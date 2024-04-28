Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, Sırbistan'da düzenlenen 2024 Büyükler Avrupa Boks Şampiyonası kadınlar 52 kilo finalinde Rusya'dan rakibi Anastasia Kool'u farkla yenerek altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu, üçüncü kez Avrupa Şampiyonu oldu. Birkaç saat sonra ise milli boksör Busenaz Sürmeneli'den şampiyonluk haberi geldi. Kadınlar 66 kilo final müsabakasında Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaşan Sürmeneli, rakibini farkla yenerek altın madalya kazandı ve kadınlar 66 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli 2024 Avrupa Şampiyonu

Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu'nun kariyerini bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu süslüyor. 2019 ve 2022 yıllarında düzenlenen şampiyonalarda da Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan Çakıroğlu, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda şampiyon olarak Türkiye'ye altın madalya kazandırdı.

Busenaz Sürmeneli'nin ise 2020 Yaz Olimpiyatları'nda, ayrıca 2019 ve 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda şampiyonlukları bulunuyor. Sürmeneli, 2024 Avrupa Boks Şampiyonası'nda kazandığı altın madalya ile büyükler kariyerinde ilk kez Avrupa şampiyonu oldu.

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