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Günün Yorumu

Günlük burç yorumları: 4 Ekim Pazar

4 Ekim 2026 Pazar, burçları Rümeysa Ergüden tarafından kaleme alındı. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burçlarının günlük yorumları hakkında detaylar, burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler haberimizde...

Giriş: 03 Ekim 2026, Cumartesi 00:17
Güncelleme: 03 Ekim 2026, Cumartesi 00:17
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Venüs bugün Akrep burcunda durağanlaşıyor ve geri hareketine başlıyor. 13 Kasım'a kadar retro hareketini sürdürecek. Venüs, 25 Ekim'e kadar Akrep burcunda ilerleyecek; bu tarihte geri dönerek retro hareketinin geri kalanında Terazi burcunda bulunacak. Bu Venüs retrosu dönemi, özellikle ilişkiler, finansal konular, istek, ihtiyaçlarımız ve değerlerimizle ilgili çözüme kavuşmamış meseleleri yeniden gündeme getirebilir. Finans, ortaklıklar, romantik ilişkiler ve keyif veren uğraşlar gibi Venüs'ün yönettiği alanlarda önemli başlangıçlar yapmaktan veya büyük kararlar almaktan kaçınmak isteyebiliriz. Bununla birlikte bu dönem; aşk hayatımızı, kişisel mali durumumuzu ve sevgimizi nasıl kabul ettiğimizi, ortaya koyduğumuzu ve ifade ettiğimizi gözden geçirmek, yeniden değerlendirmek ve üzerinde düşünmek için elverişlidir. Geçmişe yönelik düşüncelerimiz yoğunlaşabilir; böylece hayatımızın bu alanlarındaki sağlıksız alışkanlıkları geride bırakabiliriz. Aslında bu yavaşlama döneminde kendi değerlerimizi ve ihtiyaçlarımızı daha iyi anlayabiliriz. Bu sabah Mars, Plüton'a karşıt açı yapıyor. Korkularımızla, gizli gündemlerimizle ve henüz farkına varmadığımız ya da kabullenmediğimiz hırslarımızla yüzleşirken aşmamız gereken engeller ortaya çıkabilir. Bu etki; misillemelere, ihanete ilişkin yüzleşmelere ya da kontrol ve güç mücadelelerine yol açabilir. Bu transit etkili olurken sağlıksız dürtülere kapılmamaya veya ne pahasına olursa olsun istediğimizi elde etmeye çalışmamaya dikkat etmeliyiz. Şimdi baskıcı ve ısrarcı davranışlar genellikle inatçı bir direnişle karşılaşabilir; taraflar arasında bir irade mücadelesi yaşanabilir. Dış koşulların kişisel gücümüzü zayıflattığına ya da bu gücü elimizden aldığına dair bir hisse kapılabiliriz. Ancak bu meselelerle uğraşırken bizi harekete geçiren içsel nedenleri daha iyi anlayabiliriz. Dış etkenler, hayatımızın kontrolünü daha fazla elimize almamız gerektiğini bize hatırlatabilir. Ancak kontrolü ele geçirmek için kestirme yollara başvurmak, umduğumuz sonucu vermeyecektir. Bu transit, çözülmesi zor veya uzun süredir gizli kalmış bir meseleyi kritik bir noktaya taşıyabilir. Bu etkinin altında yaşanan yüzleşmelerin veya çatışmaların ortaya çıkardığı güçlü duyguları gözlemlemek akıllıca olacaktır. Mars-Plüton karşıtlığı, bastırılmış konuları ya da duygusal birikimleri su yüzüne çıkarma eğilimindedir. Ay'ın burç değiştirmeden önceki son açısı Satürn'e yaptığı kare olacak. Ay, ertesi gün Aslan burcuna girene kadar boşlukta kalacak.

