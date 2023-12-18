Kestaneli fındıklı çikolata topları

Bu tariff yılbaşı sofralarında yemek sonrası kahve yanı tatlı atıştırmalığı olarak çok yakışacaktır...

Servis: 12 adet

Hazırlama süresi: 20 dakika

Bekletme süresi: 30 dakika

Malzemeler:

150 gr şekerli kestane püresi veya kestane şekeri

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı fındık unu

1 tatlı kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

100 gr bitter çikolata

1 yemek kaşığı kıyılmış fındık içi

Yapılışı:

*Kestane püresi veya kestane şekeri, kakao, fındık unu ve rendelenmiş portakal kabuğunu bir kaseye alıp karıştırın. Elinizle minik toplar hazırlayıp buzdolabında 30 dakika kadar bekletin.

*Çikolatayı benmari usulü eritip kıyılmış fındık içini ekleyin ve karıştırın.

*Düz bir tabağa pişirme kağıdı serin. Kestaneli minik topları çikolataya batırıp pişirme kağıdı üzerine sıralayın ve çikolata sertleşene kadar buzdolabında bekletin.

Kısa notlar:

*Kestane şekeriyle yaparsanız şerbetiyle birlikte püre haline gelene kadar ezin.

*Kapalı kapta buzdolabında iki hafta kadar saklayabilirsiniz.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...