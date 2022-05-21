Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 5 altın madalya kazandık

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda Türk kadın boksörler tarihe geçti. Türk kadın boksunun en başarılı Dünya Şampiyonası'nı yaşandığı etkinlikte, 50 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazandı. Buse Naz'ın ardından 54 kiloda ringe çıkan Hatice Akbaş da altın madalyanın sahibi oldu. 66 kiloda ise Busenaz Sürmeneli rakibini hakem kararıyla mağlup ederek ikinci kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Son olarak +81 kiloda mücadele eden milli boksör Şennur Demir de altın madalyanın sahibi oldu. 48 kiloda Ayşe Çağırır'ın ardından toplamda ülkemize bu organizasyondaki 5. altın madalya geldi. 70 kiloda Sema Çalışkan ile 81 kiloda Elif Güneri ise şampiyonayı bronz madalyayla tamamladı.

Buse Naz Çakıroğlu kimdir?

Buse Naz Çakıroğlu, 26 Mayıs 1996 tarihinde doğdu. Küçük yaştan itibaren boks sporu ile ilgilinen Buse Naz Çakıroğlu, kariyerini Fenerbahçe bünyesinde sürdürmektedir. Çakıroğlu, Minsk'te düzenlenen ikinci Avrupa Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etti. Finalde Rus rakibini yenen sporcu altın madalyanın sahibi oldu. Çakıroğlu böylece Türkiye'nin organizasyon tarihindeki ilk boks altınını kazandı.

Busenaz Sürmeneli kimdir?

Busenaz Sürmeneli, 25 Haziran 1998 tarihinde doğdu. Dünya şampiyonu Türk boksördür. Trabzonlu olan milli boksör, aynı zamanda Trabzonspor Kulübü sporcusudur. Rusya, Ulan-Ude'de gerçekleşen 2019 AIBA Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanmıştır. 2020 Yaz Olimpiyatları'nda valter siklette kazandığı altın madalya ile Türkiye Olimpiyat Oyunları tarihine yazıldı.

Hatice Akbaş kimdir?

Babasının yönlendirmesiyle 10 yaşında muaythaiye başlayan 2001 doğumlu Hatice Akbaş, boks ve kick boksla da ilgilendi. Akbaş, muaythaide Türkiye ve Balkan, kick boksta Türkiye şampiyonluğu kazandı, boksta ise 2016 yılında düzenlenen Yıldız Kızlar Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Hatice Akbaş, kendisi 10 yaşındayken babasının spor salonu açtığını söyledi. Kendisinin de iki kardeşiyle spor salonuna gittiğini dile getiren milli boksör, "2016 yılında yıldızlarda ilk kez Türkiye Şampiyonası'na katıldım ve şampiyon oldum. Daha sonra milli takıma gittim. Avrupa şampiyonu oldum. 2018 yılında da uluslararası turnuvada şampiyon oldum" diye konuştu.

Şennur Demir kimdir?

Şennur Demir 10 Ağustos 1982 tarihinde Bartın'da doğdu. Küçük yaşından beri boks sporu ile ilgilenen Demir, Kazakistan'ın Astana kentinde düzenlenen 2016 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda +81 kiloda bronz madalya kazandı. Hindistan'ın Yeni Delhi kentinde düzenlenen 2018 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda artı 81 kilo finalinde ringe çıkan Şennur Demir, Çinli Xiaoli Yang ile karşılaştı ve rakibine yenilerek gümüş madalya kazandı. Son olarak 2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonasında +81 kiloda dünya şampiyonu oldu.

Ayşe Çağırır kimdir?

1 Ocak 1995'te doğan Ayşe Çağırır, Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 27 yaşındaki Ayşe Çağırır, 1,60 boyunda ve 48 kilo. Ayşe Çağırır'ın 2013 yılında katıldığı Dünya Gençler Boks Şampiyonası ile başlayan kariyeri, 2014 ve 2018 yılında Avrupa Bayanlar Boks Şampiyonası ve Dünya Boks Şampiyonası'na katılmasıyla devam etti; 2019 yılında ise Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda yarıştı. Son olarak, Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası finalinde Ayşe Çağırır, Kazak rakibi Alua Balkibekovaya'yı yenerek dünya şampiyonu oldu.