Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından halkın katılımıyla yapılan oylama sonucunda 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” olarak belirlendi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, duyuruyu sosyal medya üzerinden paylaşarak seçimin sonuçlandığını açıkladı.

Yaklaşık 300 bin kişinin oy kullandığı halk oylamasında “dijital vicdan” kavramı, yılın en çok öne çıkan terimi oldu. TDK ile Ankara Üniversitesi İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) iş birliğiyle yürütülen süreçte, değerlendirme kurulunun önerdiği beş aday kelime halkın oyuna sunulmuştu.

2025 yılının kelimesi: Dijital vicdan

Seçilen kavram, dijital çağda vicdanın nasıl tezahür ettiğine dikkat çekiyor. Sosyal medya ve çevrimiçi platformlarda bireylerin güncel olaylara duyarlılık göstermek yerine çoğu zaman yalnızca bir “beğeni”, paylaşım veya yorum ile yetindiği, gerçek hayatta ise somut bir eylem ve sorumluluğa dönüşmeyen duyarlılıklara işaret ediyor. Bu yönüyle “dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal sorumluluk kavramlarını yeniden düşünmeye çağıran bir ifade olarak değerlendiriliyor.

Oylamaya sunulan diğer adaylar arasında "vicdani körlük", "çorak", "eylemsiz merhamet" ve "tek tipleşme" gibi kavramlar yer aldı. Bu kelimeler, yıl boyunca toplumsal ve kültürel alanlarda tartışılan farklı olguları temsil ediyor.