Gün içinde 100 tel saçın dökülmesi normal kabul edilmiştir. Bunun üzerinde olan saç dökülmelerine mutlaka bir çözüm yolu bulunmalıdır. Bu oranın üzerindeki saç dökülmelerinde, saçlı alanda seyrelme ya da açıklık meydana gelirse, bu kişilerin saç dökülmesi sorunu olduğu söylenebilir. Bunu daha iyi belirleyebilmek için, saç çekme testi yapılabilir. Bu testte 20-30 tane saç tutularak çekilir. Bu sırada ele gelen saçların sayısı 5 tanenin üzerinde olursa, saç dökülmesinin yoğun olduğu söylenebilir. Bu durumda mutlaka gereken önlemlerin alınması, bunun sebeplerinin belirlenmesi ve tedavi uygulanması gerekir.

Saç dökülmesinin nedenleri nelerdir?

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op.Dr. İlhan Serdaroğlu, saçların dökülme nedenleri hakkında bilgiler verdi.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İlhan Serdaroğlu, saçları çok sıkı olarak bağlamanın, örgü yapmanın, mısır örgüsü şeklinde sıkıca şekillendirmenin ve gererek arkadan bağlamanın çekmeye bağlı olarak saç foliküllerinin kalıcı harap ettiğini belirtti. Op. Dr. İlhan Serdaroğlu konuya ilişkin "Kadın tipi saç dökülmesi veya androgenetik alopesi, kadınlarda görülen en sık saç dökülme sebebidir ve genelde tahmin edildiğinden daha yaygındır. 35-40 yaşlarında kadınların yüzde 25'inde, 40 yaş üzerinde ise yüzde 50'sinde saçlarda dökülme görülür. Saçları dökülen kadınların yüzde 20 sinde pozitif aile hikayesi yer alır. Genetik tipteki saç dökülmesinde, kadın genlerini baba ya da anne tarafından almış olabilir" ifadelerini kullandı.

Toplumda kadınlarda saç dökülmesinin nadir olduğu düşünülse de yüzde 30 kadınlarda da yaşamı boyunca en az bir kez saç tellerinde incelme gözlenmekte olduğunu belirten Op.Dr. İlhan Serdaroğlu, şöyle konuştu: "Kadınlarda bu durum yaygın olarak tüm saçlarda görüldüğünden ve erkeklerde olduğu gibi tam kellik yaratmadığından ön saç çizgisi genellikle korunur; bundan dolayı kadın tipi dökülme (incelme ve seyrelme ) nadir olarak algılanır. Bu nadir olduğu düşünülen ama kadınların 1/3 ünü etkileyen durum, kadınların istemediği ve korkulan tam kelliğin sosyal çevre tarafından kabul edilemez olması, genellikle saçtaki incelmenin ilk safhalarında dahi kadında büyük moral çöküntü oluşturabilir. Kadınlar genellikle dökülen ve incelen saçlarını örtmek, saklamak isterler; hatta hemcinsleri ile problemlerini paylaşmaz, saklarlar. Tüm bu yanlış anlayış ve davranış şekilleri, kadın tipi dökülmeleri daha zor vakalar haline getirir." Kadınlarda görülen saç dökülmesinin sebepleri arasında androgenetik kadın tipi saç dökülmesinin ilk sırada yer aldığını söyleyen Op. Dr. Serdaroğlu, bunun dışında sık rastlanan saç dökülme sebeplerini sıraladı:

