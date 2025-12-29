HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Yemek Tarifleri Milföyden sandviç börek 
Yemek Tarifleri

Milföyden sandviç börek 

Pratik ama şık bir alternatif arayanlara, milföyden hazırlanan bu tek lokmalık sandviç börekler; çıtır dokusu ve ferah peynirli iç harcıyla iştah açıyor.

Milföyden sandviç börek 
Giriş: 29 Aralık 2025, Pazartesi 08:59
Güncelleme: 29 Aralık 2025, Pazartesi 08:59

Tarif defterimden;

Milföyden tek lokmalık leziz sandviç börekler yılbaşı veya davet sofraları için yemek öncesi atışmalığı olarak kısa sürede hazırlanabilir...

Servis: 15 adet börek

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Malzemeler:

  • 3 adet dikdörtgen milföy hamuru
  • 1 yumurta sarısı
  • 1 yemek kaşığı susam

İç harcı için;

  • 100 gr taze beyaz peynir veya labne
  • 2 - 3 dal taze soğanın yeşil yaprakları, incecik doğranmış
  • 3 - 4 dal dereotu, incecik doğranmış
  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Yapılışı:

*Fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Milföyleri dondurucudan çıkartın, çok fazla çözülmelerini beklemeden yıldız kalıpla keserek tepsiye aralıklı olarak sıralayın (kullandığım yıldız kalıpla her bir dikdörtgen milföyden 5 adet çıkıyor). Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin.

*180 derecede önceden ısıtılmış fırında kabarıp üzerleri kızarana kadar 20 - 25 dakika pişirin.

*Peynirli iç harç malzemelerini iyice karıştırıp sıkma torbasına alın.

*Pişen milföyleri fırından aldıktan sonra soğuyunca sandviç olacak gibi enlemesine kesin, alt bölüme peynirli karışımdan tepeleme birer çay kaşığı sıkın ve susamlı üst taraf ile kapatın. Tüketene kadar buzdolabında saklayın.

Kısa bir not;

*Kenarlardan artan milföyleri toparlayın ve merdaneyle incecik açıp dilediğiniz gibi kesin, üzerlerine yumurta sarısı sürüp fırınlayarak değerlendirebilirsiniz...

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...

