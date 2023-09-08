Sonbaharda hırkalarınızı nasıl kombinleyebilirsiniz?

Sonbahar geldikçe hırkayla yapılan kombinler artış göstermeye başladı. İşte sonbaharda hırkayla yapabileceğiniz ilham alabileceğiniz kombinler...

Moda
Giriş: 08 Eylül 2023 09:34
ABONE OL

  • İlk olarak havaların tam soğumamış olmasıyla birlikte hırkalarınızı yanınıza yedek olarak alabilirsiniz. Havanın ani soğuması durumlarında omuzlarınıza bağladığınız hırkalar büyük kolaylık sağlayacaktır ve havalı bir görünüm katacaktır.

    1 / 7

  • Yine saten elbiseler sonbaharda hırkalarla tercih edilebilir. Sıcak yaz akşamlarında giydiğiniz uzun saten elbiseleri sonbaharda da değerlendirmek isterseniz bu kombin size ilham olabilir.

    2 / 7

  • Şort ve tül çorapla yapılan kombinler tam da sonbahar günlerine uygun seçimler. Şortunuzdan çok az kısa boyda tercih edeceğiniz hırkayla hem boyunuzu kesmemiş olursunuz hem de havalı bir görüntü elde edersiniz.

    3 / 7

  • Daha spor bir kombin arayışındaysanız bu önerimiz tam size göre. Büyük örülmüş hırkaların salaşlığı ve eşofmanla yapılan kombinleri birleştirip hem spor hem de şık kombinler elde edebilirsiniz.

    4 / 7

  • Beyaz atlet her zaman kurtarıcı bir parçadır. Beyaz atletlerle yapacağınız kombinleri açık renklerle tamamlarsanız sıradan sonbahar kombinlerinden uzaklaşmanızı sağlar.

    5 / 7

  • Sırada tam bir üniversite kombini var. Okulların açılmasıyla birlikte siyah etek beyaz tişört/gömlek kombinleri yapmaya başlayınca açık renkteki hırkalar kombininize eşlik edebilirler.

    6 / 7

  • Son olarak sonbaharda vazgeçilmez trend parçalar arasında olan maxi boy etekler ve spor ayakkabılar spor şık kombinler için aranılan seçimler. Bunun yanında kombininizi klasikleştirmek isterseniz kısa topuklu topuklu ayakkabılar veya rahat botlar tercih edip başka bir stil yaratabilirsiniz.

    7 / 7

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.