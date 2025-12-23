HTHAYAT
Ana Sayfa Güncel Anket: Yılın kelimesi hangisi olmalı?
Güncel

Anket: Yılın kelimesi hangisi olmalı?

"2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında belirlenen 5 kelime halk oylamasına sunuldu; oylama 28 Aralık'a kadar sürecek.

Anket: Yılın kelimesi hangisi olmalı?
Giriş: 23 Aralık 2025, Salı 09:55
Güncelleme: 23 Aralık 2025, Salı 09:57

Türk Dil Kurumu (TDK) ile Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) işbirliğinde yürütülen çalışma sonucunda "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı"nda 5 kelime halk oylamasına açıldı.

TDK'dan yapılan açıklamada, İLAUM işbirliğinde yürütülen "2025 Yılının Kelimesi/Kavramı" çalışmasında Değerlendirme Kurulu ve halktan gelen önerilerin değerlendirilmesiyle belirlenen 5 kelime/kavramın halkın oylamasına açıldığı belirtildi. Açıklamada, bu kelime/kavramların, "dijital vicdan, vicdani körlük, çorak, eylemsiz merhamet ve tek tipleşme" olduğu kaydedildi.

22 Aralık'ta başlayacak oylama süreci, 28 Aralık saat 17.30'da sona erecek. Oylamaya katılmak isteyenler, "https://anket.tdk.gov.tr" adresinden oy kullanabilecek.

Türk Dil Kurumu (TDK) 2024 yılının kelimesini, 'kalabalık yalnızlık' olarak açıklamıştı.

