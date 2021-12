Yeni yıl kararlarınız ne kadar gerçekçi?

Görünüşe göre yeni yıl hedeflerimize bağlı kalmakta oldukça kötüyüz, çoğumuz daha yılbaşı ağacını dahi kaldırmadan değişim çabalarımızı terk ediyoruz. İnsanların yüzde 45'i yeni yıl kararları alırken, yalnızca yüzde sekizi hedeflerine ulaşmayı gerçekten başarıyor. Siz de bu durumu yaşıyor ve kendinizi başarısız mı hissediyorsunuz? Hedef belirleme hakkındaki görüşlerinizi değiştirin ve aslında neler başarabildiğinizi görün.

Amacınız olsun

Rastgele hedefler koymayın. Kararlılığınızın azalmasını istemiyorsanız, 1 Ocak olsun ya da olmasın, değerlerinizle uyumlu ve kişisel öneme sahip hedefler belirleyin. En büyük hata, yapmak istediğiniz bir şey yerine yapmanız gerektiğini düşündüğünüz bir şey için bir hedef belirlemektir. Basit bir hedef belirleyerek, bir şeyi başarmış hissetmeyi kolaylaştırabilirsiniz.

Başarılı hedef belirlemenin bir parçası, ne yapmak istediğinizden ziyade kim olmak istediğinizi belirlemektir. Değerlerinizi belirleyerek başlayın. Hayatınızda neyin önemli olduğunu düşünmek için zaman ayırmanız ve bu ana kategorilere kelimeler koyabilmeniz önemlidir. Değerler, hayatımızda yaptığımız şeylerin altında yatan birimlerdir ve tanımları gereği asla bitmezler. Birçok insan, hedef belirlemeden önce kendi değerlerine bakmayı unutur. Değerler ve hedeflerin bağlantısı anlamakta zorlanıyorsanız bu örnekler size yardımcı olabilir.

Değer: Kişisel ilişkileri güçlendirmek

Hedef: Her hafta belirli bir saatte bir arkadaşınızı aramak veya bir akrabanızı ziyaret etmek için bir hedef belirleyin.

Değer: Finansal bağımsızlık

Hedef: Her ay emeklilik için ayırdığınız maaşınızın yüzdesini arttırmayı hedefleyin.

İyi bir strateji oluşturun

Plansız pek bir şey olamaz. Değerlerinize dayalı olarak doğru türde hedefler belirledikten sonra, bunları gerçekleştirmenize yardımcı olacak stratejiler geliştirin. Belirli stratejiler olmadan değişimin gerçekleşmesi olası değildir çünkü hepimiz alışkanlık yaratıklarıyız. Ancak bir kez bir oyun planı oluşturduğunuzda, davranışınızı değiştirme olasılığınız daha yüksek olacaktır.

Çevrenizi tanıyın

Kendi planınızı oluşturun ve izleyin, ancak davranışınızı uzun vadede değiştirmek için yalnızca iradenize güvenmeyin. Çevrenin hedeflerinizin başarısı veya başarısızlığı ile çok ilgisi vardır. Çoğu zaman insanlar hayatlarını nasıl değiştirebilecekleri konusunda harika fikirlere sahip olurlar ve tüm bu heyecan, kişinin ilk başta hedeflerine ulaşmasına yardımcı olabilir. Ancak, zaman geçtikçe insanlar günlük rutinlerine döner ve bu genellikle kararlarına ters düşer. Hedefinize ulaşmak için koşullar ve sonuçlar yaklaşımını benimseyin. Ortamınızın her yönünü kontrol edemezsiniz, ancak iş yerinde daha üretken olmaya çalışıyorsanız işyeri dedikodusundan kaçınmak gibi potansiyel olarak hedeflerinizi raydan çıkarabilecek durumlar için önceden planlama yapmak sizi yolda tutabilir.

Küçük düşünün ve kendinizi ödüllendirin

Bazen, yeni yıl kararının ezici damgası, beraberinde değişim baskısını da taşır. Daha büyük hedeflerle uğraşmadan önce küçük başarılar için çalışmayı deneyin. Daha sağlıklı olmak ister misiniz? Her gün bir saat spor salonuna gitmeyi hedef haline getirmek yerine, haftada üç kez yürüyüş yaparak başlayın. Bunda ustalaştıktan sonra daha büyük bir hedefe doğru ilerleyin. İster sağlıklı olmaya, ister işyerinde verimliliği artırmaya veya yeni bir beceri geliştirmeye çalışıyor olun, yeni yıl sizi bir değişiklik yapmaya motive ediyor olabilir. Ya da belki de size çok tanıdık olan yıllık karar verme ve karar verme döngüsünü hatırlatıyordur. İnsanlar zaten başardıkları harika şeyler için kendilerine kredi vermeyi başaramazlar. Değerli bir şey elde ettikten sonra, başlangıçtaki coşku azalır ve insanlar bu başarıları düzenli olarak kabul edemezler. Durmak, düşünmek ve ne kadar ileri geldiklerini kutlamak için zaman ayırdığınızda, bu onları sebat etmek için gereken özgüvenle donatır.

İlerlemenizi ölçün

Sonuçlarınızı ölçmek için mecazi veya gerçek bir kıstas olmadan, eylemlerinizin çok az anlamı olacaktır. Hedefleri birçok farklı yolla ölçebilirsiniz. Bazı insanlar basit bir listeyle en iyisini yapar, diğerleri ise yolda kalmak için günlük görevlerden oluşan bir takvim oluşturmayı sever. İşleri ilerletmenin eğlenceli bir yolu, nihai hedefinize doğru küçük bir adım attığınızda kendinize bir yıldız ya da gülen yüz vermenin denenmiş ve başarılı olmuş anaokulu yaklaşımını kullanmaktır. Hedeflerinizi dikkatli bir şekilde takip etmek, değerlerinizi, stratejilerinizi ve davranışlarınızı analiz etmenize ve gerektiğinde ayarlamalar yapmanıza da olanak tanır. Hedefleri gözden geçirmek, stratejinizin işe yarayıp yaramadığını veya değişmesi gerekip gerekmediğini belirlemenize olanak tanır. Hedef incelemesine ayrıca bir değer incelemesi eşlik etmelidir. Daha önce belirlediğiniz hedeflerin, hayatınıza bakış açınızla hala uyuşup uyuşmadığını görmelisiniz.

Doğru araçları bulun

Ve ister geleneksel bir kalem ve kâğıt insanı olun, ister akıllı telefonunuza bağlı olun, hedeflerinizi takip etmek için çok sayıda ücretsiz ve düşük maliyetli kaynak var. Bir vizyon panosu oluşturmayı deneyin veya geleneksel bir hedef belirleme çalışma sayfası kullanın. Sonuçlarınızı ekranda veya kâğıt üzerinde ölçerken arkadaşlarınızı ve ailenizi sürece dâhil edin. Sorumluluk, başarı şansınızı artırır. Hedef belirlemeyle ilgili bir destek ağı oluşturun. Hedeflerinizi paylaştığınız bir insan topluluğuna sahip olmak önemlidir. Bu, motivasyona izin verir, aynı zamanda diğer insanlardan öğrenmenize de izin verir. Destek ağı çevrimiçi veya yüz yüze olabilir.

Referanslar:

Kaase Bailey. “How to Make New Year’s Resolutions You’ll Actually Keep”. Şuradan alındı: https://www.bluehost.com/blog/how-to-make-new-years-resolutions/ (30.12.2016).