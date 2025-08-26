2026'nın resmi tatil günleri

Yılbaşı tatili - 1 Ocak Perşembe

2026 yılının ilk resmi tatil günü olan yılbaşı bu yıl perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı tatili bir gündür.

Sömestr tatili

“2026 yılındaki ara tatiller ne zaman? Okullar ne zaman kapanacak?” diye merak edenler için bu cevap. Birinci dönem ara tatili, 10 - 14 Kasım 2025'te yapılacak. Yarıyıl tatili ise 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026 Pazartesi başlayıp, 20 Mart 2026 Cuma sona erecek. 2026 yılı eğitim ve öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma sona erecek. 2025 - 2026 eğitim öğretim yılı takvimi belirlendi yazısını okumak için tıklayınız...

2026 Ramazan Bayramı

2026 yılında Ramazan Bayramı arifesi 19 Mart 2026 Perşembe günüdür. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 20 Mart Cuma gününe denk gelmektedir. 22 Mart 2026 Pazar son günüdür.

23 Nisan Cumartesi Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

2026 yılında Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe gününe denk geliyor.

1 Mayıs Pazar Emek ve Dayanışma Günü

2026 Emek ve Dayanışma günü 1 Mayıs Cuma gününe denk geliyor.

19 Mayıs Perşembe Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

2026 yılında Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

2026 Kurban Bayramı

2026 yılında Kurban Bayramı arifesi 26 Mayıs 2026 Salı günüdür. Kurban Bayramı'nın 1. günü 27 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü de son günüdür.

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

2026 yılında 15 Temmuz Demokrasi Bayramı Çarşamba gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

30 Ağustos günü kutlanan Zafer Bayramı, 2026 yılında Pazar günü olacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

2026 yılında Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim Perşembe gününe denk geliyor.

31 Aralık Yılbaşı gecesi

2026 yılında Yılbaşı gecesi, 31 Aralık Perşembe 2026 gününe denk gelmektedir.