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4 EKİM 2026 PAZAR KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç, bugün erken saatlerde arkadaşlıklar hassas bir konu olabilir. Beklenmedik ve sarsıcı bir gerçekle karşılaşabilirsin; ancak bu durum, nerede durduğunu daha net görmeni sağlayarak sonuçta daha iyi planlar yapmana yardımcı olabilir. İnsanlar kendi bakış açılarına gereğinden fazla sıkı sıkıya sarılıyor olabilir ve bunun arkasında güç gösterisi yapma arzusu yatabilir. Bu tür bir inatçılık uzlaşmaya ya da öğretici deneyimlere kapı açmaz; yalnızca gereksiz strese neden olur. Bu yüzden elinden geldiğince böyle durumlardan uzak durmaya çalış. Ayrıca bugün Venüs geri hareketine başlıyor ve bu dönem 13 Kasım'a kadar sürecek. Geçmişi gözden geçirmenin ve hayatının belirli alanlarında biraz yavaşlamanın zamanı geldi. Venüs bu alanları yöneten evlerinden geçtiği için finansal konular, mahrem ilişkiler ve ortaklıklar bu retro hareketten en fazla etkilenebilecek yaşam alanların arasında yer alıyor. Yaklaşık altı hafta sürecek bu dönem; duygularını, ihtiyaçlarını, arzularını ve değerlerini yeniden anlamaya çalışacağın bir süreç olabilir. Bu, kesin ve net kararlar vermek için uygun bir zaman değil. Bunun yerine sorunları farklı açı ve noktalardan değerlendirmek, yeni sonuçlara yavaş yavaş ulaşmak daha doğru olacaktır. Uzun süredir peşinden koştuğun bir şeyin artık sana uygun olmadığını fark edebilirsin. Ya da geçmişte geride bıraktığın bir konuya yeniden dönebilir ve onun artık yeniden mümkün olduğunu görebilirsin. İlişkilerdeki ve yakınlığa dair ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmek önemli bir yer tutabilir. Özellikle borçlar veya vergilerle bağlantılı finansal konulara daha yakından bakman gerekebilir. Eğer bir para bekliyorsan ya da bir ilişkinin gelişmesini umuyorsan, bu süreçte durumla başa çıkmanın sana gerçekten fayda sağlayacak yeni yollarını keşfedebilirsin.

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4 EKİM 2026 PAZAR BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa, bugün erken saatlerde sert sözler söylenebilir ya da girişimler başarısızlıkla sonuçlanabilir. Bir proje veya fikir konusunda heyecanlı olabilirsin, ancak bununla ilgili karşıt görüşlerle de karşılaşabilirsin. Kendini kısıtlanmış hissediyorsan veya kendini ifade etmekte zorlanıyorsan, ortamı daha da germemeye çalış. Sevdiğin bir şeyle ilgilenerek heyecanını ve enerjini yüksek tutabilirsin, ancak aşırıya kaçmamaya dikkat et. Ayrıca bugün yönetici gezegenin Venüs geri hareketine başlıyor ve bu gerileme 13 Kasım'a kadar devam edecek. Bu dönem; duygularını, hassasiyetlerini, zevklerini ve değerlerini daha iyi anlamanla ilgili. Venüs senin yönetici gezegenin olduğu için onun geri hareketleri genellikle iç dünyana daha fazla yöneldiğin dönemlerdir. İhmal ettiğin, bir kenara bıraktığın ya da yoğunluğun nedeniyle ilgilenmeye fırsat bulamadığın konulara yeniden dönme şansı yakalayabilirsin. Ortaklıklarına, ilişkilerine, işine, sağlığına ve günlük rutinlerine artık farklı bir gözle bakıyor olabilirsin. Hayattan yeterince keyif alıp almadığınla ilgili sorular da yeniden gündeme gelebilir. 25 Ekim'den itibaren iş hayatında kendi değerini ortaya koymanın zamanı gelecek ve kendini mutlu etmeye odaklanman gerekecek. O zamana kadar ise öncelikli gündemin yakın ilişkilerin ve başkalarıyla kurduğun bağlar olabilir. Senin için gerçekten neyin ve kimin önemli olduğunu anlamaya çalış. Bu, aceleye getirilmemesi gereken bir süreç. Neyse ki her şeyi anlayıp netleştirmek için önünde birkaç hafta var!

