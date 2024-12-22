Kestaneli bademli pirinç pilavı 

Kestaneli bademli pilav nasıl yapılır? İşte Müjgan Yurtseven'den kestaneli bademli pilav tarifi...

Kestaneli bademli pirinç pilavı 
Yaşam
Giriş: 22 Aralık 2024 00:35 Güncelleme: 27 Aralık 2024 00:01
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Tarif defterimden;

Yılbaşı ve davet sofralarına çok yakışan leziz kestaneli bademli pilav...


Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 1 saat


Malzemeler:

200 ml'lik bardak ölçüsüyle;

  • 2 bardak pilavlık baldo pirinç + 1 tatlı kaşığı tuz + sıcak su
  • 300 gr kestane
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 80 gr kabuksuz badem
  • 1 orta boy kuru soğan, yemeklik minik doğranmış
  • 50 gr kuş üzümü
  • 1 çay kaşığı yenibahar
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 3 bardak sıcak su
  • 8 - 9 dal dereotu, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Pirince tuzu ekleyin, üzerini dört parmak aşana kadar sıcak su ilave edip en az yarım saat kenarda bekletin.


*Kestaneleri közleyip kabuklarını soyun.


*Zeytinyağı ve tereyağını geniş bir pilav tenceresine alın, kısık ateşte tereyağı erimeye başlayınca bademleri ekleyin, renkleri açık kahverengi olana kadar kavurup kaşık yardımıyla küçük bir tabağa aktarın. Tencereye kuru soğanı alın, yumuşayıp pembeleşene kadar kavurun.


*Pirinci bol suda yıkayıp süzdürerek kavrulan soğanlara ilave edin ve 2 -3 dakika kavurun. Kuş üzümü baharatlar ve tuzu ekleyip karıştırın. Kestaneleri aralara yerleştirin, kavrulmuş bademleri üzerlerine serpiştirip 3 bardak sıcak suyu ekleyin ve tencerenin kapağını kapatın. Kaynayana kadar açık ateşte, sonrasında kısık ateşte pirinç suyunu tamamen çekene kadar yaklaşık 20 dakika pişirin ve ocağı kapatın. Pişen pilavın üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kaplayıp 15 dakika bu şekilde bekletin.


*Pilavı servis tabağına geçirip üzerine dereotu serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...




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