyimser olmaya çalışın Hayatın bardağına dolu tarafından bakmanın avantajı çoktur. Durum ne olursa olsun bir umut ışığı aramaya çalışmaktan vazgeçmeyin. İyimser insanlar, yalnızca daha neşeli değildirler; aynı zamanda da daha uzun yaşarlar. Yani mutlu olabilecekleri bolca ekstra zaman...
Son olarak, şu gülümseyen yüze bir bakın


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