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4 EKİM 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün erken saatlerde başkalarıyla etkileşimlerin gergin ve huzursuz edici olabilir. Fikir ayrılığı yaşanana kadar her şey yolunda görünebilir. İnsanların şu sıralar kendi görüşlerine oldukça sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ve bunu yapmak için pek mantıklı bir nedenleri olmadığını fark edebilirsin. Ancak duruma daha yakından baktığında, meselenin aslında güç ve kontrolle ilgili olduğunu görebilirsin. Fikirlerini ifade ederken veya bir tartışmaya katılırken mümkün olduğunca sağlıklı bir mesafe korumaya çalış. Çevrende rekabetçi, kışkırtıcı ve tartışmalara açık bir enerji var. Bununla birlikte, bugün fark ettiğin her şeyi seni aşağı çeken meseleleri geride bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirmek önemli. Ayrıca bugün Venüs, altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Bu süreç dikkatini geçmişe ve henüz tam olarak farkına varmadığın içsel ihtiyaçlarına, isteklerine ve arzularına yöneltebilir. Bu dönemde sosyal hayatında veya aşk hayatında farklı deneyimler yaşayabilirsin. Venüs, 25 Ekim'e kadar iş ve sağlık alanında geri hareket edeceği için bu tarihe kadar işle ilgili konular biraz karmaşık olabilir. Özellikle iş projelerini ve sağlık programlarını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Burada önemli olan, bunların sana ne kadar keyif verdiği. Günlük yaşamından daha fazla zevk almak ve yaptığın işlerden daha çok tatmin olmak için yeni yollar arayabilirsin. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar romantik bir ilişkide belirsizlikler yaşanabilir. Aşk hayatında geçmişe dönük bir enerji etkili olacak; bu dönem, hayatında önemli sonuçlar doğurabilecek olaylar ve karşılaşmalar getirebilir. Çekiciliğin yüksek olsa da aşk hayatın biraz karmaşık bir hâl alabilir. Geçmişi hatırlamak ve eski deneyimler üzerine düşünmek şu anda sana çok şey kazandırabilir. Ancak geçmişe takılıp kalmamaya çalış! Bunun yerine, önündeki Venüs retrosu boyunca senin için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamaya ve önceliklerini netleştirmeye odaklan.

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4 EKİM 2026 PAZAR YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç, bugün erken saatlerde Mars ile Plüton arasındaki karşıt açı nedeniyle değerlerini, kendi değerini ve hatta harcamalarını savunmak zorunda hissedebilirsin. Gerek kendinde gerekse başkalarında bir şeyleri kanıtlama eğilimine dikkat et. Bu eğilim nedeniyle önemli kararlarını ertelemek isteyebilirsin. Ayrıca bugün Venüs geri hareketine başlıyor ve 13 Kasım'a kadar retro konumda kalacak. Venüs, ilk aşamada 25 Ekim'e kadar doğum haritandaki beşinci evinde geri hareket ederken yaratıcı projelerine, romantik ilişkilerine, çocuklarınla olan ilişkilerine ve ev ya da aile meselelerine yeni bir gözle bakacaksın. Zaman zaman bu konuları eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmen de mümkün. Bu süreç, yaratıcı fikirlerini mutlaka bir kenara bırakman gerektiği anlamına gelmiyor. Aksine, ilerlemeden önce fikirlerini geliştirip olgunlaştırman söz konusu olabilir. Aynı durum romantik ilişkilerin için de geçerli. Geçmişteki sevgililer yeniden ortaya çıkabilir; bu, onların fiziksel olarak geri dönmesi şeklinde olabileceği gibi duygusal açıdan hâlâ onlara takılı kalman biçiminde de yaşanabilir. Bu dönemde beklemek zorunda kalabilir ve zaman zaman belirsizlik içinde hissedebilirsin. Ancak bu süreç, sana gerçekten uygun yeni yaklaşımlar geliştirmeni sağlayabilir. Şu anda ilgini çeken bir kişinin ne düşündüğünü veya ne hissettiğini anlamakta zorlanabilirsin. Bu dönemde birine hak ettiğinden daha az ya da daha fazla değer verdiğini fark edebilirsin. Şimdi edineceğin farkındalıklar, bundan sonra nasıl ilerleyeceğin konusunda sana oldukça yardımcı olabilir. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar Venüs ev ve aile alanına geri dönecek. Bu süreçte evinde ya da kişisel yaşamında kendini rahat ve güvende hissetmenle ilgili konular yeniden gündeme gelebilir.

