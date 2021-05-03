Yönetici Gezegeni: Ay

Element: Su

Nitelik: Öncü

Uğurlu Sayıları: 3, 7

Gün: Pazartesi

Uğurlu Taşı: İnci

Renk: Beyaz, Gümüş

Tarot kartı: Ay

Hayvan: Deniz kabukluları

Bitki: Hezaren çiçeği, nilüfer

Kıymetli Taş: Aytaşı, Amber

Kıymetli Maden: Gümüş

Anahtar Kelimeler: İlgili, tepki veren, düşünceli, duygusal, kaprisli, özgüven problemi yaşayan, bağımlı, sadık.

Yengeç Takım Yıldızı (Astronomi)

Cancer ya da Yengeç takımyıldızı, zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Cancer, 506 metrekarelik bir alanı olan orta büyüklükteki bir takımyıldızdır ve yıldızları oldukça soluktur, en parlak yıldızı Beta Cancri 3.5 görünür bir büyüklüğe sahiptir.

Ay burcu Yengeç olanların olumlu yanları nelerdir?

Savunmacı, vicdanlı, gelenekçi, geçmişe özlem duyan, çevresine karşı duyarlı, duygusal güvence ihtiyacında, empatik, hayal gücü kuvvetli, anaç, biriktiren, fedakâr, ailesine ve çocuklarına düşkün

Ay burcu Yengeç olanların olumsuz yanları nelerdir?

Dışa maske takan, olumsuz, fazla sübjektif, yeni çevrelerden hoşlanmayan, etkiye açık, fazla duygusal, alıngan, hassas.

Yengeç burcu sevdiklerimizle yakınlık ihtiyacımızın, ailemizin, vatan sevgisinin, duygularımız ve duygusal ihtiyaçlarımızın burcudur. İyi bir ebeveyn ve uslu bir çocuktur. İnsani özellikleri güçlüdür. Ay bildiğiniz üzere haritamızda aile hayatımız, ebeveynlerimizle ve özellikle annemizle olan ilişkimiz, hayatımızın kadını ve güçlü kadınlarla ilişkilerimiz, duygularımız, tepkilerimiz ve bilinçaltımızdır. Yengeç burcundaki Ay ise mantıktan biraz uzaklaşma riskine sahiptir. Fakat zaten Ay uydumuz, entelektüel tarafımızla pek de alakalı değildir. Beynimizin bilinçaltı tarafı, hafıza tarafını temsil eder ve mantıksal işlemlerle pek ilgilenmez. Bu yüzden Ay Yengeç burcunda çok rahat eder ve kendisini çok güçlü ifade eder. Ay Yengeç burcunu yönetir. Annesi ile arasındaki duygu alışverişi çok güçlüdür. Birbirine bağlılıkları çok güçlüdür. Çocukken muhtemelen duygusal ihtiyaçları yeterince karşılanmış ve bağlılık duygusunu geliştirmiştir. Büyüdüğünde kendisi de çocuklarına iyi bir ebeveyn, yaşlı ailesine hayırlı bir evlat olacaktır.

Ay burcu Yengeç olan kadınların özellikleri

Ay Yengeç kadını da annesi gibi duygusal, empati kurabilen, anaç, besleyici, büyütücü, biraz kolay alınabilen bir insandır. İhtiyaç duyduğu şey duygusal yakınlık ve sevdikleriyle bir arada olmaktır.

Ay burcu Yengeç olan erkeklerin özellikleri

Ay Yengeç erkeği ise hayatının kadınının anaç olmasını, kendi duygusal ihtiyaçlarını karşılamasını ister. Tabiri caizse kalbine giden yol midesinden geçer. Besleyici, büyütücü, duygusal bir kadın arar.

Ay Yengeç insanlarının dikkat etmesi gereken konu fazla hassas ve duygusallığa kapılmadan hayatın gerçeklerinde kalmak ve bu gerçeklerle yüzleşmekten korkmamaktır.

Çocukluk deneyimleri: Duyarlı, utangaç, hayalci bir çocukluk. Sıcak bir yuvaya, korunmaya ve yaşamın katı gerçekleri karşısında güvenceye ihtiyacı vardır. Aile duygusu çok güçlüdür. Ailesinden ayrılmakta zorluk çeker.

Annesini algılayış biçimi: Şefkatli, duygusal ve besleyici anne.

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