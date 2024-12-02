İş sonrası stres yaratan alışkanlıklar

Günün yorgunluğu ve stresini hafifletmek için iş sonrası rutinler önemlidir, ancak farkında olmadan benimsediğimiz bazı alışkanlıklar, stresi azaltmak yerine daha da artırabilir.

İş sonrası stres yaratan alışkanlıklar
Yaşam
Giriş: 02 Aralık 2024 14:24 Güncelleme: 02 Aralık 2024 14:30
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Yoğun bir iş gününden sonra eve dönmek veya evden çalışanlar için, bilgisayarı yarına kadar kapatmak ve akşamı dinlenerek geçirmek gibisi yoktur. Ancak, rahatlatıcı olması gereken şeyler sizi daha da strese sokuyor olabilir. Yakın zamanda yapılan bir anket, dünya genelindeki yetişkinlerin %41’inin stresli olduğunu ortaya koydu, bu nedenle uzmanlar, iş sonrası yapılan ve strese katkıda bulunabilecek aktiviteleri belirlemek için bir araştırma gerçekleştirdi. İşte farkında olmanız gereken verimsiz akşam alışkanlıklarının listesi...


Ekran süresi

Bu çağda birçoğumuz, telefonlarımızda sonsuz bir şekilde gezinme alışkanlığını sürdürüyoruz. Ancak, telefonlarımızdan yayılan ışık doğal biyolojik saatimizi bozabilir ve bu da uyku sorunlarına yol açabilir. Ayrıca baş ağrısı/migren, boyun, omuz ve sırt ağrıları gibi fiziksel sorunlara da neden olabilir. Akşam rahatlamak için bir yol arıyorsanız, kitap okumayı, günlük yazmayı ya da yemek yapmayı deneyebilirsiniz. Mavi ışığın zararları habeini okumak için tıklayınız...


İş sonrası kahve

İş sonrası kahve içmek kulağa hoş gelebilir, ancak bu alışkanlık size daha çok zarar verebilir. Araştırmalar, kafeinin etkilerinin 12 saate kadar sürebildiğini ve bunun uykunuzu etkileyebileceğini gösteriyor. Ayrıca kafein, anksiyete belirtilerini taklit ederek baş ağrısı, huzursuzluk ve terlemeye neden olabilir. İş sonrası bir enerji artışı arıyorsanız, bunun yerine kısa bir şekerleme yapmayı ya da tempolu, 10 dakikalık bir yürüyüşe çıkmayı deneyin.


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Fazla oturmak

Bütün gün oturmak, obezite, kalp hastalıkları ve hatta kanser gibi birçok sağlık sorununu beraberinde getirebilir. Eğer sekiz saat veya daha fazla süre oturarak çalıştığınız bir işiniz varsa ve eve geldikten sonra da aynı şekilde oturmaya devam ediyorsanız, yukarıda bahsedilen sağlık risklerine maruz kalıyor olabilirsiniz.


Bu durumu önlemek için birkaç öneri:

  • Her 30 dakikada bir ayağa kalkıp evin içinde dolaşmak için bir zamanlayıcı kurun.
  • Yemek pişerken dans edin.
  • Hatta televizyon izlerken ayakta durmayı deneyin.

Atıştırmak

Plan yapmadığınızda atıştırmalık tuzağına düşmek çok kolaydır. Özellikle uzun bir günün ardından yemek yapmak stresli bir görev gibi görünebilir, ancak atıştırmalıklar bunun çözümü değildir. İnsanlar genellikle tuzlu ya da şekerli yiyecekler atıştırır ve bu da sağlığınız için zararlı olabilir. Eğer yemek yapmaktan kaçınmak istiyor ve atıştırmalıklardan uzak durmayı hedefliyorsanız, yemek hazırlığı yapmayı deneyin.


Yatakta sorun çözmek

Bazen yatmaya hazırlanırken ertesi gün yapmamız gereken işler aklımıza gelmeye başlar; toplantılar, yapılacak işler ve katılmamız gereken etkinlikler. Ayrıca o gün yapmayı unuttuğumuz şeyleri de hatırlayabiliriz. Ancak bir tavsiye: Dinlenmeniz gerektiği bir zamanda bu işleri tamamlamaya çalışmayın. Bunun yerine, bu fikirleri ve görevleri bir yere not edin. Bu sayede, yarın halletmeniz gereken şeyleri unutmayacağınızı bilerek huzur içinde dinlenebilirsiniz.



Kaynak: London Alexaundria. “After-Work Habits That Could Be Stressing You Out”. Şuradan alındı: https://www.xonecole.com/after-work-habits-that-could-be-stressing-you-out/screen-time.


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