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4 EKİM 2026 PAZAR ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan, bugün erken saatlerde düşüncelerini, fikirlerini, planlarını ve tutkularını paylaşmanın başkalarından gelen inatçılık veya onaylamamayla karşılaştığını görebilirsin. Kendine karşı nazik ol ve bir şeyi fazlasıyla zorlamaktan kaçın. Ayrıca bugün Venüs altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Bu retro dönem 13 Kasım'a kadar devam edecek olsa da ilk aşamada, yani 25 Ekim'e kadar Venüs ev ve aile alanında geri hareket edecek. Bu süreçte evde veya aile içinde seni rahatsız eden koşullarla uğraşabilir ya da geçmişte yaşanmış kişisel veya evle ilgili sorunları yeniden ele alabilirsin. Buradaki önemli nokta, zorlayıcı dönemlerde kendine daha fazla güvenerek kendi ayakların üzerinde durmayı öğrenmek. Bununla birlikte bu dönem, sorunları anlamak ve kendi değerlerini ve ihtiyaçlarını yeniden değerlendirmek için de oldukça uygun. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar iletişim biçimin ve günlük yaşamın gözden geçirilecek. Eski ilişkileri, geçmişte yaşanan meseleleri, projeleri veya keyif aldığın şeyleri düşünüyor, analiz ediyor ya da bunlar hakkında konuşuyor olabilirsin. Bazen geçmişte takılı kalmış gibi hissedebilirsin; ancak yaşadıklarını içsel olarak işleyip anlamlandırana kadar bu oldukça doğal. Aslında bu retro döneminde ne istediğin, kimi sevdiğin ve nelere değer verdiğin konusunda çok şey öğrenebilirsin. Ancak önemli ve ciddi kararları muhtemelen daha sonraya bırakmak daha iyi olacaktır; çünkü tüm bu değerlendirme ve içsel süreç zaman alıyor! Sosyal nezaket ve iletişim becerilerin bugün her zamanki kadar güçlü olmayabilir. Özellikle Venüs'ün retroya geçtiği bugün, sosyal ortamlarda yaşanabilecek küçük gafları veya yanlış anlaşılmaları gereğinden fazla ciddiye almamaya dikkat etmen önemli.

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4 EKİM 2026 PAZAR BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Başak, bugün erken saatlerde başlayan tartışmalar bir çıkmaza sürüklenebilir. Kalbine yakın, senin için önemli bir konuyu konuşman gerekiyorsa, bunu daha açık ve anlayışlı bir ortam oluşana kadar ertelemek isteyebilirsin. Şimdilik bir projeyi veya fikri kendine saklamanın da yararlı olduğunu fark edebilirsin. Bugün ortaya çıkanlara, özellikle seni neyin tetiklediğine dikkat et; bunlar senin için oldukça aydınlatıcı olabilir. Bugün kendine hâkim ol ve sabırlı davran. Ayrıca bugün Venüs altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. İlk aşamada, 25 Ekim'e kadar iletişim alanında geri hareket edecek. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar ise kaynaklar, finansal konular ve özdeğer alanından geçecek; bu konuları ve bunlarla bağlantılı meseleleri yeniden gözden geçireceksin. Bu süreçte geçmişle ve muhtemelen aşkla ilgili anlamlı konuşmalar yapabilirsin. Bir eğitim programını yeniden değerlendiriyor veya yaptığın bir başvurunun sonucunu bekliyor olabilirsin. Henüz kesinleşmemiş planlar nedeniyle kendini belirsizlik içinde hissedebilirsin. Yanıtları beklerken önemli ölçüde yeniden düşünme ve planlarını gözden geçirme fırsatı bulabilirsin. Eski ilgi alanlarına, projelere ve öğrenme süreçlerine yeniden dönmek bu dönemde verimli olabilir. Daha sonraki aşamada para yönetimi önemli bir gündem hâline gelecek. Parayla ilgili bir bekleme sürecinde olabilirsin. Ancak böyle bir durum ortaya çıktığında, geçimini sağlamak için yaratıcı çözümler bulmaya zorlandığın için yeni gelir kaynakları keşfetmen de mümkün. Bu nedenle zaman zaman sıkışmış veya geriye gidiyormuş gibi hissetsen bile her şeyin kaybedilmiş olmadığını unutma. Bu dönem finansal durumunu gözden geçirmek, mali bilgiler toplamak ve bütçeni yeniden düzenlemek için son derece uygun. Ancak pahalı ve büyük alışverişler yapmak için pek ideal değil. Yine de iyi fırsatları fark etme konusunda başarılıysan, alışılmadık derecede avantajlı bazı fırsatlarla karşılaşabilirsin.

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4 EKİM 2026 PAZAR TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi, bugün erken saatlerde romantik bir ilişki veya bir kişiyle ilgili duyguların ve endişelerin yoğunlaşabilir; ancak konu oldukça karmaşık! Bir meselenin özüne ulaşmadan önce duygularını çözümlemen ve onları daha yakından incelemen gerekebilir. İnsanlar veya koşullar, hayatında önemli olan ve belki de daha önce bastırdığın bazı meselelerle yüzleşmeni sağlayabilir. Ayrıca bugün yönetici gezegenin Venüs, altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Venüs önce finans alanında retro hareketine başlayacak, ardından senin burcuna geçerek geri hareketini burada tamamlayacak. Tüm bu döngü 13 Kasım'a kadar sürecek. Bu süreçte özellikle finans, konfor ve güvenlik ihtiyaçları, sahip olduğun eşyalar ve değerli şeyler ile özdeğerin ve kendine verdiğin değerle ilgili konuları biraz farklı algılamaya eğilimli olabilirsin. Bu konularla ilgili hayatını değiştirecek kararları, her şeyi iyice düşünüp değerlendirecek zaman bulana kadar ertelemen daha iyi olabilir. Daha azıyla yetinmeyi öğreniyor olabilirsin. Aynı zamanda bağlılıklarını, finansal durumunu, bütçeni yeniden gözden geçirmek ve mali konularda bilgi toplamak için de uygun bir dönem. Bugünlerde pahalı ve büyük alışverişler yapmak pek ideal değil. Ancak iyi fırsatları fark etme konusunda başarılıysan, normal şartlarda elden çıkarmaya yanaşmayacakları bazı şeyleri insanların uygun koşullarla sattığını görebilirsin! Bu döngü boyunca duyguların konusunda her zaman kendinden emin ve net hissetmeyebilirsin. Ancak geçmişte istediğin şeyleri kendine çekme konusunda benimsediğin yaklaşımın sana ne kadar fayda sağladığını ve bundan sonra neleri geliştirebileceğini değerlendirmek için mükemmel bir dönem. Şu anda ne istediğini anlamak için kendine fazladan zaman ayırmak sana oldukça doğal gelebilir.

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4 EKİM 2026 PAZAR AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep, bugün erken saatlerde eski ve derinlerde kalmış yaralar yeniden karşına çıkabilir. Sırlar açığa çıkabilir veya daha önce gizli kalmış bazı konular gün yüzüne çıkabilir. Başlangıçta rahatsız edici olsalar da uzun vadede seni daha aydınlık bir noktaya doğru yönlendirebilirler. Bazı konularda çıkmaza girilebilir; bu nedenle kendi ruhsal ve zihinsel sağlığın için meseleleri zorlamaktan kaçın. Ayrıca bugün ortaklık ve ilişkiler alanının yöneticisi olan Venüs geri hareketine başlıyor ve burcundaki altı haftalık bir döngüyü başlatıyor. Bu nedenle bu retro senin için oldukça kişisel! Venüs 10 Eylül'den beri burcunda ilerliyor ve bu süreçte özel bir ilgi görmüş, hatta birkaç hayranının dikkatini çekmiş olabilirsin. Venüs geri hareketindeyken Akrep burcundaki yolunu geri saracak ve 25 Ekim'de döngünün geri kalanında, yani 13 Kasım'a kadar özel ve içe dönük yaşam alanına çekilecek. Çekiciliğin azalmayacak olsa da gönül meselelerinde ilerleme konusunda biraz daha içine kapanık ve tereddütlü olabilirsin. Bu dönem, kalbine dönüp ihtiyaçlarını daha derinlemesine anlaman için uygun. Önümüzdeki haftalarda kişisel imajını, görünüşünü, davranış biçimini, finansal durumunu ve yakın ilişkilerini sık sık gözden geçirmen, yeniden değerlendirmen ve belki de farklı şekillerde denemen mümkün. Önemli kararlar verirken acele etme! Bugün yaşanan bu değişimle birlikte bir süre kararsızlık yaşayabilirsin.