Hipo ve hipertroidism: Saç dökülmesi tiroid disfonksiyonunun erken belirtilerinden birisi olabilir ve tedavi sonrasında saçlarda dökülme durur. Polikistik over sendromu: Kadınların üreme çağında yaklaşık yüzde 10'unda görülebilen kalıtımsal bir yumurtalık hastalığı. Hamileliğe bağlı hormonal değişiklikler: Hamilelik sırasında geçici olan saç kaybı, sonrasında düzelir. Menopoza bağlı hormonal değişikliler: Menopozun başlamasıyla saç dökülmeleri görülebilir ve menopoz sendromlarını düzelten ilaç tedavileriyle dökülmeler de azalır ve yok olur. Menopoza giren kadınların yaklaşık yüzde 80'inde saçlarda incelme görülebilir. Op.Dr. İlhan Serdaroğlu konuya ilişkin son olarak şunları söyledi: "Saç kırılmaları, saçlarda incelme ya da dökülme olarak yanlış anlaşılabilir. Kırılmanın sebepleri, saç düzleştiricileri, saç yumuşatıcıları, sık saç boyanması ve kalıcı fönler olabilir. Ayrıca saçları çok sıkı olarak bağlamak, örgü yapmak, mısır örgüsü şeklinde sıkıca şekillendirmek ve gererek arkadan bağlamak da çekmeye bağlı olarak saç foliküllerini kalıcı harap eder ve saç kaybına neden olur. Bu tür saçın üzerinde stres yaratarak zarar veren saç modellerinden kaçınmak gerekli.

BAKIM Kadınların saçları neden çok dökülüyor? REKLAM Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Koray Kır saç dökülmesine dair bilinmeyenleri anlattı. Erkeklerdeki saç dökülmelerinin yüzde 90’ı ve kadınlardaki saç dökülmelerinin yüzde 60’ının nedeni olan genetik saç dökülmesi her iki cinsiyette de saç dökülme nedenleri arasında birinci sıradadır. Saç dökülmesini iki başlık altında ele almalıyız: 1- Genetik saç dökülmesi Basitçe özetlemek gerekirse ailesel bir hastalıktır. Toplum içinde irsi olarak da tabir edilen genetik, birçok hastalıkta geçerli olup aile bireylerinde anne, baba, amca vb genetik hastalıklar yer alması durumunda aynı problem sizde de olabilir. 2- Genetik olmayan dökülmeler Anemi, grip gibi üst solunum enfeksiyonları, tifo, zatürre, kan kanseri, şeker hastalığı gibi hastalıklar, tiroit hormonundaki düzensizlikler kadın erkek ayrımı yapmadan herkeste saç dökülmesi etkisi gösterebilir. Hamilelik, emzirme dönemi ve doğum gibi durumlar da hormonal dengesizliklerden dolayı saç dökülmeleri yaşanabilir Demir eksikliği saç dökülmesi nedenleri arasındadır. Dengesiz ve yetersiz beslenme düzeni saç dökülmesi etkisi gösterir. İhtiyacı olan vitaminleri ve mineralleri yeterince alamayan saçlar, zayıflayarak kırılır ve dökülebilir. Stres saç dökülmesinde oldukça etkilidir. Bu sürecin uzun sürmesi de, saç dökülmesinin etkisini daha fazla artırır. Saç bakımı için kullanılan şampuan, saç kremi gibi ürünlerin saçlara uygun olmaması halinde de saç dökülmesi olabilir. Saç bakımında gereken özenin gösterilmemesi halinde, saç dökülmesi etkisinden kurtulmak oldukça zordur. Yıpranan, nem dengesi bozulmuş olan saçların periyodik aralıklarla doğal bakım ürünleriyle dengesinin sağlanmasına çalışılmalıdır. Sigara içme alışkanlığı olanlarda saç dökülmesiyle karşılaşabilirler. Alınan besinlerin emilimini engelleyen sigara azaltılmalı ya da bırakılmalıdır. Cilt altı yağ bezlerinde olan bozukluklar nedeniyle, aşırı yağlanan saçlarda dökülmesi etkisi oluşacaktır. Saç dökülmesine neden olan ilaçlar nelerdir? Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları

Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapi ilaçları Kan yağları olan kolesterol ve lipid düşürücü ilaçlar

Kan yağları olan kolesterol ve lipid düşürücü ilaçlar Kan inceltici olarak kullanılan ilaçlar

Kan inceltici olarak kullanılan ilaçlar Gut ve tiroit hastalıklarında kullanılan ilaçlar

Gut ve tiroit hastalıklarında kullanılan ilaçlar Diüretik ilaçlar, beta blokerler ve antihipersantif ilaçlar

