Yılbaşı veya sonrası için çocuklarla yapabileceğiniz eğlenceli ve leziz kakaolu sandviç kurabiye tarifi. Aralarına elimdeki karamelli bisküvi kremasını kullandım, çikolatalı fındık kreması veya dilediğiniz başka krema kullanabilirsiniz.

Servis: 20 adet sandviç kurabiye + 2 adet kar tanesi kurabiye

Hazırlama & bekletme süresi: 1 saat

Pişirme süresi: 10 -12 dakika

Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

250 gr tereyağı, oda ısısında

1 bardak pudra şekeri

1 L yumurta

2 yemek kaşığı kakao (1/4 bardak)

3,5 bardak un

1 paket vanilya

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2 yemek kaşığı un, hamurları açarken kullanmak için

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250 gr karamelli bisküvi araması veya çikolatalı fındık kreması

Yapılışı:

*Oda ısısında yumuşamış tereyağı ve pudra şekerini derin bir karıştırma kabına alın, kremamsı hale gelene kadar mikser ile çırpın. Yumurtayı ilave edip 2 - 3 dakika daha çırpın (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz). Un, kakao ve vanilyayı harmanlayıp eleyerek yavaş yavaş sıvı karışıma eklerken bir yandan elinizle yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ediyoruz (gerekirse 1 - 2 yemek kaşığı un ekleyin).

*Hamuru iki eşit parçaya ayırıp küçük boy buzdolabı poşetlerine aktarın, üzerlerinden merdaneyle geçerek yassılaştırın ve yarım saat buzdolabında dinlendirin.

*2 fırın tepsisini pişirme kağıdı ile kaplayın.

*Dinlenen hamurları pişirme kağıdı veya silikon mat üzerine alın, üzerlerine az miktarda un serperek yarım cm inceliğinde olacak gibi merdane yardımıyla açın. Dilediğiniz kurabiye kalıplarıyla keserek aralıklı olarak tepsiye sıralayın. Kenarlardan kalanları toparlayıp hamur bitene kadar aynı işlemi uygulayın.

*175 derecede fanlı ayarda önceden ısıtılmış fırında 10 - 12 dakika pişirin. Kurabiyeler tamamen soğuyana kadar tepside bekletin. Soğuyan kurabiyelerin yarısının ortalarına 1 er çay kaşığı dilediğiniz kremadan koyarak diğer kurabiyeleri üzerlerine kapatıp hafifçe bastırın.

Kısa bir not;

*Toplamda 42 adet kurabiye oluyor, 20 adet sandviç + 2 adet kar tanesi kurabiye elde ettim.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...