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4 EKİM 2026 PAZAR YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay, bugün erken saatlerde çatışmacı bir enerji hâkim olabilir ve bu durum önemli bir duygusal boşalmaya yol açabilir. Ancak en iyi sonucu almak için söylediklerine ve bunları nasıl ifade ettiğine dikkat etmeye çalış. Gelişme veya ilerleme potansiyeli taşımayan tartışmalarda aslında hiç kimse kazanmaz. Ayrıca bugün Venüs geri hareketine başlıyor. Venüs 10 Eylül'den beri mahremiyet ve iç dünyanı yöneten alanında bulunduğu için bu dönemde romantik meselelerin veya duyguların biraz karmaşık olabilir. Geçmiş ilişkilerle yüzleşmek, aşk üçgenleri ya da bir sevgili için yaptığın fedakârlıklar, bugün başlayan altı haftalık Venüs retrosuyla birlikte önümüzdeki haftalarda hayatında önemli bir yer tutabilir. Bu retro, Venüs'ün bu alandaki transitini de fiilen uzatıyor. Sırlar veya yeni bilgiler ortaya çıkabilir ve bunlar mevcut planlarını yeniden düşünmene, hatta bazı ittifaklarını veya yakınlıklarını sorgulamana neden olabilir. Döngünün ilerleyen aşamasında, yani 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar Venüs sosyal alanına geri döndüğünde arkadaşlıkların biraz karmaşık bir hâl alabilir. Geçmişten gelen meselelerin ve belki de geçmişindeki bazı insanların yeniden ortaya çıkması önemli bir rol oynayabilir. Bununla birlikte hoş sürprizler, geçmişten arkadaşlarla yeniden bir araya gelmek ve çevrendekilerden destek görmek de bu süreçte mümkün. Bu dönem ihtiyaçlarını ve isteklerini yeniden değerlendirmek, mevcut planlarını gözden geçirmek için uygun. Önümüzdeki haftalarda bir meseleyi nihayet geride bırakmak, bir konuya kapanış getirmek ya da aşk hayatını, boş zamanlarını ve keyif aldığın şeyleri yeniden düzenlemek gündeminin önemli bir parçası olabilir.

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4 EKİM 2026 PAZAR OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak, bugün erken saatlerde ikna edici ol, ancak bunu karşı tarafı fazlasıyla zorlayarak yapma. Mars-Plüton karşıtlığı nedeniyle özellikle değerler ve paylaşım konuları söz konusu olduğunda, insanlarla etkileşimler biraz zorlayıcı olabilir. Bir şey sana gerçekten adaletsiz geliyorsa bunu konuşman gerekir; ancak şu anda kullandığın kelimeler ve üslubun özellikle önemli. Bu nedenle biraz daha hafif ve yumuşak bir ton kullanmaya çalış. Çünkü bugün insanlar söylenenleri tamamen yanlış anlayabilir. Bir sırrı ortaya çıkarabilir veya bir araştırma konusunun peşine kararlılıkla düşebilirsin. Ancak kendine karşı da nazik olman ve işi gereğinden fazla ileri götürmemeye çalışman önemli. Ayrıca bugün Venüs altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor ve bu döngünün ilk haftalarında, yani 25 Ekim'e kadar sosyal alanında geri hareket edecek. Bu dönemde bir arkadaşlık veya sosyal yaşamınla ilgili kendini belirsizlik içinde hissedebilirsin; belki birini veya bir projenin ilerlemesini bekliyor olabilirsin. Bu durum biraz hayal kırıklığı yaratsa da aslında senin için neyin ve kimin gerçekten değerli olduğunu düşünme fırsatı sunabilir. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar kariyer ve itibarla ilgili konuların yeniden ele alınması gerekebilir. Altı haftalık sürecin tamamında ise romantik meseleler biraz karmaşık olabilir. Olayların doğal akışında ilerlemesine izin ver ve mümkün olduğunca sabırlı bir şekilde nasıl geliştiğini gözlemle. Bu dönem, henüz tam olarak farkına varmadığın içsel ihtiyaçlarını, isteklerini ve arzularını keşfetmek için uygun. Bu süreç sonunda elde edeceğin farkındalıklar oldukça faydalı olabilir.