Diüretik ilaçlar, beta blokerler ve antihipersantif ilaçlar Çok fazla oranda A vitamini ilacı kullanımı

Çok fazla oranda A vitamini ilacı kullanımı Diyet sırasında kullanılan ilaçlar

Diyet sırasında kullanılan ilaçlar Duygu durumu etkileyecek olan ilaçlar

Duygu durumu etkileyecek olan ilaçlar Oral kontraseptif ilaçların kullanımı REKLAM BAKIM Kadınların kâbusu: Dökülen ve yerine gelmeyen saçlar! Saç dökülmesinin tedavisi nasıl olur? Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeşim Tekin saç dökülmesine karşı alınabilecek önlemleri anlattı. Genetik olmayan saç dökülmelerinin tedavisi sebebe yönelik olmalıdır. Saç dökülmesine neden olan hastalıklar tedavi edilmeli, beslenme bozuklukları düzeltilmeli, ilaçlar kesilmeli, sigara kullanımı kesilmeli, stres maruziyeti azaltılmalıdır.

Saç dökülmesine karşı 3 yöntem Sıkça yaptığımız hatalar saç dökülmesinde önemli rol oynuyor. Bu nedenle sağlıklı ve gür saçlar için alışkanlıklarımıza dikkat etmemiz şart. Her gün değil, gün aşırı yıkayın Saçlarınızı her gün ve fazla sıcak suyla yıkamaktan kaçının. Günaşırı ılık ve fazla basınçlı olmayan suyla, saç tipinize uygun bir şampuanla yıkayın. Her yıkamada 2 kezden fazla şampuan ya da sabun kullanmayın. Şampuanlama sırasında saç derisine hafifçe masaj uygulayın. Sık sık şekillendirmeyin Haftada birden fazla fön çektirmeyin ya da düzleştirici /maşayla şekillendirmeyin. Saç boyası, perma gibi yöntemlerden de olabildiğince kaçının. Seyrek dişli tarakları tercih edin Saçlarınızı günlük tarayın, bunu yaparken seyrek dişli tarak ya da doğal kıllar içeren fırçaları tercih edin. Bu besinleri tüketin Gür saçlar için içten bakım yapmak çok önemli. Bunun da yolu sağlıklı ve yeterli beslenmeden geçiyor. Protein ihtiyacınızı bu besinlerle karşılayın Saç köklerini besleyen ve saçın büyümesini sağlayan protein ihtiyacınızı fasulye, mercimek, yumurta, yağsız yoğurt ve peynirden sağlamaya çalışın.

Çinko için 6 yemek kaşığı baklagil tüketin Çinko saç diplerini uyarmak ve o bölgede yer alan hücrelerin metabolizmalarını düzenlemek gibi önemli bir işleve sahip. Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeşim Tekin, günlük 1 porsiyon ( 6 yemek kaşığı susuz) baklagil, 150 gr kırmızı et/ balık veya 1 avuç badem/yer fıstığının saçlarınız için gerekli çinko miktarını karşılamaya yeterli geleceğini belirtiyor. REKLAM Tavukla biyotin ihtiyacınızı giderin Sağlıklı saçlar için gerekli bir başka vitamin ise Biyotin (H vitamini, B7). Biyotin ihtiyacınızı karşılamak için haftada bir kez karaciğer, böbrek, midye, ıstakoz, alabalık, haftada 2-3 kez tavuk göğsü, yumurta sarısı, baklagil, karnabahar veya patates tüketin. Her gün 2 kase yoğurt çok önemli Her gün 2 dilim peynir veya 2 bardak süt ya da 2 kase yoğurt tüketmeyi ihmal etmeyin. Örneğin düzenli olarak tüketeceğiniz orta boy 2 kase yoğurt saçlarınız için önemli bir protein ve kalsiyum kaynağı olacaktır. A vitamini için yeşil yapraklı sebzeleri unutmayın Sağlıklı saçlar için gerekli olan A vitaminini yeşil yapraklı sebze ve taze fasulyeden karşılayabilirsiniz.

