Yönetici Gezegeni: Merkür

Element: Toprak

Nitelik: Değişken

Uğurlu sayıları: 5

Gün: Çarşamba

Uğurlu taşı: Safir, zebercet

Renk: Sarı

Tarot kartı: Ermiş

Hayvan: Tavşan, Maymun, Papağan

Bitki: Açelya, sarı menekşe

Kıymetli maden: Cıva

Anahtar Kelimeler: Çalışkan, detaycı, analitik, sağlık bilinci olan, hijyenik, kabiliyetli, usta, mütevazi

Başak Takım Yıldızı (Astronomi)

Virgo ya da Başak takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan biridir. Tutulum üzerinde yer alır. Virgo adı Latince'de bakire anlamına gelir. Batısında Aslan, doğusunda Terazi takımyıldızları vardır. En parlak yıldızı Spica sayesinde gökyüzünde kolaylıkla bulunabilir.

Ay burcu Başak olanların olumlu yanları nelerdir?

Çalışkan, sabırlı, detaycı, analitik, titiz, temiz, mükemmeliyetçi, pratik, akılcı, sorgulayan, organize, disiplinli, zeki, amaç duygusu olan, düzenleyen, prensipli.

Ay burcu Başak olanların olumsuz yanları nelerdir?

Kılı kırk yaran, zor beğenen, detaylar içinde kaybolan ve büyük resmi göremeyen, cimri, özgüven problemi olabilen, kuşkucu, zor inanan, keyiflere vakit ayırmayan.

Başak burcu analizin, eleştirinin, çalışkanlığın, detayların, analizin, iş dünyasının, zevklerden uzak olmak ve hayatı ciddiye almanın, başarıya odaklanmanın burcudur. Ay bildiğiniz üzere haritamızda aile hayatımız, ebeveynlerimizle ve özellikle annemizle olan ilişkimiz, hayatımızın kadını ve güçlü kadınlarla ilişkilerimiz, duygularımız, tepkilerimiz ve bilinçaltımızdır.

Başak burcundaki Ay duygulara biraz uzak olacaktır ve duygulara mantık çerçevesinde yaklaşacaktır. Kolay beğenmez, meraklı ve beceriklidir. Duygusal olarak biraz soğuk da olabilir. Başladığı her işte başarılı olma potansiyeli yüksektir.

Anne ile arasındaki duygu alışverişi mantığa, iletişime, entelektüelliğe, eleştiriye dayanır. Annesi muhtemelen mükemmeliyetçi bir kişidir ve çocuktan daha fazla başarı bekleyebilir. Fakat çocuğunu pratik, becerikli ve temiz yetiştirmiştir

Ay burcu Başak olan kadınların özellikleri

Ay Başak kadını da annesi gibi pratik, temiz, becerikli, kolay beğenmeyen, sağlığına ve diyetine düşkün, bakımlı, cinsellikle ilgili konularda belki biraz uzak veya fazla titiz bir tavır sergileyebilir.

Ay burcu Başak olan erkeklerin özellikleri

Ay Başak erkeği ise annesi gibi becerikli, her yönüyle standartları yüksek, bazen eleştirip düzelteceği, pratik, temiz ve hijyenik, bakımlı kadınlardan etkilenecektir.

Ay Başak insanlarının dikkat etmesi gereken detaylar içinde aşırı kaybolmak, kendini, başkalarını ve hayatın getirdikleriniz beğenmekte zorlanmaktır. Kendilerini biraz daha olduğu gibi ifade etmeyi öğrenmeleri gerekir.

Çocukluk deneyimleri: Dikkatli, eleştirel gözlemci, çekingen ve zeki çocuk. Faydalı ve yardımcı olmaya çalışır. Temizdir. Olduğu gibi kabul edilemeyeceği hissi ile büyümüştür. Kendisi de ebeveynleri gibi eleştiriseldir. Düzeltme ihtiyacındadır. Ebeveynlerin endişeli tavır göstermeleri çocuğun inisiyatif almakta isteksiz olmasına ve kendini ortaya koyma güçlüğüne sebep olmuş olabilir.

Annesini algılayış biçimi: Temiz, titiz, becerikli ve endişeli anne.

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