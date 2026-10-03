4 EKİM 2026 PAZAR İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler, bugün erken saatlerde başkalarıyla etkileşimlerin gergin ve huzursuz edici olabilir. Fikir ayrılığı yaşanana kadar her şey yolunda görünebilir. İnsanların şu sıralar kendi görüşlerine oldukça sıkı sıkıya bağlı kaldıklarını ve bunu yapmak için pek mantıklı bir nedenleri olmadığını fark edebilirsin. Ancak duruma daha yakından baktığında, meselenin aslında güç ve kontrolle ilgili olduğunu görebilirsin. Fikirlerini ifade ederken veya bir tartışmaya katılırken mümkün olduğunca sağlıklı bir mesafe korumaya çalış. Çevrende rekabetçi, kışkırtıcı ve tartışmalara açık bir enerji var. Bununla birlikte, bugün fark ettiğin her şeyi seni aşağı çeken meseleleri geride bırakmak için bir fırsat olarak değerlendirmek önemli. Ayrıca bugün Venüs, altı hafta sürecek geri hareketine başlıyor. Bu süreç dikkatini geçmişe ve henüz tam olarak farkına varmadığın içsel ihtiyaçlarına, isteklerine ve arzularına yöneltebilir. Bu dönemde sosyal hayatında veya aşk hayatında farklı deneyimler yaşayabilirsin. Venüs, 25 Ekim'e kadar iş ve sağlık alanında geri hareket edeceği için bu tarihe kadar işle ilgili konular biraz karmaşık olabilir. Özellikle iş projelerini ve sağlık programlarını yeniden gözden geçirmen gerekebilir. Burada önemli olan, bunların sana ne kadar keyif verdiği. Günlük yaşamından daha fazla zevk almak ve yaptığın işlerden daha çok tatmin olmak için yeni yollar arayabilirsin. 25 Ekim'den 13 Kasım'a kadar romantik bir ilişkide belirsizlikler yaşanabilir. Aşk hayatında geçmişe dönük bir enerji etkili olacak; bu dönem, hayatında önemli sonuçlar doğurabilecek olaylar ve karşılaşmalar getirebilir. Çekiciliğin yüksek olsa da aşk hayatın biraz karmaşık bir hâl alabilir. Geçmişi hatırlamak ve eski deneyimler üzerine düşünmek şu anda sana çok şey kazandırabilir. Ancak geçmişe takılıp kalmamaya çalış! Bunun yerine, önündeki Venüs retrosu boyunca senin için gerçekten neyin önemli olduğunu anlamaya ve önceliklerini netleştirmeye odaklan.