Bir avuç ceviz, fındık veya badem Saçların doğal döngüsünü korumak için E vitamini ve esansiyel yağ asitlerinden zengin ceviz, fındık veya bademden her gün bir avuç tüketmenizde fayda var. 1 adet havuç ile saç köklerinizi koruyun Günlük tüketeceğiniz bir adet havuç saç köklerini ve saç derisini koruyor, saçın uzamasını, parlaklığını ve dayanıklılığını sağlıyor. 1 kahve kaşığı iç kabak çekirdeği Günlük 1 kahve fincanı kadar iç kabak çekirdeği tüketmeniz sağlıklı saçlar için gerekli fitoöstrojen miktarını karşılıyor. REKLAM Saç dökülmesine karşı uygulabilecek yöntemler Dermatoloji Uzmanı Dr. Yeşim Tekin saç dökülmesine karşı uygulanan yöntemleri şöyle anlattı: Vitamin, serum, şampuan: Kişinin öyküsü, muayenesi ve tetkik sonuçları birleştirilerek ihtiyacına göre oral vitaminler, uygun serumlar ve şampuanlar öneriliyor. Mezoterapi: Uzmanlar tarafından uygulanan mezoterapi yöntemi, sonuçları açısından altın standart niteliğinde oluyor. Mezoterapide hazır kokteyller ya da doktorunuzun kendi hazırladığı karışımlar steril koşullarda soğutucu spreyler desteği ve çok ince iğneler yardımıyla cildinizin orta tabakasına enjekte ediliyor. Bu yöntem sayesinde saç köklerindeki yavaşlamış kan akımı hızlandırılırken saçın ihtiyacı olan vitamin, mineral ve aminoasitler doğrudan saça en yakın damarlara ulaştırılmış oluyor. İki hafta aralıklarla 6-8 seans uygulanacak olanbu işlem için yaklaşık 15-20 dakikanızı ayırmanız yeterli oluyor.

PRP: Yine uzmanlar tarafından uygulanması gereken PRP (PlateletRichPlasma- Trombositten zengin serum )de saç dökülmesinin tedavisinde altın standart olarak görülen bir başka yöntem. Kişinin kendi kanından özel yöntemlerle ayrıştırılan plazmanın içerdiği trombosit ve büyüme faktörlerinin saç derisine uygulanması yöntemine PRP deniliyor. Tıpkı mezoterapide olduğu gibi uzmanlar tarafından steril koşullarda uygulanması gerekiyor. 2 haftada bir 6-8 seans yeterli geliyor. Saç ekimi: Uygulanan tüm tedavilerin yetersiz kaldığı ya da geç kalınmış durumlarda, özellikle erkek hastalarda saç ekimi bir diğer seçeneği oluşturuyor. RÖPORTAJLAR Saç dökülmelerinin yeni çözümü: Trichologist BAKIM Sağlıklı saçlar için gerekli vitamin ve minareller İYİ YAŞAM Doğum kontrol hapı ile saç uzatılır mı? REKLAM Saç dökülmesine doğal çözümler! Sabah tararken, gün içinde bozup tekrar toplarken elinize avuç dolusu saç geliyor. Geçtiğiniz yerlerde, omuzlarınızda, giysilerinizde hep dökülen saçlarınız var. «Bu gidişle başımda saç kalmayacak» lafı sizin için artık şaka değil, gerçekten endişelisiniz. Saç dökülmesi, farklı sebeplerden kaynaklanabilen ve doğal çözümleri olan bir durum. İşte evhamlanmak yerine yapabilecekleriniz:

