Yönetici Gezegeni: Güneş

Element: Ateş

Nitelik: Sabit

Uğurlu Sayıları: 1, 4

Gün: Pazar

Uğurlu Taşı: Pırlanta, Zafir

Renk: Sarı, Turuncu

Tarot kartı: Güç

Hayvan: Aslan ve Kedigiller

Bitki: Orkide, gül, krizantem

Kıymetli Maden: Altın

Anahtar Kelimeler: Çocuksu, cömert, dramatik, sıcak, neşeli, zevk düşkünü, hükmedici.

Aslan Takım Yıldızı (Astronomi)

Leo ya da Aslan takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan ve zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Leo adı Latince'de aslan anlamına gelir. Batısında Yengeç ve doğusunda Başak takımyıldızları bulunur

Ay burcu Aslan olanların olumlu yanları nelerdir?

Merkezde olmak, kendini ifade etmek, sahnede olmak, sıcak, neşeli, spontan, sabırlı, irade ve vizyon sahibi, zirvede kalmak isteyen, enerjik, mert, kendinden emin.

Ay burcu Aslan olanların olumsuz yanları nelerdir?

Kibirli, küçük gören, egoist, bencil, ilgi ihtiyacında, buyurgan, diktatör, baskıcı, müsrif.

Aslan burcu özgüvenin, liderliğin, kendini ifadenin, yaratıcılık ve sahne ışığının, otoritenin, neşelilik ve cömertliğin, kendini olduğu gibi ortaya koyma ve mertliğin göstergesidir. Ay, bildiğiniz üzere haritamızda aile hayatımız, ebeveynlerimizle ve özellikle annemizle olan ilişkimiz, hayatımızın kadını ve güçlü kadınlarla ilişkilerimiz, duygularımız, tepkilerimiz ve bilinçaltımızdır. Aslan burcundaki ay duygulara biraz uzak, duygularını ateşli ve dramatik, teatral bir şekilde ifade eden, doğuştan özgüveni yüksek ve ailesinde sürekli ilgi gördüğü için hayatı boyunca etrafından ilgi bekleyecek bir duygusal kaliteyi kimliğimize eklemektedir. Annesi ile arasındaki duygu alışverişi özgüven ve cesaret alma üzerine kuruludur. Evin küçük kral ve kraliçeleri olarak büyümüş, tek çocuk olma ihtimali yüksek ve ilgi içerisinde büyümüş bir çocuktur.

Ay burcu Aslan olan kadınların özellikleri

Ay, Aslan kadını da annesi gibi özgüvenli, gösterişli, kendini ortaya koyma ve alkış ihtiyacında, liderlik kapasitesi olan ve buyurgan olabilen bir yapıdadır.

Ay burcu Aslan olan erkeklerin özellikleri

Ay, Aslan erkeği ise tıpkı annesi gibi gösterişli, özgüvenli, ortaya çıkan, sahnede olan, güçlü kadınlara ilgi duyacaktır.

Ay, Aslan insanlarının dikkat etmesi gereken kibre kapılmamak, düşünerek hareket etmek, bazen insanlara güvenmemeyi öğrenmek ve kendini her zaman açık etmemek ile ilgili konulardır.

Çocukluk deneyimleri: Neşeli, hevesli, tasasız ve doğal çocuk. Küçüklükten beri ilgi odağı olmaya alışmıştır. Duygularını açık ve doğrudan ifade eder. İlgiye ve hayranlığa ihtiyaç duyar, daima birinci olmak ister. Yaratıcı bir otorite ile büyütülmüş, başarılı olması bilinciyle yetiştirilmiştir. Kıyaslanmaktan nefret eder. Yenilgiyi kabul etmekte zorlanır.

Annesini algılayış biçimi: Kendine güvenli, gösteriş seven, güven veren bencil anne.

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