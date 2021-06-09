Türkiye Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Buse Naz Çakıroğlu, kadınlar 51 kilo finalinde İngiliz Charley-Sian Davison'u mağlup ederek altın madalya kazandı. Buse Naz Çakıroğlu, olimpiyat kotasını turnuvada yarı finale yükselerek almıştı.

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 tarihinde doğdu. Küçük yaştan itibaren boks sporu ile ilgilinen Buse Naz Çakıroğlu, kariyerini Fenerbahçe bünyesinde sürdürmektedir. Çakıroğlu, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Finalde Rus rakibini yenen sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı.