Kestaneli fındıklı çikolata topları

Bu tariff yılbaşı sofralarında yemek sonrası kahve yanı tatlı atıştırmalığı olarak çok yakışacaktır...
Servis: 12 adet
Hazırlama süresi: 20 dakika
Bekletme süresi: 30 dakika
Malzemeler:
- 150 gr şekerli kestane püresi veya kestane şekeri
- 2 yemek kaşığı kakao
- 3 yemek kaşığı fındık unu
- 1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu
- 100 gr bitter çikolata
- 1 yemek kaşığı kıyılmış fındık içi
Yapılışı:
*Kestane püresi veya kestane şekeri, kakao, fındık unu ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir kaseye alıp karıştırın. Elinizle minik toplar hazırlayıp buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.
*Çikolatayı benmari usulü eritip kıyılmış fındık içini ekleyin ve karıştırın.
*Düz bir tabağa pişirme kağıdı serin. Kestaneli minik topları çikolataya batırıp pişirme kağıdı üzerine sıralayın ve çikolata sertleşene kadar buzdolabında bekletin.
Kısa notlar:
*Kestane şekeriyle yaparsanız şerbetiyle birlikte püre haline gelene kadar ezin.
*Kapalı kapta buzdolabında iki hafta kadar saklayabilirsiniz.
Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...
Facebook Yorumları