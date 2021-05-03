Ay burcu Aslan

Ay burcu Aslan olanların yönetici gezegeni Güneş'tir. Anahtar kelimeleri ise çocuksu, cömert, dramatik, sıcak, neşeli, zevk düşkünü, hükmedici. Peki, Ay burcu Aslan'da olanların özellikleri nelerdir? Korhan Kılınçkaya yazdı.

Ay burcu Aslan
Astroloji
03 Mayıs 2021 Pazartesi

Yönetici Gezegeni: Güneş

Element: Ateş

Nitelik: Sabit

Uğurlu Sayıları: 1, 4

Gün: Pazar

Uğurlu Taşı: Pırlanta, Zafir

Renk: Sarı, Turuncu

Tarot kartı: Güç

Hayvan: Aslan ve Kedigiller

Bitki: Orkide, gül, krizantem

Kıymetli Maden: Altın

Anahtar Kelimeler: Çocuksu, cömert, dramatik, sıcak, neşeli, zevk düşkünü, hükmedici.


Aslan Takım Yıldızı (Astronomi)

Leo ya da Aslan takımyıldızı, modern 88 takımyıldızdan ve zodyak kuşağı takımyıldızlarından biridir. Leo adı Latince'de aslan anlamına gelir. Batısında Yengeç ve doğusunda Başak takımyıldızları bulunur


Ay burcu Aslan olanların olumlu yanları nelerdir?

Merkezde olmak, kendini ifade etmek, sahnede olmak, sıcak, neşeli, spontan, sabırlı, irade ve vizyon sahibi, zirvede kalmak isteyen, enerjik, mert, kendinden emin.


Ay burcu Aslan olanların olumsuz yanları nelerdir?

Kibirli, küçük gören, egoist, bencil, ilgi ihtiyacında, buyurgan, diktatör, baskıcı, müsrif.


Aslan burcu özgüvenin, liderliğin, kendini ifadenin, yaratıcılık ve sahne ışığının, otoritenin, neşelilik ve cömertliğin, kendini olduğu gibi ortaya koyma ve mertliğin göstergesidir. Ay, bildiğiniz üzere haritamızda aile hayatımız, ebeveynlerimizle ve özellikle annemizle olan ilişkimiz, hayatımızın kadını ve güçlü kadınlarla ilişkilerimiz, duygularımız, tepkilerimiz ve bilinçaltımızdır. Aslan burcundaki ay duygulara biraz uzak, duygularını ateşli ve dramatik, teatral bir şekilde ifade eden, doğuştan özgüveni yüksek ve ailesinde sürekli ilgi gördüğü için hayatı boyunca etrafından ilgi bekleyecek bir duygusal kaliteyi kimliğimize eklemektedir. Annesi ile arasındaki duygu alışverişi özgüven ve cesaret alma üzerine kuruludur. Evin küçük kral ve kraliçeleri olarak büyümüş, tek çocuk olma ihtimali yüksek ve ilgi içerisinde büyümüş bir çocuktur.


Ay burcu Aslan olan kadınların özellikleri

Ay, Aslan kadını da annesi gibi özgüvenli, gösterişli, kendini ortaya koyma ve alkış ihtiyacında, liderlik kapasitesi olan ve buyurgan olabilen bir yapıdadır.


Ay burcu Aslan olan erkeklerin özellikleri

Ay, Aslan erkeği ise tıpkı annesi gibi gösterişli, özgüvenli, ortaya çıkan, sahnede olan, güçlü kadınlara ilgi duyacaktır.


Ay, Aslan insanlarının dikkat etmesi gereken kibre kapılmamak, düşünerek hareket etmek, bazen insanlara güvenmemeyi öğrenmek ve kendini her zaman açık etmemek ile ilgili konulardır.


Çocukluk deneyimleri: Neşeli, hevesli, tasasız ve doğal çocuk. Küçüklükten beri ilgi odağı olmaya alışmıştır. Duygularını açık ve doğrudan ifade eder. İlgiye ve hayranlığa ihtiyaç duyar, daima birinci olmak ister. Yaratıcı bir otorite ile büyütülmüş, başarılı olması bilinciyle yetiştirilmiştir. Kıyaslanmaktan nefret eder. Yenilgiyi kabul etmekte zorlanır.


Annesini algılayış biçimi: Kendine güvenli, gösteriş seven, güven veren bencil anne.


Aslan burcunun günlük yorumunu okumak için tıklayın!


Ay burcu Yengeç olanların özellikleri
Ay burcu Yengeç olanların özellikleri

Ay burcu İkizler olanların özellikleri
Ay burcu İkizler olanların özellikleri

Ay burcu Koç olanların özellikleri
Ay burcu Koç olanların özellikleri

Ay burcu Boğa olanların özellikleri
Ay burcu Boğa olanların özellikleri


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.