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4 EKİM 2026 PAZAR KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova, bugün erken saatlerde başkaları hassas noktalarına dokunabilir. Bir tartışmanın veya güç mücadelesinin içine girmek biraz fazla kolay olabilir; çünkü düşünmeden konuşmaya, sert bir üslup kullanmaya, zaman zaman duyarsız veya inatçı davranmaya eğilimli olabilirsin. Sen de kışkırtıcı davranarak başkalarının hassas noktalarına dokunuyor olabilirsin. Belki de onlar üzerinde nasıl bir etki veya kontrol sahibi olduğunu görmek istiyorsundur. Bugün ilişkilerdeki dinamikler karmaşık olabileceği için hassas konuları gündeme getirmeden veya riskli adımlar atmadan önce bekleyip görmek, çevrendeki atmosferi gözlemlemek daha iyi olabilir. Ayrıca bugün Venüs altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. İhtiyaçlarını ve değerlerini daha iyi anlayabilmek için son dönemde yaşananları gözden geçirmen sana fayda sağlayacaktır. Venüs, 25 Ekim'e kadar doğum haritandaki onuncu evinde geri hareket edeceği için bu süreç özellikle mesleki hedeflerini ve itibarını etkileyebilir. Geçmişte yaşanan bazı sorunlara yeniden dönebilir veya yaptığın işten gerçekten keyif alıp almadığını sorgulayarak daha fazla tatmin arayabilirsin. İş hayatında karmaşık ilişkiler söz konusu olabilir ya da bir kararın verilmesini veya bir planın şekillenmesini bekliyor olabilirsin. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar Venüs macera alanına geri çekilecek. Bazı planlarını yeniden yapman veya yeniden düşünmen gerekebilir. Ancak bu süreç sana olaylara yeni bir açıdan bakma fırsatı verecek ve uzun vadede bu durum senin lehine çalışabilir. Aynı zamanda yakın zamanda yaşananları anlamlandırmak ve duygularını daha iyi kavramak için de uygun bir dönem. Sürekli bir şeyler yapmayla fazlasıyla meşgul olduğunda, iç dünyanda olup bitenleri her zaman yeterince değerlendiremeyebilirsin. Şimdi ise bunun için fırsat buluyorsun.

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4 EKİM 2026 PAZAR BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Balık, bugün erken saatlerde kendini gereğinden fazla yük altına sokmaktan veya küçük kusurları ve sorunları fazla kafana takmaktan kaçın. Şimdi ortaya çıkan şeyler sana önemli farkındalıklar kazandırabilir ve iyileşme konusunda doğru yöne işaret edebilir. Ayrıca bugün Venüs durağanlaşıyor ve altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Venüs, ruhsal gelişim ve macera alanında retro hareketine başlayacak ve 25 Ekim'e kadar bu alanda geri adımlarını sürdürecek. Daha sonra, 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar mahremiyet ve yakınlık alanına geri çekilecek. İlişkiler, bağlılıklar, finansal konular, kişisel ilgi alanların ve eğitimle ilgili duygularını yeniden değerlendirmeye çalışırken dikkatinin geçmişe yönelmesi mümkün. İletişimle ilgili bir projenin bazı yönlerinin geliştirilmesi gerekebilir. Gerekiyorsa gözden geçir, düzelt ve yeniden yap! Bir konuda belirsizlik içinde bekliyorsan, gecikmelerin moralini bozmasına izin vermek yerine sana doğru gelen şeyleri yapmaya devam et. En önemlisi, bu konulara farklı bir açıdan yaklaşırken senin için gerçekten neyin değerli olduğunu ve nelerden keyif aldığını anlamaya çalış. Seyahat, hukuki işler veya eğitimle ilgili planlar istediğin hızda ilerlemeyebilir. Ancak yaşanan gecikmeler, sonradan oldukça faydalı olabilecek farklı yaklaşımlar geliştirmeni sağlayabilir. Bu döngü sırasında geçmişteki bir ilgi alanını veya eski bir eğitim programını yeniden canlandırabilirsin. Önemli anlaşmaları kesinleştirmeyi veya bunlara son noktayı koymayı daha sonraki bir tarihe bırakmaya çalış. Önümüzdeki haftalarda ilişkiler her zaman açık ve net ilerlemeyebilir; ancak duygularını ve sevgini anlamlandırmak ve içsel olarak işlemek için oldukça uygun bir dönem.

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