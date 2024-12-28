Yılbaşı gecesi tüm mekânlar tıklım tıklım olacak, belki yanınızdakinin ne dediğini bile duyamayacaksınız. Üstelik her zamankinden daha çok para harcayacaksınız, ulaşım sıkıntısı da cabası. Tüm bu ihtimalleri geride bırakmak, bütçenizi aşmamak için yeni yıla arkadaşlarınız ya da ailenizle beraber evde girme fikrine sıcak bakabilirsiniz. Ancak stratejik olmazsanız masum görünen ev partisi de bütçenizi sarsabilir.

1- Parti öncesi dip köşe temizlik yapacak birini yardıma çağırmayın ya da siz de yapmayın. Bunu kalabalık arkadaş grubunuz gittikten sonra tercih edin.

2- Davetli listesine limit koymayı unutmayın. Gelenleri imkânlar kısıtlı olduğundan yanında bir misafiriyle gelmemesi konusunda kibar bir dille uyarın.

3- Yeni yıl planınız için yardımları kabul edin. Kapınızı davetlilere açtınız ama herkes parti için bir şey yapsın ya da getirsin ki gecenin sonunda olan size olmasın. Mesela abur cuburların hepsini siz almaya çalışmayın, davetlilerin de getirmesini isteyin. Herkes içeceğini kendisi getirsin.

4- Parti süslemelerine çok para harcamayın. Önceki yıllarda kullandıklarınızı yeniden gözden geçirin. Evinizi balon, mumlar ve grafon kâğıtlarıyla süsleyin yeter. Bir yılbaşı ev partisinin olmazsa olmazı gibi görünebilir ama yılbaşı ağacına, ışığına ve süslemelerine bir servet yatırmayın. 5- Yeni bir elbise almayın. Var olanı farklı bir tarza büründürerek giyinin. 6- “Gece uzun ne de olsa, yenilir” diye 20 çeşit yemek hazırlamayın. Unutmayın ki onların pek çoğu çöpe gidecek, ziyan olacak. Sanki savaş çıkacak gibi eve atıştırmalık doldurmayın, gerekirse dışarıdan çıkıp alabilirsiniz. DEKORASYON ÖNERİLERİ Yılbaşı konsepti için geç kalmış sayılmazsınız 7- Hazır bir şey almaktan kaçının. Mesela pastayı dışarıdan almayın, daha az maliyete kendiniz hazırlayın. 8- Vermesi çok zevklidir ama 1 Ocak’ta kredi kartınızın borcunu kara kara düşünmek istemiyorsanız küçük de olsa herkese bir hediye almaya çalışmayın. 9- Özellikle gençlerin katılacağı bir partiyse tabakları kirletmeyin; plastik tabak, bardak, çatal ve bıçak kullanın. Ancak bunların da pahalısını almayın. Kâğıt olanlar ideal...

10- Her şeyi servis tabağında şık bir şekilde sunmak ilk etapta hoş olabilir ama partiniz çok kalabalıksa yiyecekleri mutfakta tabaklara servis edin. 11- Ana yemek için et yemeği yerine pizza, kanepe, meyve şişleri, soslu makarna, patates kızartması, fırınlanmış sebzeler, patlamış mısır ve salata gibi alternatifleri gözden geçirin. 12- Leke tutmayacak ya da çok kıymetli olmayan bir masa örtüsü serin. 13- Çıkan bulaşıkları gece boyu elinizde yıkamaya çalışmayın, bu daha çok su israfı demek. Bulaşık makinesini kullanın. 14- Gecenin burnunuzdan gelmemesi için çocuklu misafirleriniz için de bir plan düşünün. Çocukların yiyebileceği yemekleri, izleyebilecekleri film ya da oyalanabilecekleri oyun alternatiflerini önceden düşünün. 15- Misafirlerinizin yatıya kalmalarını istemiyorsanız ki bu sizin için yılın ilk günü kahvaltı hazırlamak demek, eve dönüşlerini bir şekilde organize edin. 16- Geri dönüşüm yapabileceklerinizi çöpe atmayın. 17- Elbette hâlâ geç değilse kendiniz bir parti düzenlemeyin, başkasının partisine dahil olmaya çalışın.

GÜNCEL Yılbaşında evde oynayabileceğiniz oyunlar Dışarı çıkmadan edemeyeceklere... "Evde canım sıkılır” deyip kendinizi sokağa atacaksanız bütçenizi sarsmadan eğlenmenin yollarına göz atın. Evden çıkmadan bir şeyler atıştırın. Böylece yemeğe dışarıda çok para harcamazsınız. Arkadaşlarınızla bölüşebileceğiniz içecekleri ve yiyecekleri tercih edin. Giriş parası vereceğiniz mekânları es geçin. Çok para harcamamak adına gideceğiniz yere nasıl ulaşacağınızı yine birlikte yeni yıla gireceğiniz arkadaşlarınızla planlayın. Gitmeyi kafanıza koyduğunuz bir organizasyon ve o organizasyonun bugünden alabileceğiniz bileti varsa son dakika daha çok para vermemek için şimdiden satın alın, rezervasyon yaptırın .