Busenaz Sürmeneli Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boksta kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, altın madalya kazandı. Kokugikan Arena'da Busenaz, tarihi finalde Çinli sporcu Hong Gu'yla karşılaştı.

Son rauntta üstün olan Busenaz Sürmeneli, maçı kazanarak altın madalyayı aldı ve tarihi bir başarı elde etti. Maç sonrası duygu dolu anlar yaşayan milli sporcu göz yaşları içinde önce salondakileri selamladı sonra antrenörünün elini öptü.

Busenaz şampiyonluğunu ilan ettikten sonra kameralara "Dede sana söz vermiştim. Sözümü tuttum" açıklamasında bulundu.

Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli, 25 Haziran 1998 tarihinde doğdu. Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır.

2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette altın madalya kazandı. Bu madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihinde ilk kez boksta altın madalya kazandı.