1- Saç köklerinin de nefes almaya ihtiyacı var. Her gün saçlarınızı en azından iki saat açık bırakın. Zeytinyağı, badem yağı ve hindistan cevizi yağı karışımı ile saç diplerine beş dakika masaj yapın. Böylece saç derinizin gözenekleri nefes alırken kan dolaşımı hızlanacaktır. Saç dökülmesinin azaldığını göreceksiniz. REKLAM 2- Isırganın saçları güçlendirdiği bilimsel bir gerçek. Ancak bunun için ısırgan içerikli şampuanlar kullanmak zorunda değilsiniz. Banyoya girmeden önce taze ya da kuru birkaç ısırgan yaprağını bir bardak sıcak suda demleyin. Bunu bir kap ılık suya ilave edin ve banyodan çıkarken saçlarınıza dökün, durulamayın. 3- Mutfağınızda duran ve belki de arada bir varlığını hatırladığınız biberiye de saç dökülmesine karşı etkili bir bitki. Bir tutam biberiyeyi bir cezvede kısık ateşte 15 dakika kaynatın. Soğuduktan sonra bir kap ılık suya ilave edin ve saçlarınız için durulama suyu olarak kullanın. 4- Yarım litre suyu kaynatın. Altını kapatır kapatmaz içine bir tatlı kaşığı lavanta atın. On beş dakika demlediğiniz lavantayı temiz bir kap ılık suya katın ve her banyodan sonra saçlarınıza dökün. Hem saçlarınız mis gibi kokacak hem de dökülmesi azalacak.

Eğer saç dökülmesi uzun süredir devam ediyorsa ve aşırıysa, artık saç dipleriniz görünmeye başladıysa mutlaka doktora başvurmalısınız. Suna Dumankaya, saç dökülmesini durduracak doğal tarifler hazırladı. Saçlarım çok dökülüyor. Bir süre önce doktora gittim. Bana erkek tipi saç dökülmesi yaşadığımı söyledi ve ilaç verdi. Ancak sorunum hâlâ geçmedi. Ne yapabilirim? - Sevil M./Antalya Cevap: 1 baş sarmısağı ayıklayın. 1 tutam ısırgan otuyla birlikte 500 gram zeytinyağının içine katın. Karışımı benmari usulü 30 dakika kısık ateşte kaynatın. 1 gece bekletin. Ertesi akşam süzüp saçlarınıza sürün. Streçle sarıp mümkünse gece boyunca böyle kalın. Sabah yıkanın. Formülü haftada 1 kez uygulamalısınız. REKLAM Saçlarım son günlerde çok dökülüyor. Bu duruma son vermek için ne yapmalıyım? - Esra Y./Eskişehir

Cevap: Birer çorba kaşığı ısırgan otu, lavanta ve adaçayını 300 gram suyun içinde 8 dakika kaynatın. Ilınınca süzün. Bu karışımı 1 tatlı kaşığı saf zeytinyağı, 1 çay kaşığı ısırgan yağı ve yarım çay kaşığı kekik yağıyla birlikte blender’dan geçirin. Ardından lapa halini alan bu karışımı saç derinize sürün ve başınızı bir streç filmle sarın. Yaklaşık 2 saat boyunca bu şekilde bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın. Son günlerde saçlarım çok dökülüyor. Öyle ki sabahları kalktığımda yastığımın üzeri saçlarla kaplı oluyor. Bu durum beni çok üzüyor. Kel kalmaktan korkuyorum. Ne yapmalıyım? - Meral D./Samsun REKLAM Cevap: Bir tutam ısırgan otu, bir tutam defne yaprağı, 500 gram zeytinyağı ve bir tatlı kaşığı çörek otunu 30 dakika kısık ateşte benmari usulü kaynatın. Bir gece bekletip süzdükten sonra cam bir kavanozun içine yerleştirin. Haftada iki gün saç diplerinize bu karışımı yedirin. Üç saat bekledikten sonra saçlarınızı yıkayın. Saçlarım çok dökülüyor. Ailemde çok fazla kel var. Genetik yatkınlık da oluduğu için kel kalmaktan çok korkuyorum. Bunun önüne geçmek için ne yapabilirim? - Gökhan D./İstanbul Cevap: İki yemek kaşığı kepek ununu 2 litre suyun içinde pişirip demlenmeye bırakın. Birkaç saat dinlendirdikten sonra bu karışımı saç diplerinize sürün. Bu formülü her akşam yatmadan önce uygulamanızı öneririm.